Ještě nedávno působil kratom jako nenápadný zelený prášek z internetu. Někomu sliboval energii, jinému klid, lepší náladu nebo zvládnutí náročného dne. Na sociálních sítích se o něm mluvilo jako o přírodní pomoci, v obchodech se objevoval vedle dalších lifestylových produktů a část mladých lidí k němu podle odborníků přistupovala skoro podobně jako k energetickému nápoji.
Pak ale tvrdě narazil. Od loňského roku už kratom není látkou z šedé zóny, stát ho totiž zařadil mezi psychomodulační látky a nyní chystá další zpřísnění. Takzvaný Lex Kratom má podle návrhu začít platit od 1. ledna 2027. Jednou z klíčových změn je zvýšení věkové hranice pro nákup psychomodulačních látek z 18 na 21 let. Opatření reaguje na odborné poznatky o vývoji mozku i na data o užívání kratomu, které ukazují vysoký výskyt zejména ve věkové skupině 15 až 24 let. „Zvýšení věkové hranice na 21 let je preventivní krok, který reaguje na zvýšenou zranitelnost mladých lidí vůči negativním dopadům těchto látek. Stát má odpovědnost jednat tam, kde jsou rizika pro zdraví a vývoj mladé generace nejvyšší,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
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Neškodný prášek? Podle odborníků omyl
„Kratom není neškodný povzbuzující nápoj. Jeho účinné látky působí na opioidní receptory, což s sebou nese reálné riziko vzniku závislosti,“ říká pro deník Metro Jiří Stabla, zakladatel Konopné lékárny. Podle něj se kratom mezi mladými rozšířil i proto, že byl dlouho prezentován právě jako prostředek pro pohodu, lepší náladu nebo vyšší výkon.
Stabla upozorňuje, že se s lidmi, kterým kratom způsobil problémy, setkával i mimo odbornou debatu. „Viděl jsem řadu mladých lidí, kteří měli s kratomem vážný problém,“ dodává pro Metro. Za zásadní proto považuje hlavně prevenci, srozumitelnou osvětu a skutečné příběhy lidí, u nichž užívání přerostlo ve zdravotní, psychické, rodinné nebo finanční potíže.
Zvýšení věkové hranice na 21 let proto podle něj dává smysl. „Lidský mozek se vyvíjí přibližně do pětadvaceti let. Pokud se máme řídit současnými vědeckými poznatky, musíme být při zpřístupňování podobných látek mladým lidem velmi opatrní,“ dodává Stabla.
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Spor o e-shopy
Zpřísnění ale nemá mezi odborníky jen podporu. Kritika míří hlavně na plánovaný zákaz internetového prodeje. Podle Jany Michailidu, ředitelky odborného centra Racionální politika závislostí, je správné, že stát chce kratom regulovat jako legální, zdaněnou a kontrolovanou komoditu. Problém ale podle ní nastává ve chvíli, kdy se z ochrany zdraví stává bariéra pro legální trh.
„Zákaz e-shopů neodstraní dálkový prodej kratomu, odstraní jeho legální a kontrolovanou podobu,“ upozorňuje pro Metro. Podle ní se může část poptávky přesunout k anonymním zahraničním webům, darknetu nebo šifrovaným chatům, jako je třeba Telegram, kde stát neohlídá věk kupujících, složení výrobků ani koncentraci účinných látek.
Co je kratom?
Podle Michailidu by proto cestou neměl být úplný zákaz on-line prodeje, ale důslednější ověřování věku a identity zákazníka. Tedy kontrola při nákupu i při doručení. Jinak může podle jejích slov vzniknout paradox – pravidla, která mají chránit děti, mohou část trhu vytlačit právě tam, kde děti nechrání nikdo.
Součástí novely jsou i daňová opatření. Zavádí se spotřební daň na kratom ve výši 2 Kč na gram nebo mililitr této látky. U výrobků s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je třeba kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 korun na gram nebo mililitr. Zároveň se navrhuje přesun těchto výrobků ze snížené do základní sazby DPH.
Kratom vs. Evropa
„Stát nemůže na jedné straně upozorňovat na rizika spojená s užíváním kratomu a na druhé straně jeho spotřebu nepřímo zvýhodňovat nižší sazbou DPH. Zavedení spotřební daně je opodstatněné vzhledem k jeho psychoaktivním účinkům a možnému vzniku závislosti. Podobně jako u tabákových či alkoholických výrobků má vedle fiskálního významu také preventivní rozměr,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Zvyšují se také správní poplatky pro provozovatele, což má přispět k omezení počtu prodejních míst.
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Kratom není jediný případ
Debata o kratomu zároveň připomíná, jak rychle se v posledních letech objevují nové psychoaktivní látky. Podobně se řešilo HHC a další kanabinoidy, které se dostávaly do automatů, e-shopů i barevných balení lákavých pro mladé. Stát pak často reagoval až ve chvíli, kdy se téma dostalo do škol, nemocnic a médií.