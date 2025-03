Trump se v pátek nepohodl s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Stěžejní část Evropy je z toho rozpačitá, někteří státníci jsou v šoku. A co prostí Ukrajinci?

Trumpovi se spíš smějí, byť jeho rozhodnutí jsou samozřejmě vážná. Spousta lidí se nevyzná v tom, co vlastně chce, když jeden den několikrát změní svoje vyjádření například o finanční částce, kterou USA údajně Ukrajině věnovaly. Hodně lidí se ale ptalo mě, co budeme jako Západ dělat, na jakou stranu se přikloníme a jestli s Trumpem sympatizujeme. Ukrajinci jsou v tíživé situaci. Někde jsou jen lhostejní k tomu, co se děje, jinde jsou zcela vyčerpaní, demotivovaní, tu zase dost naštvaní, zvláště právě vzhledem k poslednímu vývoji geopolitické situace ve světě v souvislosti s mnichovskou konferencí, ale také „tajnou“ schůzkou rusko-amerických týmů ve Švýcarsku několik dní předtím. Mnozí se sítí docela zrazeni.

Jak vypadá situace přímo na frontové linii a blízko ní?

Musím říct, že demotivace vojáků na frontě je místy velice silná. Už za mého loňského podzimního pobytu v Pokrovsku bylo evidentní, že někteří byli zmatení, co dělá vedení a ústředí, a někdy to vypadalo, že to spěje k neřízené kapitulaci. Nyní během zimy válka doléhá silněji, vzhledem k tuhým mrazům na východě, kde je minus 15 stupňů. Čím dále od Kyjeva se nacházíte, města jsou víc a víc vylidněná a samozřejmě nebezpečí ohrožení válkou daleko větší. Mluvím třeba o Sumské nebo Charkovské oblasti.

Valerij Zalužnyj. Od července 2021 do února 2024 byl vrchním velitelem Ozbrojených sil Ukrajiny. Poté byl jmenován velvyslancem Ukrajiny ve Spojeném království.

Jaký tušíte vývoj nejbližších dnů a týdnů? Jaké scénáře vám vysvítají?

Těžko být prorokem v nevyzpytatelném tempu posledního měsíce, změnit se může téměř všechno a neuskutečnit zase třeba nic. V elementárním odhadu ale asi vidím několik zásadních věcí, kterým je dobré věnovat pozornost. Co se týče mírové dohody, Ukrajina a Zelenskyj jsou schopni zajít o mnoho dále v územních ústupcích a možná obětovat i část země, která nebyla dobyta, stejně tak nabídnout nyní zmiňované nerostné bohatství USA, ale určitě nepodepíší nějakou bláznivou smlouvu, kterou si Trump zrovna vymyslí. Zelenskyj je při bezpečnostních zárukách Západu odhodlaný i abdikovat a vypsat nové volby, velmi populární zkazky ze zákulisí jsou o Valeriji Zalužném jako o vhodném kandidátovi. K volbám ale může určitě dojít až po nastolení míru – a to nebude ihned po jeho uzavření.

Turbulentní vývoj na Ukrajině, to je voda na mlýn ruského vůdce Putina. S jakými obavami sledujete sbližování Kremlu a Washingtonu?

Putin ví, že má téměř bezbřehé možnosti a naprosto volné ruce. Jsem přesvědčený, že dohody, které uzavře, zase poruší. Je jen otázka času, kdy Rusko zradí Trumpa a USA.

Situace Ukrajinského prezidenta Podpora Volodymyra Zelenského mezi jeho spoluobčany byla nejsilnější v prvním roce války, poté začala klesat, vždy se ale držela aspoň kolem 60 procent.

Páteční návštěva v Bílém domě, byť neúspěšná, navrátila Zelenskému skutečně masovou podporu jak doma, tak mezi evropskými spojenci. Na stranu Ukrajiny se hlasitě postavila tradiční média v USA (CNN, New York Times), jež Trump ignoruje.