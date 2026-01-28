Lev míří z Rudolfina do Kongresáku. Sošky pro nejlepší filmové tvůrce budou předány 14. března

Iveta Benáková
  10:00
Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) se pro letošní 33. ročník filmových cen Český lev rozhodla pro velkou změnu – po mnoha letech se změní místo, kde slavnostní večer proběhne. Sošky se 14. března budou předávat v Kongresovém centru Praha (KCP).
„Jsme vděčni za léta strávená v Rudolfinu, avšak Kongresové centrum otevírá pro slavnostní večer celou řadu nových možností, od velikosti pódia a větší kapacity hlediště po technické zázemí,“ vysvětluje prezident ČFTA Ivo Mathé.

Desítky let zkušeností

KCP je jedním z největších kongresových center v Česku. „Máme velkou radost a jsme poctěni, že nezapomenutelnou atmosféru pomůžeme vytvořit i u slavnostního večera Českých lvů,“ říká Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP, a dodává, že jsou připraveni využít všechny své zkušenosti.

Maximální kapacita hlavního sálu je 2 764 míst, přičemž čalouněná sedadla byla v roce 2017 repasovaná. Opona Slunce od Aloise Fišárka je světovým unikátem.

„Nabízíme technické zázemí přes logistiku až po komfort všech, kteří se na večeru podílejí nebo jej sledují. Naše 45letá praxe a pozitivní zkušenosti našich klientů jedinečnost okamžiků prožitých v KCP jen potvrzují. Ať už šlo o jednání vrcholných politiků, setkání vědeckých kapacit, nebo vystoupení světových kulturních celebrit,“ dodala.

Větší pódium, víc možností

Benefitem nového prostoru je podle pořadatelů Kongresový sál s vysokou kapacitou a obřím pódiem, který dovoluje komfortní uspořádání pro hosty i filmové štáby, větší odstupy kamer a plynulejší televizní produkci i práci s rozsáhlejší scénografií a vizuálními prvky.

„Do Kongresového centra Praha se velmi těšíme. Disponuje nejen dostatečnou kapacitou, ale přináší pro slavnostní večer i celou řadu nových příležitostí. Jeho prostory umožňují kreativní práci se scénou, poskytují kvalitní technické zázemí a zároveň zajišťují komfort pro naše hosty,“ přibližuje výkonná ředitelka ČFTA Tereza Malá Rychnovská.

Technické zázemí Kongresového centra Praha umožňuje využití moderních projekčních technologií, kombinaci velkoformátových ploch a moderních LED a LCD řešení, stejně jako práci se světlem a zvukem, kterým je udílení známé.

Kdo vyhraje?

  • Mezi nominovanými v 33. ročníku jsou třeba:
  • Nejlepší celovečerní hraný film: Franz, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já, Sbormistr
  • Nejlepší režie: Agnieszka Holland, Zuzana Kirchnerová, Dužan Duong, Katarína Gramatová, Ondřej Provazník
  • Nejlepší herečka v hlavní roli: Anna Geislerová, Quynh Lan Lê, Elizaveta Maximová, Lucie Fingerhutová, Kateřina Falbrová
  • Nejlepší herečka v hlavní roli v seriálovém díle: Judit Pecháček, Anna Geislerová, Johana Matoušková
  • Nejlepší herec v hlavní roli: Idan Weiss, David Vodstrčil, Michal Záchenský, Hynek Čermák, Juraj Loj
  • Nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle: Oskar Hes, Miroslav Krobot, David Švehlík
  • Nejlepší scénář: Marek Epstein, Zuzana Kirchnerová, Tomáš Bojar, Kristina Májová, Dužan Duong, Jan Smutný, Lukáš Kokeš, Katarína Gramatová, Ondřej Provazník
  • Kompletní nominace najdete na oficiálním webu ceskylev.cz.









