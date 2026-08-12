Libuši Šafránkovou střídá jiná herecká legenda. Děti z Bullerbynu jsou zpátky v éteru

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  11:41
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Libuše Šafránková a Petr Svojtka v pohádce Malá mořská víla (1976)

Libuše Šafránková a Petr Svojtka v pohádce Malá mořská víla (1976) | foto: © Filmové studio Barrandov

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Oblíbená dětská knížka Děti z Bullerbynu ožívá v nové rozhlasové četbě s Bárou Hrzánovou na Rádiu Junior. Patnáctidílné zpracování přináší zpět svět dětských her, kamarádství, spiklenectví a malých dobrodružství, která dokážou proměnit i obyčejný den v nezapomenutelný příběh. Nová četba navazuje na oblibu knihy Astrid Lindgrenové napříč generacemi a nabízí známé příběhy v nové zvukové podobě.

Bullerbyn je zpátky. Svět dětských her, kamarádství, spiklenectví a malých dobrodružství, ke kterému se vracejí další generace čtenářů, dostává novou rozhlasovou podobu. Rádio Junior uvádí patnáctidílnou četbu Dětí z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové v podání herečky Báry Hrzánové. Režie se ujal Aleš Vrzák a původní hudbu složil Jan Trojan.

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Velká dobrodružství z obyčejných dnů

Bullerbyn nestaví na velkých zápletkách. Dobrodružstvím se může stát cesta ze školy, nocování na seníku, tajná chodba, hledání jahod, vlastní pokoj nebo obyčejný den strávený s kamarády. Právě z těchto drobných dětských situací vzniká svět, který funguje i dnes a který si jejich rodiče často dobře pamatují z vlastního dětství.

Hudební scéna Na dvorku, Bára Hrzánová a Condurango. Koncert byl součástí hradeckého mezinárodního divadelního festivalu Regiony. (20. června 2025)

„Děti z Bullerbynu byly jedna z mých nejoblíbenějších knih. Vždycky jsem jim záviděla ty tři statky vedle sebe, lípu mezi nimi a to, že mohli přelézat z jednoho domu do druhého. Na chalupě jsme to měli trochu podobné a také jsme třeba skákali do sena a kolem byla spousta zvířat. Takže je v tom vlastně kus mého vlastního dětství,“ říká Bára Hrzánová.

Příběhy, které nestárnou

Podle ní je síla knihy i v tom, že témata dětského prožívání nestárnou. „Když někdo umí dobře psát, píše o duši člověka, o jeho srdci. Pak je vlastně jedno, jestli příběh vznikl před šedesáti lety, nebo dnes. Myslím, že lidé se pořád trápí a radují ze stejných věcí,“ dodává Hrzánová.

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Patnáct dílů a nová zvuková podoba

Nová četba vznikla v patnácti asi pětadvacetiminutových dílech. Text z překladu Břetislava Mencáka upravila Vladimíra Bezdíčková, dramaturgie se ujal Petr Gojda, režie Aleš Vrzák a o zvuk se postaral Tomáš Pernický. Vlastní výtvarnou podobu rozhlasového zpracování vytvořila ilustrátorka Kateřina Perglová, známá mimo jiné jako autorka Kačky a Mopse. Na obrazovou tradici Dětí z Bullerbynu navazuje současným autorským pojetím.

Bára Hrzánová a Štefan Margita

„Děti z Bullerbynu jsou pro mne návratem do dětství. Jsem rád, že se nám podařilo zvukově oživit tento výjimečný titul, protože v Českém rozhlase se kniha Astrid Lindgrenové natočila naposledy zhruba před třiceti lety. Věřím, že tímto letním dárkem uděláme radost dětem, rodičům i prarodičům. Nové zpracování s Bárou Hrzánovou je za mě skvělé a děkuji všem kolegům z Českého rozhlasu, kteří se na Dětech z Bullerbynu podíleli,“ doplňuje šéf redaktor Rádia Junior Adam Kebrt.

Bullerbyn už jednou vyprávěla Libuše Šafránková

    • Nová rozhlasová četba Dětí z Bullerbynu není první českou zvukovou podobou oblíbených příběhů Astrid Lindgrenové. Ještě před Bárou Hrzánovou propůjčila dětem z malé švédské vesnice svůj hlas již zesnulá herečka Libuše Šafránková.
    • Její nahrávka vznikla v únoru a březnu 2005 ve Studiu Svengali v Praze. Režíroval ji Jan Jiráň, hudbu složil Zdeněk Zdeněk a Šafránková na ní vypráví šest vybraných příběhů z knihy. Patří mezi ně například Nocujeme na seníku, Skříňka mudrců, Lasse loví zubry nebo Moje nejkrásnější narozeniny. Nahrávka má něco přes hodinu. Na CD vyšla u Albatrosu v roce 2005, později se objevila také v novém vydání z roku 2015. Nejde tedy o kompletní načtení celé knihy, ale o výběr jejích příběhů.
    • Šafránková se k Bullerbynu navíc ještě jednou vrátila. V listopadu 2005 vyšlo album Vánoce v Bullerbynu, rovněž v režii Jana Jiráně a s hudbou Zdeňka Zdeňka. Tentokrát šlo o příběhy ze zimního Bullerbynu.
    • Po více než dvaceti letech tak přichází nová interpretace, tentokrát jako patnáctidílná rozhlasová četba v podání Báry Hrzánové. Jde tedy o rozsáhlejší, souvislé zpracování knihy Astrid Lindgrenové, které fanoušci jistě ocení.
    • Na webu či v aplikaci mujRozhlas najdete nejen Bullerbyn, ale také pohádky, četby, rozhlasové hry, seriály, dokumenty i další pořady. Každý si tak může vybrat podle věku, nálady i času.
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