Bullerbyn je zpátky. Svět dětských her, kamarádství, spiklenectví a malých dobrodružství, ke kterému se vracejí další generace čtenářů, dostává novou rozhlasovou podobu. Rádio Junior uvádí patnáctidílnou četbu Dětí z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové v podání herečky Báry Hrzánové. Režie se ujal Aleš Vrzák a původní hudbu složil Jan Trojan.
|
Po Tučňákovi mění pohlaví i Kloboučník. Druhá řada temného seriálu servíruje šíleného Jokera
Velká dobrodružství z obyčejných dnů
Bullerbyn nestaví na velkých zápletkách. Dobrodružstvím se může stát cesta ze školy, nocování na seníku, tajná chodba, hledání jahod, vlastní pokoj nebo obyčejný den strávený s kamarády. Právě z těchto drobných dětských situací vzniká svět, který funguje i dnes a který si jejich rodiče často dobře pamatují z vlastního dětství.
„Děti z Bullerbynu byly jedna z mých nejoblíbenějších knih. Vždycky jsem jim záviděla ty tři statky vedle sebe, lípu mezi nimi a to, že mohli přelézat z jednoho domu do druhého. Na chalupě jsme to měli trochu podobné a také jsme třeba skákali do sena a kolem byla spousta zvířat. Takže je v tom vlastně kus mého vlastního dětství,“ říká Bára Hrzánová.
Příběhy, které nestárnou
Podle ní je síla knihy i v tom, že témata dětského prožívání nestárnou. „Když někdo umí dobře psát, píše o duši člověka, o jeho srdci. Pak je vlastně jedno, jestli příběh vznikl před šedesáti lety, nebo dnes. Myslím, že lidé se pořád trápí a radují ze stejných věcí,“ dodává Hrzánová.
|
Zážitky z otcovské dovolené přetavil do knížky. Příště leda s chůvou, říká novopečený spisovatel
Patnáct dílů a nová zvuková podoba
Nová četba vznikla v patnácti asi pětadvacetiminutových dílech. Text z překladu Břetislava Mencáka upravila Vladimíra Bezdíčková, dramaturgie se ujal Petr Gojda, režie Aleš Vrzák a o zvuk se postaral Tomáš Pernický. Vlastní výtvarnou podobu rozhlasového zpracování vytvořila ilustrátorka Kateřina Perglová, známá mimo jiné jako autorka Kačky a Mopse. Na obrazovou tradici Dětí z Bullerbynu navazuje současným autorským pojetím.
„Děti z Bullerbynu jsou pro mne návratem do dětství. Jsem rád, že se nám podařilo zvukově oživit tento výjimečný titul, protože v Českém rozhlase se kniha Astrid Lindgrenové natočila naposledy zhruba před třiceti lety. Věřím, že tímto letním dárkem uděláme radost dětem, rodičům i prarodičům. Nové zpracování s Bárou Hrzánovou je za mě skvělé a děkuji všem kolegům z Českého rozhlasu, kteří se na Dětech z Bullerbynu podíleli,“ doplňuje šéf redaktor Rádia Junior Adam Kebrt.
Bullerbyn už jednou vyprávěla Libuše Šafránková