Mezi zahraničními hosty LexiConu 2026 nebude chybět Stanislav Janevski, který si ve filmech zahrál bulharského famfrpálového reprezentanta Viktora Kruma. Dorazí také další hosté a organizátoři slibují ještě několik překvapení.
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„Devět let nám lidé v dotaznících psali tu samou větu: ‚Nedalo se stihnout všechno.‘ Jeden nám dokonce napsal, že by potřeboval obraceč času. Sehnat se nám ho nepodařilo, tak jsme přidali druhý den,“ vysvětluje za organizátory Tomáš Vondráček, proč je letos festival dvoudenní.
Čarodějné slavnosti a Bertíkovy fazolky
Letošní ročník ponese téma Čarodějné slavnosti. Organizátoři připravili také celofestivalovou hru, která návštěvníky provede různými stanovišti v areálu. Ta budou inspirovaná poutěmi, ovšem pochopitelně převedená do světa Harryho Pottera.
Za jejich absolvování budou účastníci sbírat na festivalovou kartu Bertíkovy fazolky. Kdo jich během dne nebo celého víkendu nasbírá nejvíc, odnese si licencované ceny z kouzelnického světa.
Nemáte kostým? Nevadí
Pokud se na festival chystáte, ale nejste si jistí, jestli jste dostatečně velkým fanouškem, podle organizátorů není důvod se ostýchat. Stejně tak není podmínkou kostým. „U vchodu nikoho nezkoušíme z dvanácti způsobů využití dračí krve. Kostým má zhruba každý třetí a nikdo nikoho neřeší,“ říká Vondráček.
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Podle něj festival navštěvují jak skalní fanoušci, kteří znají knihy téměř zpaměti, tak lidé, kteří viděli pouze filmy. Právě společné nadšení je podle organizátorů tím hlavním, co LexiCon nabízí.
Dorazí i další čeští hosté
Organizátoři zatím neodhalili všechna jména českých hostů. Potvrzený je Jan Maxián, který daboval Cedrica Diggoryho, a Martin Sobotka, hlas profesora Quirella. Další jména mají přibýt. „Prozradit je však zatím nemůžeme, dokud to nebude černé na bílém — nebo alespoň napsané brkem na pergamenu,“ láká Vondráček.
LexiCon 2026