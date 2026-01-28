„Jsme vděčni za léta strávená v Rudolfinu, avšak Kongresové centrum otevírá pro slavnostní večer celou řadu nových možností, od velikosti pódia a větší kapacity hlediště po technické zázemí,“ vysvětluje prezident ČFTA Ivo Mathé.
Desítky let zkušeností
KCP je jedním z největších kongresových center v Česku. „Máme velkou radost a jsme poctěni, že nezapomenutelnou atmosféru pomůžeme vytvořit i u slavnostního večera Českých lvů,“ říká Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP, a dodává, že jsou připraveni využít všechny své zkušenosti.
„Nabízíme technické zázemí přes logistiku až po komfort všech, kteří se na večeru podílejí nebo jej sledují. Naše 45letá praxe a pozitivní zkušenosti našich klientů jedinečnost okamžiků prožitých v KCP jen potvrzují. Ať už šlo o jednání vrcholných politiků, setkání vědeckých kapacit, nebo vystoupení světových kulturních celebrit,“ dodala.
Větší pódium, víc možností
Benefitem nového prostoru je podle pořadatelů Kongresový sál s vysokou kapacitou a obřím pódiem, který dovoluje komfortní uspořádání pro hosty i filmové štáby, větší odstupy kamer a plynulejší televizní produkci i práci s rozsáhlejší scénografií a vizuálními prvky.
„Do Kongresového centra Praha se velmi těšíme. Disponuje nejen dostatečnou kapacitou, ale přináší pro slavnostní večer i celou řadu nových příležitostí. Jeho prostory umožňují kreativní práci se scénou, poskytují kvalitní technické zázemí a zároveň zajišťují komfort pro naše hosty,“ přibližuje výkonná ředitelka ČFTA Tereza Malá Rychnovská.
Technické zázemí Kongresového centra Praha umožňuje využití moderních projekčních technologií, kombinaci velkoformátových ploch a moderních LED a LCD řešení, stejně jako práci se světlem a zvukem, kterým je udílení známé.
