Cestovní kancelář musí být pro případ úpadku pojištěná nebo mít bankovní záruku a přispívat do Garančního fondu cestovních kanceláří. Pro zákazníka to znamená ochranu v případě, že kancelář zkrachuje, nevrátí zaplacené peníze nebo nedokáže zajistit návrat klientů ze zahraničí. U nelegálního pořadatele žádná taková ochrana není.
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„Spoléhat se na nějaký profil ze sociálních sítí je pokaždé velmi nebezpečné. Často ani netušíme, kdo za ním stojí,“ upozorňuje Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka AČCKA. Atraktivní fotografie, vysoký počet sledujících ani komunikace přes WhatsApp podle ní nejsou důkazem důvěryhodnosti.
Falešné rezervace i doklady
Poškození v podobných případech podle asociace zaplatili desítky tisíc korun za údajné letenky, ubytování nebo další služby. Následně zjistili, že rezervace neexistuje nebo jsou doklady falešné. Organizátor přestal odpovídat, zákazníky zablokoval nebo profil zmizel. Před internetovými podvody spojenými s dovolenými varuje také Policie ČR. Doporučuje neposílat peníze přes odkazy z neověřených zpráv, kontrolovat internetovou adresu a před platbou ověřit skutečného příjemce. Nejbezpečnější je využít řádně koncesovanou cestovní kancelář, případně cestovní agenturu, která prodává zájezd jejím jménem. Zákazník tak získává nejen zákonné zajištění, ale také jasně určeného smluvního partnera a pomoc při problémech během cesty.
Na co si dát pozor?
Před zaplacením dovolené je potřeba ověřit zejména: