Lidem s Alzheimerem svitla naděje. Letos by mohli mít léky, které napravují příčinu onemocnění

Pavel Hrabica
  18:18
Stávají se z nich „jiní“ lidé. Neudrží v ruce lžíci, mají problém ujít pár metrů. Nepamatují si vlastní jméno, nepoznávají blízké. Choroby zvané neurologické jsou epidemií současné civilizace. Jak stárneme, ničí náš mozek, nervy i celou osobnost.

Neurony v mozku pacienta s Alzheimerovou chorobou | foto: NIH Image Gallery, volné dílo

Co je pro katolíky Vatikán, to je pro naše neurology klinika v Praze. Právě dnes uplynulo přesně sto let od jejího vzniku. Když si návštěvníci Muzea Policie České republiky na pražském Karlově prohlížejí například sud z případu orlických vražd, nikoho nenapadne, že ve zdech bývalého chorobince začala 22. dubna 1926 fungovat první neurologie na našem území.

Žijeme, ale možná o tom ani nevíme

Neurologická onemocnění jsou na druhém místě příčin úmrtí, „lepší“ jsou jen nejrůznější zástavy srdce. „Poruchy“ nervů ale figurují na prvním místě coby nejčastější příčina zkrácení života jak v absolutní délce, tak v délce bez nemocí. České žebříčky hlavních neuroonemocnění – alzheimera a parkinsona – zaznamenávají za posledních 36 let nelichotivá čísla. Od roku 1990 vzrostl výskyt alzheimera o 160 procent, u parkinsona dokonce o 274 procent. Při zohlednění věku je u alzheimera růst pod pět procent, u parkinsona ale o procent šedesát.

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

„Buďme upřímní, jaký prožíváme život, když ho provázejí strádání,“ říká otevřeně, ale upřímně Robert Jech, přednosta Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).

Lidé si často obě choroby, Alzheimerovu a Parkinsonovu, spojují. Zatímco první z onemocnění se objevuje typicky po 65. roce věku, parkinsona diagnostikují lékaři nejčastěji už mezi 55. a 60. rokem věku. Zatímco alzheimer se projevuje postupnou ztrátou duševních schopností a orientace v čase a prostoru, Parkinsonova choroba je charakterizována třesem, svalovou ztuhlostí, zpomaleností pohybů a nestabilitou.

Naděje možná už letos

U obou onemocnění, která se v minulosti považovala za v podstatě neléčitelná, dospěl výzkum a praktické poznatky lékařů k metodám, kdy lze s pomocí různých druhů stimulací mozku a nervové soustavy a také léky tyto neurologické nemoci podstatněji omezovat a zpomalovat. U alzheimera se nyní objevují právě nové léky, které dokážou zpomalit jeho průběh. „Poprvé budeme mít k dispozici léčbu, která míří na mechanismus onemocnění, neřeší jenom jeho důsledky. Očekává se, že první pacienti by se mohli i v České republice léčit již v tomto roce,“ uvádí přednosta pražské neurologie VFN Jech.

Porodnost v Česku na historickém minimu: Proč se rodí nejméně dětí v historii?

Roska není konec. Dá se s ní žít i pracovat

Mezi choroby, v jejichž léčbě neurologové za posledních třicet let významně pokročili, se řadí také roztroušená skleróza, stručně nazývaná „roska“. Chronické onemocnění se objevuje u mladých lidí, v Česku evidují lékaři asi 25 tisíc pacientů. Ročně jich až tisícovka přibude.

Ještě před třiceti či dvaceti lety znamenala pro většinu nemocných postupnou stopku v jejich pracovním i osobním životě, choroba postupně omezovala jejich fyzický pohyb. „Díky včasné a účinné léčbě dokážeme tuto nemoc u řady pacientů výrazně zpomalit a oddálit jejich invaliditu,“ upozorňuje Eva Kubala Havrdová, vedoucí centra pro demyelinizační onemocněné neurokliniky VFN. V registru dat pacientů s roskou evidují přes polovinu těch, kteří pracují ne na čtvrt či půl, ale naplno.

