Letní shakespearovské slavnosti startují. Která známá hra míří v premiéře na Pražský hrad?

Metro.cz, Filip Jaroševský
  14:13
Na Pražském hradě vypukne lavina záměn. Letní shakespearovské slavnosti v letošním roce zahájí Komedie omylů, vstupenky jdou do prodeje v úterý 17. března. Chystáte se na kulturu pod širým nebem vyrazit také? Pak raději příliš neotálejte.
Fotogalerie2

Aneta Krejčíková a Marek Adamczyk | foto: Pavel Mára

Letní divadelní sezónu pod širým nebem letos zahájí jedna z nejhravějších komedií William Shakespeare. Na úvod letošních Letní shakespearovské slavnosti se diváci mohou těšit na premiéru inscenace Komedie omylů, která slibuje energickou podívanou plnou záměn, nedorozumění a bláznivých situací. Nové nastudování se poprvé představí 24. června na scéně Nejvyšší purkrabství Pražského hradu.

Generálním partnerem největší divadelní přehlídky Shakespearových děl pod širým nebem je skupina PPF Group. Nová inscenace sází na energii, svižné tempo a výraznou komediální nadsázku. Prodej vstupenek na celé léto začíná 17. března prostřednictvím sítě Ticketmaster a oficiálních stránek festivalu.

Komedie omylů zahájí Letní shakespearovské slavnosti

Komedie omylů patří k nejrozpustilejším a nejhravějším textům William Shakespeare. Antická jízda plná dvojníků rozehraje na jevišti sled komických situací, které se vrství v rychlém tempu a přinášejí divákům velkou dávku divadelní energie.

Marek Taclík. Erika Stárková a Jakub Kohák

Na jevišti se v režii Vojtěch Štěpánek objeví Aneta Krejčíková, Marek Adamczyk v alternaci s Tomáš Havlínek, Sára Rychlíková, Vojtěch Vondráček, Marek Taclík, Erika Stárková, Jakub Kohák, Dana Batulková, Petr Buchta, Šimon Krupa nebo Kamil Halbich.

Aneta Krejčíková, která v inscenaci ztvární Lucianu, přijala nabídku na účinkování s velkým nadšením. „Byla to po dlouhé době nabídka, která mi opravdu udělala radost. Vlastně takový splněný sen. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem úplně nadšená volala mamince,“ říká herečka.

Bláznivá komedie záměn a dvojčat

Situační fraška o záměně dvou párů identických dvojčat rozehrává ve starobylých Syrakusách řetězec nedorozumění, nedopatření a komických situací. Postavy se ocitají v situacích, kdy je všechno trochu jinak, než se na první pohled zdá.

Othello se vrací na Pražský hrad. V tragédii se tentokrát představí Robert Mikluš a Sara Sandeva

Groteskní figurky, vychytralí sluhové i temperamentní dámy se v příběhu plném zmatků a překvapení snaží najít pravdu uprostřed stále se stupňujícího chaosu.

Více než 150 představení na devíti scénách

Letní shakespearovské slavnosti se uskuteční od 24. června do 5. září na devíti scénách. Diváci se mohou těšit na představení v Praha, Brno, Ostrava a Bratislava. Festivalové inscenace zavítají také do Litomyšl, na Zámek Hluboká, do Loket a do Hospital Kuks.

Na diváky čeká více než 150 představení pod širým nebem inspirovaných dílem nejslavnějšího dramatika všech dob na největší divadelní přehlídce svého druhu v Evropě.

Podrobnosti o programu, vstupenkách i jednotlivých titulech jsou k dispozici na webových stránkách festivalu. Aktuality mohou diváci sledovat také na sociálních sítích Letní shakespearovské slavnosti.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

15. března 2026  11:52,  aktualizováno  15:47

15. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

15. března 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Letní shakespearovské slavnosti startují. Která známá hra míří v premiéře na Pražský hrad?

Aneta Krejc&#780;i&#769;kova&#769; a Marek Adamczyk

Na Pražském hradě vypukne lavina záměn. Letní shakespearovské slavnosti v letošním roce zahájí Komedie omylů, vstupenky jdou do prodeje v úterý 17. března. Chystáte se na kulturu pod širým nebem...

15. března 2026  14:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Holešovice

Holešovice

Holečkova ulice

Holečkova ulice

