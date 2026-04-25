Lidé mysleli, že bohatneme na problémech starých lidí, říká ředitel sítě domovů pro seniory

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:00
Česko rychle stárne a systém na to nestačí. Podle demografických projekcí bude kolem roku 2050 téměř třetina populace starší 65 let. Už v současnosti přitom chybí zhruba 40 tisíc lůžek v pobytových službách a rozdíl mezi potřebou a realitou se dál prohlubuje. Nejvíc to dopadá na rodiny, které často ze dne na den musí řešit péči o blízké, bez dostatečných informací, bez zkušeností a často i bez reálné alternativy.
Jiří Dušek začínal jako elektrikář | foto: ESG SeniorCARE

Jak zajistit důstojné stáří? A kde končí péče a začíná byznys? „Lidé už vědí, že za službu platí, a chtějí kvalitu,“ říká pro deník Metro provozní ředitel sítě domovů pro seniory SeniorGarden a současně jednoho z nejzkušenějších českých poskytovatelů pobytových služeb Jiří Dušek.

Ten patří k těm, kteří o péči mluví otevřeně a bez iluzí. V rozhovoru pro deník Metro vysvětluje, proč lidé ve stáří nechtějí být sami, co je v systému špatně nastavené a proč bez emocí kvalitní péče jednoduše nevznikne.

Začínal jste jako elektrikář a nakonec jste vybudoval osmnáct domovů pro seniory. Co byl moment, kdy se něco ve vás zlomilo?
Já vždycky s nadsázkou říkám, že to byl nedostatek inteligence, protože jsem o tom vůbec nic nevěděl a myslel jsem si, že je to jednoduché. Ve skutečnosti to vzniklo tak, že jsem se přestěhoval na vesnici a nechtělo se mi dojíždět za prací. Pracoval jsem jako stavař a řekl jsem si, že postavit domov pro seniory je docela dobrý nápad. Ten skutečný zlom ale přišel až ve chvíli, kdy jsem měl hotovou budovu a byla prázdná. Na dveřích bylo napsáno „domov“, ale domov to ještě nebyl. A tehdy mi došlo, že to není o stavbě, ale o lidech. Už po prvním zařízení jsem věděl, že tohle je něco, čemu se chci věnovat celý život.

V rodině jste zažil nutnost péče o blízkého člověka. Co vás tehdy na systému dostupné péče nejvíce frustrovalo?
Měl jsem zkušenost s babičkou, která byla v léčebně dlouhodobě nemocných. A ty návštěvy pro mě byly hodně těžké. Říkal jsem si, že takhle by konec života vypadat neměl. Největší problém byl přístup. Ne jednotliví lidé, ti za to nemohou, ale systém. Zdravotníci jsou vedení k tomu, aby si drželi odstup a nevytvářeli si vztah. A pak z těch lidí děláme pacienty, ne lidi. Chyběla tam lidskost.

O projektu

  • SeniorGarden je síť moderních domovů pro seniory, která vzniká díky investičnímu fondu ESG SeniorCARE.
  • V současnosti provozuje tři zařízení ve Velké Bíteši, Chrudimi a Ivančicích a na dalších projektech pracuje.
  • Domovy SeniorGarden poskytují pobytové sociální a zdravotní služby seniorům s různým stupněm závislosti, včetně klientů s různými typy demence.

Nastoupil jste do státního domova, abyste poznal realitu zevnitř. Co vás tam nejvíce překvapilo?
Prostředí. Tmavé chodby, otevřené dveře, zvláštní atmosféra. Upřímně, bál jsem se tam. Překvapilo mě, že otevřené dveře byly standard. Kvůli kontrole. Já jsem to vnímal opačně. Doma si taky zavíráme dveře, chceme soukromí. A pak samotná péče. Situace, kdy nevíte, co dělat dřív nebo jak komunikovat v intimních situacích. To byla obrovská škola.

Prošel jste rolemi od uklízeče po sociálního pracovníka. Co vám tahle zkušenost dala?
Každá ta role vás něco naučí. Když jsem vařil pro desítky lidí, pochopil jsem, že to není domácí vaření. Když jsem uklízel, zjistil jsem, že úklid v domově je nekonečný proces. Ale nejdůležitější bylo poznání, že každý člověk v tom týmu je zásadní. Bez uklízečky, kuchaře nebo pečovatelky domov prostě fungovat nemůže.

Ve svých zařízeních jste zavedl dvoulůžkové pokoje. Proč právě tento model?
Na začátku jsem o ekonomice moc nepřemýšlel. Šlo mi o to, aby se lidé cítili dobře. Mám jednoduché pravidlo: dva lidé spolu fungují, tři už ne. Dva si pomůžou, vytvoří vztah. Jakmile jsou tři, vznikají konflikty. A hlavně, lidé nechtějí být sami. Jednolůžkové pokoje chtějí často příbuzní, ale klienti většinou samotu nechtějí.

Jak se podle vás pozná, že je péče skutečně respektující?
Je to podobné jako u malého dítěte. Nemluví, ale poznáte, jestli je spokojené. U seniorů je to stejné. Vidíte, jestli jsou klidní, jestli se usmívají. Zásadní je ale jedna věc: nesmíme péči nastavovat podle sebe, ale podle nich. To, co připadá správné nám, nemusí být správné pro ně. U lidí s demencí to platí dvojnásob.

Jak pracujete s hranicí mezi řízením zařízení jako firmy a řízením domova jako místa, kde lidé dožívají?
Od začátku jsme si řekli, že to je byznys, ale férový. Zaměstnanci ale nesmí řešit ekonomiku. Nevědí, kdo kolik platí. Péče musí být stejná pro všechny. Jakmile by do toho vstoupily peníze, vzniknou rozdíly. A to je eticky nepřijatelné.

Bylo pro vás někdy dilema, že vyděláváte na péči o seniory?
Na začátku určitě. Společnost to vnímala negativně. Lidé říkali, že zbohatneme na problémech starých lidí. Bylo těžké vysvětlit, že kvalitní služba něco stojí a že když ji děláte dobře, má svou hodnotu.

Kdo se postará?

  • Podle dat ČSÚ se loni narodilo 77,6 tisíce dětí, zatímco zemřelo 113,3 tisíce lidí, přirozený úbytek tak dosáhl 35,7 tisíce osob.
  • Do roku 2050 bude navíc podle predikcí odkázáno na dlouhodobou péči více než 826 tisíc lidí oproti zhruba 553 tisícům nyní.

Mění se v současnosti očekávání seniorů?
Ano. Nyní už lidé vědí, že za službu platí, a chtějí kvalitu. Změnila se i technologie – využíváme virtuální realitu, díky které senioři mohou „podnikat výlety“ do míst, která chtějí vidět, ale nemohou je již navštívit. Využíváme chytrá monitorovací zařízení, řeší se wi-fi, komunikace s rodinou. Ale pořád platí, že technologie nesmí nahradit člověka.

Když se podíváte do budoucnosti, čeho se obáváte a v co věříte?
Obava je hlavně z nedostatku personálu. Na druhou stranu věřím, že se to vždy nějak zvládne. Chtěl bych, aby po mně zůstaly domovy, které budou dál sloužit lidem. Že budou místem, kde dožijí důstojně. A že to mělo smysl.

