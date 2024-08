Letět, přespat, vykoupat a honem domů. V kurzu jsou v poslední době krátké dovolené

Cestovatelský boom devadesátých let byl ve znamení dlouhých dovolených, kdy se i na značnou vzdálenost cestovalo autokary. Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko i Řecko. Dva, někdy i tři týdny na pláži. Ty doby jsou dávno pryč. Pokud byste si ale mysleli, že nejkratší dovolené jsou typu „eurovíkendů“ do Londýna nebo Paříže, jste na omylu.

V posledních letech se staly relativně populární jednodenní autobusové „zájezdy“, dá-li se tomu ještě tak říkat, především do Chorvatska a v menší míře do severní Itálie. I když se cesta prezentuje jako „třídenní výlet“, ve skutečnosti je to jen nějakých dvanáct či čtrnáct hodin na místě. „Jednodenní koupání u moře. Večer odjezd z ČR, celý druhý den na pláži a třetí den ráno zpět v ČR,“ prezentuje jednu z mnoha nabídek relaxslovinsko.cz. Nevýhodou takové cesty je, že se musíte u moře kromě relaxování také vzpamatovávat z mnohahodinového sezení v autobuse, na druhou stranu pořídíte takové koupání i za necelou tisícovku.

Na skok do Afriky

Co se za poslední rok u cestovních kanceláří změnilo, to je přírůstek krátkých, dvou až čtyřdenních pobytů. A to i ve vzdálených destinacích. „Díky variabilitě letů není problém, aby klient letěl do méně vzdálených destinací k moři třeba jen od čtvrtka do neděle. Týká se to míst, kam se létá několikrát týdně, takže se dají lety nakombinovat. Jde například o tureckou Riviéru nebo velké řecké ostrovy,“ říká Jan Marek, mluvčí CK Fischer.

V nabídce této cestovky jsou například dvě či čtyři noci na Tenerife nebo tři noci v Tunisku. Oficiálně se jedná o čtyřdenní nebo pětidenní pobytový zájezd, ale první a poslední cena jsou v podstatě jen cestovní. Musíte totiž počítat s více hodinami na opuštění hotelu, cestu na letiště a samotný pobyt na letišti i dvou nebo tříhodinový let.

O peníze jde až v první řadě

Také Čedok má letos víc kratších nabídek. „Zájem o ně roste, ale důvody, proč se lidé vydávají i tak daleko jen na málo dnů, nezjišťujeme,“ říká Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku. Přesto podle některých poznatků za tím prý stojí, že si mnozí lidé nemohou delší odpočinek kvůli práci dovolit, jiní volí raději tři až čtyři podobné dovolené během roku než jednu dvoutýdenní. „Určitě hrají roli i peníze, lidé se podívají do zajímavé destinace, jsou u moře a utratí méně,“ uvádí jako další z důvodů Pavlíková.

Přitom ale nelze, napříč cestovkami, hovořit o tom, že by dvou až čtyřdenní zájezdy byly „za hubičku“. Pětidenní pobyt u Rudého moře v Egyptě je sice v kategorii last minute o dvanáct tisíc levnější než v původní výši, i tak ale vyjde na čtrnáct tisíc korun. Nebo Gran Canaria se čtyřmi nocemi za bezmála dvacet tisíc korun, případně Korfu se dvěma přespáními za necelých 16 tisíc korun.

Přesto lidé neváhají tyto peníze utrácet. Protože to někdy představuje alespoň únik z tvrdé reality. „Za nájem dám dvacet tisíc, na živobytí mi zbývá minimum. Takže jsem si alespoň uškudlila na čtyři dny na Kanárských ostrovech, než bych trávila dva týdny doma v bytě a trápila se, že vlastně žiju a pracuju jen proto, abych měla na nájem,“ vysvětluje Lenka, proč se vydala na dovolenou na čtyři dny se dvěma přespáními a obětovala téměř dvacet tisíc za tak krátkodobé potěšení u moře.