Letní túra bez zbytečného trápení. Co udělat před výšlapem, aby vás nezničil

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  15:05
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Výlet do hor není „jen procházka“. Co nepodcenit? | foto: Profimedia.cz

Léto je zkrátka stvořené pro výlety. Ať už milujeme válení se na pláži či u bazénu, toulání po českých horách, alpské stezky, nebo dlouhé procházky lesem, jedno mají všechny túry společné, dokážou člověka dokonale dobít energií. Tedy za předpokladu, že ho cestou úplně nevyčerpají. Protože mezi romantickou představou celodenního výšlapu a realitou bývá někdy pořádný rozdíl.

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Chyba číslo jedna? „Vždyť je to jen procházka“

Kolikrát jsme si už řekli, že si jen vyšlápneme kopec, nepoběžíme přece maraton. Jenže několik hodin chůze, stoupání, sestupů a nerovného terénu představuje pro tělo mnohem větší zátěž, než si často připouštíme. Během celodenní túry můžeme nachodit klidně 15 až 25 kilometrů, a pokud přidáme převýšení, dostanou zabrat nejen nohy, ale i záda, klouby a celý pohybový aparát. Právě proto se vyplatí myslet na přípravu ještě předtím, než někam vyrazíme.

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Nepodceňujme snídani

Možná nás láká dát si jen rychlou ranní kávu a vyrazit. Jenže tělo bude během dne potřebovat mnohem více energie. Ideální snídaně před túrou by měla obsahovat kombinaci komplexních sacharidů, bílkovin a menšího množství zdravých tuků. „Sacharidy jsou základem – drží zásoby glykogenu, ze kterého tělo čerpá při dlouhodobém výkonu. Bílkoviny zase chrání svalovou hmotu,“ doporučuje specialistka na výživu Veronika Pokorná ze společnosti Nutrend. Ovesná kaše s ovocem, jogurt s müsli nebo celozrnné pečivo s vejcem udělají mnohem lepší službu než sladký croissant snědený ve spěchu.

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Nezapomínejme ani na hydrataci. Voda je parťák

V letních měsících ztrácí tělo při pohybu a pobytu na slunci velké množství tekutin, a proto je důležité pít průběžně během celé túry. Nedostatek vody se může projevit únavou, bolestí hlavy nebo horším soustředěním. Na delších a náročnějších výletech mohou přijít vhod také iontové nápoje, které pomáhají doplňovat minerální látky ztracené pocením.

„Tekutiny jsou nepostradatelné pro téměř všechny tělní biologické procesy a jejich vhodné doplňování má významný vliv na zdraví a výkon jedince, ať už se jedná například o jejich roli na poli termoregulačních mechanismů, kdy dostatečná hydratace vede ke snížení rizika úpalu či přehřátí díky produkci potu, či jejich vliv na muskuloskeletální systém, tedy ve smyslu snížení rizika výskytu křečí a jako podpora flexibility kloubů,“ vysvětluje profesionální fitness trenér a výživový expert Jakub Prchal.

Základem je proto balit chytře. Vedle vody, lehké větrovky a základní lékárničky by v batohu neměla chybět ani rychlá svačina.

Veronika Pokorná, specialistka na výživu

Batoh není bezedný

Každý zkušený turista zná ten moment. Na začátku cesty si říkáme, že pár věcí navíc přece nic neváží. O několik kilometrů později máme pocit, že na zádech neseme polovinu domácnosti. „Základem je proto balit chytře. Vedle vody, lehké větrovky a základní lékárničky by v batohu neměla chybět ani rychlá svačina. Ideálně něco, co nezabere místo a dodá energii ve chvíli, kdy začne docházet dech,“ radí Veronika Pokorná.

Právě proto jsou mezi turisty i sportovci oblíbené různé energetické tyčinky, gely nebo třeba iontové nápoje. Ne proto, že by člověk mířil na olympiádu, ale jednoduše proto, že se pohodlně vejdou do batohu nebo kapsy a mohou zachránit situaci ve chvíli, kdy už nemáme sílu pokračovat.

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Není to závod

Sociální sítě nás někdy přesvědčují, že každý výlet musí mít alespoň 20 kilometrů, 1 000 metrů převýšení a fotku z vrcholu pořízenou při východu slunce. Ale opravdu na tom záleží?

Nejkrásnější bývají často právě ty túry, kdy nikam nespěcháme. Kdy si sedneme na pařez, posloucháme šumění stromů, dáme si svačinu s výhledem na krajinu a na chvíli zapomeneme na telefon. Tak kam se vydáte příště?

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