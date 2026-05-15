Lidé každé jaro zbytečně odnášejí ptačí mláďata. Ochránci vysvětlují proč, je to chyba

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:29
Jaro a začátek léta každoročně ukazují stejný obrázek. Na chodnících, zahradách nebo v parcích lidé nacházejí ptačí mláďata a ve snaze pomoci je odnášejí do záchranných stanic. Ochránci přírody ale každoročně upozorňují, že ve většině případů jde o zbytečný zásah.
Pokud jste našli poraněné zvíře, pomohou i ve stanici Pavlov.

Pokud jste našli poraněné zvíře, pomohou i ve stanici Pavlov. | foto: ČSOP

Krmení mláďat ve stanici Vlašim
V Bartošovicích měli celou velkou rodinu sýkorek koňader.
Umělý odchov krahujce obecného ve stanici Buchlovice
Mládě drozda v Záchranné stanici Vlašim
6 fotografií

„Lidé mají pocit, že ptáče vypadlé z hnízda je automaticky opuštěné. Jenže mnoho druhů ptáků tráví několik dní právě mimo hnízdo, kde se učí létat a rodiče je dál krmí,“ vysvětlují pracovníci záchranných stanic.

Nejčastěji jde o kosy, drozdy, sýkory nebo rehky. Mláďata posedávají v trávě, pod keři nebo přeskakují po zemi. Přestože působí bezradně, rodiče bývají nablízku a pravidelně je krmí.

Umělý odchov krahujce obecného ve stanici Buchlovice

Kdy ptáče opravdu potřebuje pomoc

Podle ochránců zvířat je důležité rozlišovat mezi opeřeným mládětem a holým či zraněným ptáčetem.

Pomoc potřebují především:

  • neopeřená mláďata,
  • viditelně zranění ptáci,
  • ptáčata napadená kočkou,
  • jedinci ležící na silnici nebo jiném nebezpečném místě.

Naopak opeřená mláďata poskakující po okolí bývají v pořádku. Pokud jsou v bezprostředním nebezpečí, stačí je většinou přemístit o pár metrů dál do keře nebo do vyšší trávy.

Stovky zbytečných případů

Pracovníci stanic upozorňují, že během května a června přijímají velké množství zdravých mláďat, která lidé odeberou z přírody zbytečně. Ptáci pak přicházejí o přirozenou péči rodičů a jejich návrat do volné přírody bývá složitější. „Nejlepší pomoc je často žádná pomoc,“ připomínají ochránci.

Dobrá rada pro každého ptákomila: Ptáčata nechte ležet, záchranu nepotřebují

Lidé by si podle nich měli nejdřív několik minut ověřit, zda rodiče nejsou poblíž. Ve většině případů se k mláděti vracejí, jen čekají, až člověk odejde.

Co dělat, když najdete mládě ptáka

Odborníci doporučují jednoduchý postup:

  • nesahat na ptáče hned,
  • chvíli pozorovat okolí,
  • zkontrolovat, zda není zraněné,
  • případně ho přemístit do bezpečí mimo dosah aut nebo koček,
  • a až poté kontaktovat záchrannou stanici.

Holub hřivnáč se kvůli nehodě dostal do stanice v Hrachově.

Jaro je pro ptáky obdobím hnízdění a podobných nálezů budou v následujících týdnech přibývat. Ochránci proto znovu apelují: ne každé nalezené ptáče potřebuje zachraňovat.

Černá pasažérka kavka. Dvoutýdenní záchrana uvězněného opeřence v Kobylisích má tříleté výročí

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Konec samonafukovaček i nepohodlí pod stanem. Nové trendy v kempování vás překvapí

Cesta do přírody začíná v Letňanech.

Na letňanském výstavišti v pátek startuje tradiční Výstava stanů, která patří k největším akcím svého druhu ve střední Evropě. Návštěvníky čekají stovky modelů stanů, spacáků, batohů i dalšího...

15. května 2026

Víkend přináší Dny fajne rodiny, otevíraní lázeňských pramenů i metalové bouření

Luboš Černý se věnuje kresbám šachet na kameny. Ty pak umísťuje v areálech...

Víkend má být sice deštivý, to ale neznamená, že si jej nemůžete užít. Vyberete si z našich tipů?

15. května 2026

Během s Metrem už potřetí udělal radost čtenářům i redakci. Tentokrát se navíc kreslilo

Čtenáři na trati. Tentokrát nešlo o rychlost! Cílem bylo se prostě potkat a...

Už potřetí se konal Běh s Metrem. V akci ani tentokrát nešlo o rychlost ani o počet kilometrů. Cílem bylo se prostě potkat a zažít fajn podvečer. Čtenáři deníku Metro měli možnost nahlédnout do...

15. května 2026  9:55

Vyrob si svou loutku

Naivní divadlo v Liberci

Výtvarné tvoření pro děti a jejich rodiče pod vedením Kamila Bělohlávka proběhne v sobotu v Naivním divadle v Liberci.

15. května 2026  9:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Už ani jedna herna ani kasino, v Plzni skončil poslední hazardní podnik

ilustrační snímek

Poslední kasino na území Plzně ukončilo provoz a ve městě by tak neměl fungovat žádný podnik zaměřený na hazard. Ten v Plzni zcela zapověděla vyhláška schválená v roce 2023. Primátor Plzně Roman...

15. května 2026  9:42

Dovolená na Maledivách - narozeniny v tyrkysovém ráji

15. května 2026  9:36

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, vyplynulo ze záběrů webových kamer a...

15. května 2026  9:32

Senzory navedou energetiky k místu poruchy, novinku zkoušejí na Šumavě

Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku...

Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí, které jim mají pomoci lépe určit místa poruch. Šumava je jedním z vybraných míst pro...

15. května 2026  9:22

Řeku Moravu znečistily ropné látky, asi z kanalizace. Ryby ani ptáci neuhynuli

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Úterní znečištění řeky Moravy ve Zlínském kraji způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíše výplachem z kanalizace. Úhyn ryb nebo vodního ptactva vodohospodáři v souvislosti s havárií naštěstí...

15. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Na ulici nepatří. V Lounech řeší pomník Rudé armády, starosta kroutí hlavou

Pomník Rudé armádě v Lounech (květen 2026)

Pomník Rudé armádě v Lounech vadí některým místním politikům. Dílo z druhé poloviny 40. let minulého století se symboly totalitního režimu podle nich do veřejného prostoru dnes už nepatří. Vedení...

15. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejznámější loutce je 100 let, v Chebu si Hurvínka připomenou výstavou

Instalace výstavy HURVÍNEK *1926 – FOREVER... v chebském muzeu. Výstava...

Rovných sto let od svého vzniku oslaví v květnu legendární loutka Hurvínek. Muzeum Cheb jubileum připomene dvojjazyčným výstavním projektem HURVÍNEK *1926 – FOREVER … Slavnostní vernisáž výstavy se...

15. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Třebíč si kreslí projekt se stovkami nových bytů, soused však protestuje

Nynější zemědělské pozemky na severním okraji Třebíče by měly být během pěti...

Více než 730 nových bytů má nabídnout nový investiční projekt Hájek III, který chystá město Třebíč v severní části města východně od čtvrti Týn na pozemcích mezi ulicemi Manž. Curieových a Růžičkovy....

15. května 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.