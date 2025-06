Letní dětské tábory hlásí téměř vyprodáno. Hlavně v červenci

Školní rok se chýlí ke konci a letní sezona dětských táborů vypukne již tento víkend. Na ty se letos chystá desítky tisíc dětí. Kapacity většiny z nich jsou však již téměř plné. Zejména pak v první polovině letních prázdnin.

„Místa ještě určitě jsou, ale není už takový výběr. Každý tábor má více turnusů, ty atraktivnější časy začátkem prázdnin nebo uprostřed jsou vyprodané, ostatní hlásí obsazenost 70 procent,“ potvrdil deníku Metro Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

Sedláček dále uvedl, že o tábory je dlouhodobě vysoký zájem a spuštění přihlášek se každým rokem zahájeno dříve. „Pamatuji doby, kdy se přihlášky spouštěly v dubnu. Letos to začalo už v polovině ledna a většina pořadatelů je měla vypsané na začátku února,“ dodal s tím, že rodiče potřebují své léto plánovat dříve. A to i kvůli tomu, že zaměstnavatelé často požadují dřívější nahlášení dovolených.

První dva běhy většinou vyprodané

Vysoká obsazenost je citelná i po prozkoumání soukromých provozovatelů táborů. Například Dětský tábor Eldorádo - Jesenice u Rakovníka, který je pro věkovou kategorii šest až 15 let hlásí první tři běhy vyprodané. Jedná se o termíny 29. června až 5. července za 4 980 korun, 6. července až 19. července za 9 580 korun a 20. července až 2. srpna za 9 480 korun. Zbývající dva běhy, které připadají na srpen, jsou minimálně z 90 procent vyprodané.

Na co se připravit: Ověřit si, zda má organizátor tábora sjednané pojištění obecné odpovědnosti Ověřit si, jaká možná rizika pojištění organizátora kryje Rodiče by měli při výběru tábora zohlednit věk a povahu své ratolesti Zvážit připojištění dítěte Nabídnout dítěti několik variant táborů Na tábor lépe se sourozencem, nebo kamarádem

Zvážit, zda má již dítě na to, aby zvládlo tábor a několikadenní odloučení od rodičů

Podobné je to i u Letního tábora Čambusáček, jenž nabízí rovněž pět turnusů. První dva termíny, které jsou naplánovány na 29. června až 12. července za 7 990 korun a 29. června až 5. července za šest tisíc korun ve Starých Křečanech nedaleko Českého Švýcarska hlásí stoprocentní nebo 93procentní obsazenost. Zbylé tři běhy jsou zhruba ze 70 procent obsazeny, nebo dokonce vyprodány.

Téměř všech šest běhů pak má vyprodáno Dětský tábor Pražanka - Cheznovice u Rokycan. Zájemci mají na výběr pár posledních míst na třetí, čtvrtý a šestý běh. Cena za čtrnáctidenní turnus se pohybuje od 9 390 do 9 790 korun a za týdenní od 3 990 do 4 890 korun. Jednotky míst pak má k dispozici DT Bílá Skála nedaleko Jindřichova Hradce na prvním až třetím běhu. Čtvrtý turnus má pak obsazeno všech 140 míst.

Důležitý je vhodný výběr tábora

Ještě před výběrem tábora by se však měli rodiče zamyslet nad tím, který je pro jejich dítě, či děti, vhodný. „Při výběru správného tábora by se měl zohlednit věk, zájmy a povahu dítěte. Vodítkem může být třeba schopnost dítěte se o sebe postarat – obléknout a obout se, zavázat tkaničky od bot. Rodiče by si měli položit otázku, zda-li dítě dokáže usnout v cizím prostředí a spát bez nich. Pokud toto nečiní dítěti potíže, mělo by noc na táboře zvládnout v pohodě,“ poradil Aleš Sedláček.

„Většina dětí ocení, že bude na táboře s někým, koho zná. Má-li dítě staršího sourozence, popřípadě bratrance/sestřenici, pošlete je na tábor společně. Už jen to, že bude vědět, vedle koho se posadí ve vlaku, mu dodá pocit většího bezpečí,“ doporučil dále šéf České rady dětí a mládeže.

Řada táborů také nabízí sourozeneckou slevu, která je většinou 500 korun za jednoho sourozence.

Příspěvky od pojišťoven

Rodiče dále mohou na táborech ušetřit i díky zdravotním pojišťovnám. Většina z nich totiž svým pojištěncům nabízí příspěvek na sportovní aktivity dětí, které lze čerpat právě i na dětské tábory. „Rodiče mohou pro každé dítě čerpat příspěvek tisíc korun jednou ročně na pravidelné sportovní aktivity. Tedy i na letní pobytový tábor v přírodě v délce alespoň 5 dní, nebo na příměstský tábor se sportovním zaměřením,“ informoval deník Metro Jan Mates, vedoucí marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR s tím, že příspěvky se poskytují po předložení dokladu o úhradě aktivity nebo služby, kterou rodiče uhradili.

Podobné podmínky pak má i například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. „V rámci akce dětské sportovní léto přispíváme dětem od šesti do 15 let až 500 korun na letní sportovně pohybový pobyt konaný během letních prázdnin, v délce trvání minimálně pěti po sobě jdoucích dnů,“ uvedla mluvčí pojišťovny Jana Schillerová a dodala, že příspěvek lze využít i na příměstské tábory. Celkem pojišťovna nabízí až 1,5 tisíce korun za rok na sportovní aktivity dítěte.

Při výběru tábora by měli být rodiče opatrní. „Rodič by se měli určitě zajímat o to, jestli má organizátor tábora sjednané pojištění obecné odpovědnosti. Dobré je také vědět, u jaké pojišťovny a s jak vysokým limitem pojistného plnění. Tedy platí pravidlo, že organizátoři, kteří za děti v době konání akce nesou plnou zodpovědnost, by měli mít svou akci pojištěnou. Stává se ale, že pojištění nekryje všechna možná rizika,“ upozornil Tomáš Pavlík, mluvčí České asociace pojišťoven. Připojištění dítěte na takovouto událost je podle asociace na místě.