Každý dopravce si klade odlišné podmínky British Airways – Psy o hmotnosti do 6 kg lze přepravovat v kabině letadla. Ostatní domácí mazlíčci mohou být přepravováni v zavazadlovém prostoru.

Ryanair – Se společností Ryanair mohou létat pouze asistenční psi.

KLM – Malé kočky a psi o hmotnosti do 8 kg (včetně přepravky) mohou cestovat s páníčkem. Pokud je váš domácí mazlíček těžší, může letět v zavazadlovém prostoru, váží-li méně než 75 kg.

Lufthansa – Malé kočky a psi o hmotnosti do 8 kg mohou letět v kabině. Větší zvířata mohou letět v zavazadlovém prostoru.

Emirates – Tato letecká společnost povoluje přepravu koček a psů v zavazadlovém prostoru, ale nepovoluje jejich přepravu v kabině.