Vyhrajte dvě vstupenky na festival Prague Open Air na koncert Vojtěcha Dyka s D.Y.K. Stačí odpověď na otázku níže: Jak se jmenuje kapela, se kterou Vojta Dyk vystupoval před svou sólovou dráhou?

A) Nightwish

B) Nightwork

C) Nightmare ODPOVĚDI zasílejte do dnešní půlnoci na adresu vyhraj@metro.cz ve tvaru JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ, do předmětu e-mailu uveďte: Dyk. Jeden výherce získá 2 vstupenky na koncert Vojtěch Dyk & D.Y.K.