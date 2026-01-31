Mezi stálice letního programu pražské Střídačky patří výtvarný tábor, který je určen všem dětem milujícím barvy, fantazii a tvoření. Děti pracují venku i uvnitř, zkoušejí různé výtvarné techniky a nechávají se inspirovat zelení areálu Výstaviště.
Velkým lákadlem je také hudební tábor s Karol a Kvídem – hravý a taneční týden plný zpěvu, pohybu a kreativity. Děti si zde vyzkouší tvorbu vlastní písničky, natáčení i přípravu závěrečného vystoupení pro rodiče. Součástí programu je i návštěva profesionálního nahrávacího studia Rooftop.
Sport nesmí chybět!
Sportovní kempy nejsou organizovány přímo v režii Střídačky, přesto patří dlouhodobě k velmi vyhledávaným doplňkovým aktivitám. Multisportovní kemp nabídne pět dní nabitých pohybem, kdy si děti vyzkouší více než 12 sportů, a to od atletiky po lakros. Na závěr je pak čeká slavnostní medailový ceremoniál. Inline kemp je určen začátečníkům i pokročilým bruslařům a zaměřuje se na techniku jízdy i další sportovní aktivity.
Kvalitní jídlo po celý den
O stravování je postaráno přímo v areálu, kdy se děti mohou těšit na čerstvé dobroty z bistra Artyčok. Po celý den bude k dispozici dopolední svačina, oběd, odpolední svačina i pitný režim.
Letní tábory na Střídačce slibují i v roce 2026 prázdniny plné zážitků, nových dovedností a hlavně přátelství, ať už se štětcem v ruce, mikrofonem ve studiu, nebo v pohybu na sportovišti. Více najdete na webu Výstaviště Praha.