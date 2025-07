Ať už se chystáte do bazénu, moře, nebo jen na delší sprchu po horkém dni, šperky raději vždy sundejte. Chlor v bazénové vodě totiž reaguje s kovy, zejména pak se stříbrem, a způsobuje zmatnění nebo tvorbu nazelenalých skvrn. Sůl z mořské vody pak navíc vysušuje a ničí i pevné spoje. „Šperkům nesvědčí ani samotná voda. Drobné nečistoty v ní mohou pronikat do záhybů a vytvářet tam prostředí pro korozi,“ potvrzuje Dominika Šťovíčková, spoluzakladatelka české šperkařské značky Ushi specializující se na výrobu originálních stříbrných náušnic bez obsahu niklu. Na pláž a do vody byste tedy měli vyrazit bez šperků – nebo s takovými, které nemají vysokou hodnotu.

Chcete zbavit šperk lesku?

Faktem je, že se v létě potíme více než kdy jindy. A to je problém. Pot totiž obsahuje sůl, kyseliny a další látky, které reagují s kovy a kameny. Spolu s parfémy, případně také s nezbytnými opalovacími krémy pak vytváří pro šperk doslova smrtící koktejl, který může nenávratně poškodit jeho povrch. Zejména pokud je rhodiovaný nebo patinovaný.

Parfém a krém by proto měly přijít na tělo jako první, šperk nasazujeme až jako poslední, a to s dostatečným časovým odstupem. Večer je vhodné klenot sundat, otřít měkkým hadříkem a uložit do sucha.

Klíč k dlouhověkosti? Správné skladování

Léto s sebou obvykle přináší cestování a s ním spojené nejrůznější přesuny – a šperky tak často končí volně pohozené na dně cestovní tašky. Tím však může dojít nejen k jejich deformaci, ale také k poškrábání a oxidaci. Dalším rizikem je pro šperky vysoká vlhkost. „Rozhodně neukládejte šperky do koupelny, což je poměrně častý nešvar. Vysoká vlhkost totiž šperky poškozuje. Vhodné je suché a tmavé místo. Ideální je tedy šperkovnice nebo uzavíratelný textilní organizér, kde budou šperky v bezpečí,“ doporučuje Dominika Šťovíčková.

Ideální je také mít šperky uložené odděleně, aby nedocházelo k jejich bezprostřednímu kontaktu a tím pádem ke vzniku mikroškrábanců.

Po dovolené do parády

Pokud si letní dovolenou přeci jen bez svých oblíbených šperků nedovedete představit, je po návratu důležité věnovat jim náležitou péči a dopřát jim malé wellness. Na rhodiované kovy použijte čistou vodu a dočistěte je jemným hadříkem. Na závěr šperky speciálním šperkařským hadříkem doleštěte.

Šperky s perlami nebo zirkony nikdy nedrhněte kartáčkem, mohli byste narušit jejich povrch. Zkontrolujte také spoje, zámky a kameny, zda někde nedochází k uvolnění. „Lidé často po létě zkontrolují šperky a zjistí, že během prázdnin zčernaly. Přirozený proces oxidace, který je samozřejmě zvratný, vnímají chybně jako zničení a šperk zbytečně vyhodí,“ varuje Dominika Šťovíčková.

Máte-li dojem, že vaše klenoty utrpěly větší újmu, určitě není ostuda vzít je ke zlatníkovi, který jim vrátí původní lesk a ošetří je.