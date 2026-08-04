Přijít včas, převléknout se a rychle pochopit pracovní rytmus. Tak začíná většina letních brigád. V hotelu je ale každý den trochu jiný. Ráno voní káva a snídaně, hosté plánují výlety, pokojské chystají pokoje pro další příjezdy a na recepci se právě řeší skupina, která dorazila dříve, než se čekalo. Prázdninová práce v hotelu proto pro řadu mladých lidí představuje první skutečnou zkušenost s odpovědností, pracovním prostředím a situacemi, které se nedají předem nacvičit.
|
Modrá taška slaví 30 let. Pomohla při stěhování i se záchranou van Goghova obrazu
Bez brigádníků by léto nezvládli
Hotelnictví a gastronomie patří mezi obory výrazně ovlivněné sezonou. Zatímco v některých měsících bývá provoz klidnější, během léta, svátků nebo velkých akcí mohou být zařízení vytížená na maximum. „Není ekonomicky únosné mít stálé zaměstnance na sto procent kapacity zařízení, ale v době vyšší poptávky se zaměstnanci doplňují jednak prostřednictvím agentur a jednak formou brigád. Lze tedy říci, že zaměstnávání brigádníků je v mnoha případech pro naše provozy klíčové,“ vysvětluje pro Metro prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.
|
První český vesmírný turista? Podívat se Pánu Bohu do oken a pak zemřít
Situaci podle něj zkomplikovala novela zákoníku práce, která změnila režim dohod o provedení práce a zvýšila administrativní zátěž zaměstnavatelů. Potřeba sezonních pracovníků však neklesá. Asociace odhaduje, že v oboru chybí až třetina zaměstnanců. „Je to velmi kritická situace, která ale na druhou stranu otevírá zajímavé možnosti pro ty, kdo hledají práci třeba i na zkrácený úvazek nebo sezonní brigádu,“ upozorňuje Stárek.
Ne každá pozice je však pro krátkodobou výpomoc stejně vhodná. Nejrychleji se nováčci zapojují do obsluhy, snídaňového servisu nebo úklidu. Kuchyně či samostatná recepce už vyžadují více zkušeností a delší zaškolení. „Například v případě kuchyně jsou to většinou pomocné práce, protože zde je potřeba konkrétní kvalifikace. Vařit nenaučíte brigádníka za týden. Naopak v obsluze nebo v úklidu je prostor pro poměrně efektivní zaškolení v poměrně krátké době,“ dodává.
|
Málo známé krásy Česka: podzemní důl, české Maledivy i zaniklá horská osada
Nestačí jen výplata
Touha přivydělat si zůstává, mladí lidé ale při výběru brigády sledují také atmosféru, přístup vedoucího a možnost skloubit směny se studiem či osobním životem. Zajímá je, zda dostanou zpětnou vazbu, jestli se mají na koho obrátit a zda jejich práce někam vede. „Praxe ukazuje, že u mladých lidí se opakují tři motivátory. Chtějí se rychle adaptovat v provozu, mít smysluplnou zpětnou vazbu a vidět, že se mohou posouvat. Ať už třeba z brigády na HPP, nebo z juniorní role na vyšší pozice. Zároveň si hodně všímají atmosféry a kultury ve společnosti, jestli je tým a manažer podporující, jestli se chyby berou jako součást učení a jestli se s lidmi jedná férově,“ říká Petra Slabá, HR ředitelka OREA Hotels & Resorts.
|
Nejzelenější kout Tuniska překvapí. Lesy, antické památky i korkové duby čekají kousek od moře
OREA hledá sezonní posily napříč hotely už od jara, někdy jde až o desítky lidí. Resorty mají nejsilnější prázdniny a víkendy, městské hotely ožívají podle kongresů a dalších akcí a lázeňské provozy bývají vytížené stabilněji. „Nejlépe fungují doporučení zaměstnanců, školy a sociální sítě. Ze sezony veletrhů míváme hodně zájemců, často na některých provozech nezvládneme ani uspokojit poptávku,“ uvádí Slabá.
Důležitou roli hraje také rychlé a srozumitelné zaškolení. Nováček by měl od prvního dne vědět, co má dělat, na koho se obrátit a že je součástí týmu. OREA proto využívá mentory, jasně nastavené standardy, rychlou zpětnou vazbu i pravidelné OREA Welcome Days. Do onboardingu chce v budoucnu zapojit také prvky umělé inteligence.
|
Laos bez příkras: Luang Prabang ukazuje krásu i odvrácenou tvář cestování
Škola dá základ, hotel naučí reagovat
To, co se studenti naučí v učebně, dostává v ostrém provozu jiný rozměr. Host se nezeptá podle připraveného scénáře a nepříjemnou situaci nelze odložit na příští hodinu. „Mladí lidé se v reálném provozu naučí především bezprostřední komunikaci s hostem, a to často mnohem rychleji než ve školním prostředí. Jsou nuceni reagovat okamžitě, řešit reálné situace, zvládat stres, improvizovat a přizpůsobit se různým typům klientů,“ říká ředitelka Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha Eva Juríková. Praxe ale podle ní odborné vzdělání nenahradí. Každý podnik si nastavuje vlastní pravidla, která nemusejí odpovídat obecně uznávaným gastronomickým standardům. Student si tak může osvojit postup fungující v jednom hotelu, ale obtížně přenositelný jinam.
„Studenti často pracují na dohody o provedení práce, kde relativně snadno získají finanční odměnu. To v nich může vyvolat dojem, že formální vzdělání není nutné, protože ‚práci dostanou i bez něj‘. Realita trhu práce je ale jiná. Kvalitní gastronomické a hotelové provozy mají zájem o odborně připravený personál,“ zdůrazňuje pro Metro Juríková.
|
Marvel znovu nabírá dech. Po úspěchu Spider-Mana odhaluje plány až do roku 2042
Flexibilita je číslo jedna
První směny rychle prověří také pracovní disciplínu, odolnost vůči stresu a schopnost fungovat v rychlém tempu. Směnnost, večerní provoz a práce o víkendech zároveň patří mezi důvody, proč zájem mladých lidí o obor klesá. „Mladá generace v současnosti více preferuje obory, které nabízejí flexibilitu, stabilitu a lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Gastronomie je naopak vnímána jako náročná a méně předvídatelná,“ říká Juríková.
Hotelová brigáda přesto může nabídnout pestrost, práci s lidmi i spojení s cestováním a zahraničím. Ranní směna má jinou energii než večerní servis a všední den jiný rytmus než prázdninový víkend. Právě během několika týdnů si člověk ověří, co zvládne, co ho baví a zda si v hotelnictví dokáže představit budoucnost.
|
Příběh z Řecka: Želva Edith měla ošklivě poraněnou hlavu, život jí zachránil historický let
Brigádníky navíc už dávno nejsou pouze studenti. Do hotelů přicházejí také lidé hledající přivýdělek, senioři, zahraniční pracovníci nebo rodiče na rodičovské dovolené. Pokud jim hotel dokáže nabídnout vhodnou roli a plánovat směny dopředu, mohou se stát spolehlivou posilou týmu.