Téměř 200 tisíc ztracených let

  • To, že člověk není zcela vyřazen ze života i díky rychlému zásahu a kvalitní následné péči, se v Česku týká i cévních mozkových příhod. Přesto se zatím znatelně nedaří vracet lidi po mrtvicích zpět do běžného fungování. „Mrtvice zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí a dlouhodobého postižení,“ upozorňuje Petra Reková, primářka Neurologické kliniky.
  • Reková odhaduje, že to představuje asi 180 tisíc ztracených let života ročně. Cévní nehoda postihne za rok asi 25 tisíc lidí. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna vynaloží na léčbu ročně přes dvě miliardy.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

To je ale slepenec. V Ústí půjde do voleb „megakoalice“, program napíšou lidi

Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními...

Pódium uprostřed Lidického náměstí, tedy jen pár kroků od magistrátu, a velké ambice. Předvolební kampaň v Ústí nad Labem oficiálně odstartovala koalice Jedno Ústí, která je historická. Její součástí...

21. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Ústecká zoologická zahrada má novou samici medvěda malajského

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má novou samici medvěda malajského, kterou získala ze zoo v nizozemském Arnhemu. Samice vytvoří chovný pár s mladým samcem,...

21. dubna 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Pálení čarodějnic 2026: Kde v Praze zdarma oslavit filipojakubskou noc a kde zabavit děti?

Ve starém pivovaru v Rosicích na Brněnsku pálili čarodějnice, které si děti...

Poslední dubnový den se tradičně ponese v duchu vyhánění zlých sil a vítání jara. Tematické akce k pálení čarodějnic se budou konat po celé metropoli. Vybrat si můžete z pestrého programu od dětských...

21. dubna 2026  19:19

Zvonici v Borku na Berounsku rozezní poprvé nový zvon Jiří

ilustrační snímek

Zvonice v Borku na Berounsku získala nový zvon Jiří. V sobotu při jiřské pouti je plánováno jeho slavnostní požehnání a zavěšení po boku historického zvonu...

21. dubna 2026  17:37,  aktualizováno  17:37

Vsetínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou budovu S

ilustrační snímek

Vsetínská nemocnice dnes otevřela opravenou budovu S, kde našlo zázemí pracoviště údržby, techničtí pracovníci i centrální shromaždiště zdravotnického odpadu....

21. dubna 2026  17:34,  aktualizováno  17:34

Senior hrozil bombou na ministerstvu, před příjezdem zásahovky se nechtěl vzdát

ilustrační snímek

Neznámý muž telefonicky vyhrožoval uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policisté ho během zhruba 40 minut lokalizovali a okamžitě vyrazili k jeho bydlišti, kde zahájili vyjednávání....

21. dubna 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Zlínský kraj letos zvýší podporu paliativní péče,chce rozdělit přes deset mil.Kč

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos zvýší podporu paliativní péče. Krajští radní schválili podporu pro sedm provozovatelů v celkové výši 10,225 milionu korun. Přidělení dotací...

21. dubna 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

Gastrofestival ve Zlíně nabídne jídlo, víno i tradice, pojede historický autobus

ilustrační snímek

Třetí ročník gastrofestivalu Chutě Zlínského kraje nabídne v sobotu 25. dubna v zahradě Čiperovy vily ve Zlíně jídlo, víno i ukázku tradičních řemesel....

21. dubna 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Ve zlínském Kolektiv.Hausu je k vidění výstava Stopy Tomáše Bati

Ve zlínském Kolektiv.Hausu je ode dneška výstava Stopy Tomáše Bati. Komiksové příběhy z dílny výtvarníka Jaromíra 99 přibližují baťovské principy, vystihují...

21. dubna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Lidem s Alzheimerem svitla naděje. Letos by mohli mít léky, které napravují příčinu onemocnění

Neurony v mozku pacienta s Alzheimerovou chorobou

Stávají se z nich „jiní“ lidé. Neudrží v ruce lžíci, mají problém ujít pár metrů. Nepamatují si vlastní jméno, nepoznávají blízké. Choroby zvané neurologické jsou epidemií současné civilizace. Jak...

21. dubna 2026  18:18

Nosorožčí samice z Německa si ve Dvoře Králové zvykla, už chodí do výběhu

Samice východního poddruhu vzácného nosorožce černého ze zoo v německém Magdeburgu si v novém domově v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem dobře zvykla. Na...

21. dubna 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Ve výrobní hale ve Vysokém Mýtě dnes hořelo letadlo

ilustrační snímek

Hasiči dnes brzy ráno zasahovali u požáru letadla ve výrobní hale společnosti JMB Aircraft ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Objekt je u výjezdu z města...

21. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

