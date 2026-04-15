Dovolenou si můžete užít v srdci Čech. Vyrazit můžete na řeky, třeba na Berounku, nebo si užijte plavbu díky půjčovně lodí na Vltavě, která se nachází ve sportovně-rekreačním areálu v Nelahozevsi.
Mapy splavných úseků středočeských řek tipy na výletní plavby, přístaviště, půjčovny lodí, koupání, cyklostezky i zajímavá města a cíle v okolí řek. To nabízejí mapy, které vás zavedou do středních Čech.
Kde pořídit důležité mapy
Vše důležité najdete na mapách, které můžete pořídit v infocentru Středočeské centrály cestovního ruchu, které se nachází přímo na Královské cestě (Husova 21), jež se mimochodem pyšní titulem Stavba roku 2025 ve své kategorii. Ušetřit lesy samozřejmě můžete, protože mapy jsou ke stažení také na webu sccr.cz.
Pro vodáky začátečníky jsou „vodní mapy“ také. Přináší tipy na splutí, zastávky, kempy i výlety za přírodou a památkami. Více se dozvíte o oblíbených řekách jako Sázava nebo Berounka. A nejsou jen pro nováčky, překvapivě hodně zajímavostí nabídnou i ostříleným vodákům.
Místa, která nejspíš neznáte
Mapy slouží jako praktický průvodce pro všechny, kdo chtějí region objevovat z paluby lodě, na kole i pěšky.
K dispozici jsou také mapy, které představují to nejzajímavější v největším regionu v Česku. Kromě tradičních cílů jsou to i místa, která nejspíš neznáte. Mapy představují třeba filmová místa, pivovary nebo jednotlivé oblasti.