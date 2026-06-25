Průzkum společnosti Lagardere Travel Retail (provozovatel obchodů a služeb na letištích a nádražích – pozn. redakce) ukázal, že téměř polovina Čechů zažívá před odletem cestovatelský stres. Proto přichází s projektem „Letím v klidu. #letímzPrahy“, jehož cílem je pomoci cestujícím zbavit se stresu a naladit se na dovolenou už na letišti.
Obavy z časového tlaku
Průzkum prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos proběhl během června na reprezentativním vzorku 1 019 lidí. Potvrdil, že stres spojený s cestováním je běžnou součástí odletu na dovolenou. Cestující uvádějí obavy z časového tlaku (31 procent), kontrol a odbavení (49,8 procenta) či strach, že na něco důležitého zapomenou (22 procent). Pouze 18,1 procenta dotázaných uvedlo, že při cestování nepociťují žádný stres. Zároveň průzkum ukázal, že cestující oceňují jak moderní technologie urychlující odbavení, tak lidský přístup a možnost obrátit se na personál.
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„Cestující často přicházejí na letiště ve stresu z příprav a organizace cesty. Přitom právě po odbavení nastává moment, kdy se mohou zastavit, nadechnout a začít si dovolenou užívat. A my jim v tom chceme pomoci,“ komentuje výsledky výzkumu Kristýna Bogolová, marketingová manažerka Lagardere Travel Retail.
Kdy začíná volno?
Letiště přichází s iniciativou Letím v klidu. #letímzPrahy. Podle jeho zástupců se tím snaží cestujícím vzkázat, že před odletem se mohou zastavit, uvolnit a naladit se na cestu. Letištní prostředí, služby, obchody i gastronomie mohou fungovat jako příjemné rozptýlení.
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„Odvedení pozornosti funguje na stres nejlépe. Když jsme najedení, jsme spokojenější. Dobrý drink zvedne náladu, příjemná vůně vyvolá hezkou vzpomínku, drobný nákup pro radost zlepší den,“ vysvětluje Bogolová.
Speciální tým pro klidnější odlet
Do 5. července mohou cestující na Terminálu 2 potkat tým Letím v klidu. #letímzPrahy. Jeho úkolem je zpříjemnit začátek cesty – poradí, kde najít kavárnu či zázemí, a pomůže zvednout náladu. Pro malé i velké cestující budou připraveny drobné dárky jako čokoláda nebo aromaterapeutické produkty Aomu. Projekt reaguje na fakt, že lidé nejčastěji zvládají cestovní stres odvedením pozornosti (48,2 procenta) – hudbou, podcasty, filmy nebo občerstvením (41,9 procenta).
Kde si vyberete čekat na svůj let?