Třináct her Williama Shakespeara ve více než sto čtyřiceti představeních na pěti scénách v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. To je výčet 26. ročníku divadelní přehlídky Letní shakespearovské slavnosti, které letos proběhnou od 25. června do 6. září.