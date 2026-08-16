Lidé už nepotřebují guru ani šéfy, aby mohli tvořit, říká hudebník a herec Šimon Bilina

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  20:00
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Šimon Bilina | foto: Archiv Š.B.

Herec a hudebník Šimon Bilina je podepsaný pod novým konceptem Ubuntu Atelier, samoobslužného výtvarného ateliéru v pražské Michli. Společně se sestrou Šárkou Bilinovou a jejím přítelem Pavlem Barešem tak podle svých slov vytvořili místo, které dává lidem možnost na chvíli zpomalit, odpojit se od každodenního shonu a naplno se ponořit do vlastní tvorby. O tom, jak vznikal a čím je specifický, řekl Šimon Bilina více v rozhovoru pro deník Metro.

Co byl ten moment, kdy jste si řekl, že nechcete jen hrát v cizích projektech, ale začít vytvářet vlastní prostor pro ostatní?
Když jsem uviděl, že ne všechny projekty jsou dělané z místa (myšleno vnitřně), které by mi bylo blízké. A musel jsem tedy začít jít příkladem.

Našla jsem si, že Ubuntu znamená v překladu z afrických jayků něco jako „lidskost vůči ostatním“ či „jsem, protože jsme“. Je přímo v ateliéru tato myšlenka nějak viditelná?
Je. Byl to Šárky nápad, stvořit postavu Ubu, který je vizuálním průvodcem po ateliéru, ale i v prostoru sociálních sítí. Jen to podtrhuje tu myšlenku hravého přístupu k životu, k osvobozování se. Ateliér je ale laděný do černo-bílé, tedy je na každém z vás, abyste si zvolili „ty vaše“ barvy. Máme i spřátelenou Ubuntu kavárnu na Letné, tam můžete najít i spoustu afrických masek.

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Ateliér funguje bez lektora a je postavený na důvěře i samostatnosti. Nebáli jste se, jestli takový koncept bude v Česku fungovat? Co vás přesvědčilo jít touto cestou?
Právě ta důvěra v lidi. Lidé od určité chvíle nepotřebují nikoho, kdo jim bude říkat, jak věci mají dělat, žádné guru ani šéfy. Tuhle energii maximálně podporujeme, ať už v naší Ubuntu hudbě, našich Ubuntu off-line festivalech, nebo právě tady v Ubuntu ateliéru.

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Ve svých projektech mluvíte o zpomalení, odložení telefonu a návratu ke kreativitě. Myslíte si, že současná společnost opravdu ztrácí schopnost tvořit jen pro radost? A platí to i pro vás?
Myslím si, že se historie stále opakuje. Je na nás, jestli se přidáme do vlny toxicity a komerce. My vytváříme pozitivní ostrůvky kreativity, kde se to dá, a vidíme, že v tom nejsme sami. Krásných projektů vzniká spoustu – stačí se jen dobře dívat.

Jaké to je budovat něco se sourozencem? V čem jste si podobní a v čem se naopak nejvíc doplňujete?
Projekt byl založený i s dalšími lidmi, které můžete potkat právě na našich akcích, ale se sestrou se doplňujeme v tom, že ona hodně tvoří vizuálně a já skrze tóny. Fandím Šárce ve všem. Má za sebou, společně se svým přítelem Pavlem, obrovský kus cesty a v sobě obrovskou odvahu.

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Herectví, hudba, festival, vydavatelství a teď ještě ateliér – co je tím společným jmenovatelem všech těchto aktivit? Co vás žene k tomu, mít práci na tolika frontách, v něčem podobných, v něčem úplně rozdílných?
No právě ta rozdílnost. Občerstvuje mě to. Není to jednotvárné, a když pak slyším a vidím, že to opravdu zlepšuje kvalitu života a lidi jsou tu rádi, vím, že je všechno v pořádku, a zkoumám, kudy se ještě dá jít dál.

Kdybyste mohl pozvat do Ubuntu Atelieru člověka, který by si podle vás tvoření potřeboval vyzkoušet úplně nejvíc, kdo by to byl a proč?
Spíš není člověk, kterého bych do Ubuntu Atelieru nepozval...

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