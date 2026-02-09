Český svaz ochránců přírody (ČSOP) na konci ledna uzavřel svou tradiční kampaň Ježíšek pro přírodu, díky které lidé z celé republiky přispěli na ochranu zvířat i cenných přírodních lokalit. A výsledky jsou vidět – v záchranných stanicích, v krajině i na obloze.
Dárci mohli pomoci buď přímým finančním příspěvkem, nebo zakoupením tematických dárkových certifikátů. Ty podporovaly například péči o zraněná zvířata, ochranu původních lesů, obnovu mokřadů či pomoc obojživelníkům při jarním putování za rozmnožováním.
Největší zájem byl o pomoc zvířatům
Z více než 250 prodaných certifikátů patřily k nejoblíbenějším Plná miska pro zvířata, Uzdravení zvířat nebo Štědrovečerní nadílka. Zájem byl ale i o projekty zaměřené na krajinu – například Ticho v pralese, Šťastná cesta obojživelníkům, Krajina v rozkvětu nebo poeticky pojmenovaný Rašelinový zábal.
„Všem, kterým není osud naší přírody lhostejný a kteří nás během Vánoc podpořili, velmi děkujeme,“ říká koordinátorka kampaně Marta Kroča Bryndová.
Podle ní právě finanční podpora veřejnosti dává ochráncům přírody jistotu, že se mohou své práci věnovat naplno.
Příběh krále oblohy
Díky darům mohou ochránci přírody každoročně investovat desítky milionů korun například do péče o zraněná zvířata v záchranných stanicích a jejich návratu do volné přírody, do ochrany ohrožených lokalit, obnovy mokřadů, zadržování vody v krajině, péče o květnaté louky a staré ovocné sady, do environmentální výchovy dětí a prosazování ochrany přírody v legislativě. A že nejde jen o čísla, dokazují konkrétní příběhy z posledního roku.
V létě roku 2025 spadlo z hnízda u jihomoravských Přítluk mládě orla královského. Přestože jeho rodiče se ho několik dní snažili krmit i na zemi, bylo jasné, že bez lidské pomoci to nepůjde. Záchranáři z Rajhradu ho převezli na veterinární kliniku, kde rentgen odhalil zlomeninu drobné kůstky v křídle.
Po týdnech péče se mladý orel zotavil natolik, že mohl zpět do volné přírody. Dostal satelitní vysílač a byl vypuštěn na místě, kde jeho příběh začal. Od té doby urazil stovky kilometrů – přes Rakousko a Německo až do Švýcarska, kde byl před loňskými Vánoci pozorován místními ornitology.
Šest liščat z pražské divočiny
Další silný příběh se odehrál v pražském Braníku. Místní obyvatelé si všimli šesti mladých lišek, které se pohybovaly po zahradách a byly ve špatném zdravotním stavu. Ztuhlý postoj, urousaná a místy vypadaná srst znamenají jasný problém – prašivinu, tedy diagnózu, která by bez léčby znamenala pomalou a bolestivou smrt.
Záchranářům se během necelých dvou měsíců podařilo všechna liščata odchytit a přeléčit. Jakmile byla zdravá, vrátila se zpět do pražské přírody, která je v současnosti jejich domovem.
Znovuzrozený