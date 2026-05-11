Největší trápení mnoha úspěšných podnikatelů? Kdo převezme otěže, až tady nebudou. Zvláště tehdy, když se potomci nepotatí nebo nepomamí a nepřeberou řízení rodinného podnikání. Ale ani v případě, že je firmu komu předat, nejedná se o jednoduchý krok.
Jedna z patnácti hlavních zásad úspěšného nástupnictví podle The Family Business Consulting Group radí, že je vhodné, aby potenciální nástupci nejdřív pracovali pro jiného zaměstnavatele, než je vaše rodinná firma. A to tři až pět let.
Francie je „rájem dědických rozepří“
Jenže problém dědictví se netýká jenom podnikatelského sektoru. Dědictví a mezigenerační předávání majetku i finančních závazků patří mezi nejcitlivější témata v českých domácnostech.
Což se může následně projevit ve sporech o to, co pozůstalí zanechal a co předem neodkázali konkrétním dědicům. Není to ale čistě český problém. Například v bohatém Švýcarsku se ročně odehraje kolem deseti tisíc dědických sporů. V Německu se spory ohledně majetku týkají každého pátého dědictví, ve Francii dokonce každého třetího.
Máme pocit nesmrtelnosti
Jak jsme na tom my? Třetina Čechů se doma vůbec nebaví o dědictví nebo pozůstalosti, dalších 18 procent pouze výjimečně. Otevřeně o těchto otázkách hovoří jen necelá čtvrtina dotazovaných. U mladších ročníků je vůle k podobným debatám nejnižší, protože je to pro ně citlivé či nepříjemné téma.
„Absence otevřených rozhovorů a jasného plánu může vést k nejistotě a konfliktům. Dobře nastavená strategie pomáhá předcházet situacím, kdy už člen rodiny nemá možnost svá přání nebo rozhodnutí vyjádřit,“ říká Vojtěch Šmajer, analytik společnosti OVB Allfinanz.
Proč se debatám vyhýbáme? „Raději si zachováváme pocit nesmrtelnosti, než bychom čelili vlastní smrtelnosti. Vyhýbáme se diskuzím o rodinných konfliktech, jež mohou být při plánování dědictví nezbytné,“ říká Katja Habermann specialistka na dědické právo.
Jde „jen“ o majetek