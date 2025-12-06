Pietní místo se nachází na adrese Náměstí Marie Schmolkové 3493/1 v Praze 10. Místo k uctění památky vzniklo spontánně, od pátečního večera tam přicházejí lidé, které zpráva o Hezuckého odchodu zasáhla.
Symbol humoru a dobré zábavy
Na místě se scházejí lidé, kteří uctívají památku člověka, který pro ně byl symbolem humoru a dobré nálady. „Paťáčku, děkujeme,“ zní jeden ze vzkazů. Hezucký totiž patřil k nejvýraznějším osobnostem domácího éteru. Příznivci mu děkují za dlouhé roky, kdy dokázal svým hlasem, vtipnými telefonáty i hláškami zlepšovat lidem každý den v Ranní show po boku kolegy a kamaráda Leoše Mareše celých sedmadvacet let.
Vzkaz od manželky
„Byl jsi celý můj svět, můj domov, moje životní láska, moje jistota, můj bezpečný přístav. Byl jsi nejlepší táta na celém světě. Byl jsi ten nejkrásnější člověk s tou nejkrásnější duší. Teď tě tady nemám a nevím, co bez tebe dělat, jak žít. Lásko moje,“ napsala v sobotu odpoledne Hezucká na Instagram.
Oblíbený bavič a moderátor podlehl v pátek ve věku 55 let zdravotním komplikacím. Soustrast Patrikově rodině vyjadřují kolegové z branže napříč českými rádii i tuzemské celebrity a přátelé. Píše o tom server iDNES.cz.