Nevhodný vtip či nepovolená powerbanka. Obojí může na letišti způsobit velké problémy. Své už o tom ví i muž, jenž tento týden „zavtipkoval“ při kontrole před odletem na dovolenou o tom, že je terorista. Jeho vtip, kterému předcházel problém s nepřijatelnou powerbankou, stál otce i jeho dvě děti dovolenou.
Pokud se tedy chystáte na dovolenou nebo pracovní cestu, měli byste vědět, na co se připravit a vyhnout se nepříjemným situacím. Na letištích na vás nyní čekají dvě zásadní novinky: přísnější dohled nad používáním powerbanek a naopak velké uvolnění limitů pro tekutiny, které jako první v Česku zavedlo pražské Letiště Václava Havla. Pojďme si tyto novinky přiblížit.
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1. Powerbanky v letadle:
Powerbanky jsou považovány za nebezpečný náklad kvůli riziku vznícení lithiových baterií. Jejich používání a převážení v letadle má tak svá pravidla.
- Kapacita do 100 Wh (cca 27 000 mAh): Tyto běžné powerbanky můžete převážet bez omezení a nemusíte je hlásit. Limit platí na osobu (Konkrétní počet povolených powerbanek se může lišit podle pravidel jednotlivých leteckých společností). Informace o kapacitě každé powerbanky lze najít přímo na powerbance, nebo v její dokumentaci.
- Kapacita 101 až 160 Wh: Silnější powerbanky (například pro napájení notebooků) s sebou vzít můžete, ale vyžadují předchozí schválení od vaší letecké společnosti.
- Kapacita nad 160 Wh: Tyto zdroje jsou v civilní letecké dopravě zcela zakázány.
- Zákaz v palubním kufru: Všechny powerbanky a náhradní baterie musí jít výhradně do příručního zavazadla. Pokud je necháte v odbaveném kufru, kufr bude otevřen a baterie zabavena.
- Nový zákaz používání za letu: Řada leteckých společností nově zakazuje během letu používat powerbanky k nabíjení zařízení nebo je dobíjet z palubních USB portů. Konkrétní pravidla se mohou lišit podle dopravce.
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2. Revoluce v tekutinách na Terminálu 2:
Terminál 2 Letiště Václava Havla Praha má nové skenery, které mění pravidla pro přepravu tekutin. Modernizace znamená jediné – dlouholeté striktní pravidlo lahviček do 100 ml zabalených v průhledném litrovém sáčku je již minulostí. Z Terminálu 2 se létá do zemí schengenského prostoru (například Španělsko, Itálie, Řecko, Francie).
- Kombinace 100 ml + 2 litry: Na Terminálu 2 můžete mít standardní sáček s lahvičkami do 100 ml a k tomu navíc jednu lahev či nádobu o objemu až 2 litry. Pozor ale na cestu zpět. I když z Prahy z Terminálu 2 odletíte s dvoulitrovou lahví šamponu, neznamená to, že vás s ní pustí na palubu i na zahraničním letišti při cestě domů. Většina evropských letišť teprve moderní skenery zavádí, proto si raději ověřte podmínky letiště, ze kterého se budete vracet.
- Co může lahev obsahovat: Může jít o klasické pití, ale klidně i o velké balení kosmetiky (šampon, opalovací krém) nebo tekuté jídlo.
- Terminál 1 zůstává postaru: Pokud letíte z Terminálu 1 mimo Schengen (například Velká Británie, Egypt, USA, SAE), stále zde platí původní přísný limit – pouze lahvičky do 100 ml a celkově maximálně 1 litr tekutin.
- Nic se nevyndává: Obrovskou výhodou nových skenerů na Terminálu 2 je, že tekutiny ani elektroniku (notebooky, tablety) nemusíte při kontrole vůbec vytahovat z batohu či kufru. Vše necháváte uvnitř zavazadla.
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3. Vtip může vyjít velmi draho
Policie připomíná, že jakékoli výroky o bombách, terorismu nebo jiných bezpečnostních hrozbách jsou na letištích brány s maximální vážností. „Policisté ani letištní bezpečnostní služba nemohou a nesmí vyhodnocovat, zda jde o nadsázku, frustraci či vtip,“ uvedl server Týdeník policie.
Jakékoliv podobné prohlášení vede k zásahu pyrotechniků, zpoždění a zpravidla k okamžitému zrušení dovolené na náklady cestujícího. Myslete na to ještě před odjezdem na letiště. Nevhodný žert nebo porušení bezpečnostních pravidel mohou znamenat nejen zdržení při kontrole, ale i zrušenou dovolenou pro vás i vaše nejbližší.