Co je pro katolíky Vatikán, to je pro naše neurology klinika v Praze. Právě dnes uplynulo přesně sto let od jejího vzniku. Když si návštěvníci Muzea Policie České republiky na pražském Karlově prohlížejí například sud z případu orlických vražd, nikoho nenapadne, že ve zdech bývalého chorobince začala 22. dubna 1926 fungovat první neurologie na našem území.
Žijeme, ale možná o tom ani nevíme
Neurologická onemocnění jsou na druhém místě příčin úmrtí, „lepší“ jsou jen nejrůznější zástavy srdce. „Poruchy“ nervů ale figurují na prvním místě coby nejčastější příčina zkrácení života jak v absolutní délce, tak v délce bez nemocí. České žebříčky hlavních neuroonemocnění – alzheimera a parkinsona – zaznamenávají za posledních 36 let nelichotivá čísla. Od roku 1990 vzrostl výskyt alzheimera o 160 procent, u parkinsona dokonce o 274 procent. Při zohlednění věku je u alzheimera růst pod pět procent, u parkinsona ale o procent šedesát.
|
„Buďme upřímní, jaký prožíváme život, když ho provázejí strádání,“ říká otevřeně, ale upřímně Robert Jech, přednosta Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Lidé si často obě choroby, Alzheimerovu a Parkinsonovu, spojují. Zatímco první z onemocnění se objevuje typicky po 65. roce věku, parkinsona diagnostikují lékaři nejčastěji už mezi 55. a 60. rokem věku. Zatímco alzheimer se projevuje postupnou ztrátou duševních schopností a orientace v čase a prostoru, Parkinsonova choroba je charakterizována třesem, svalovou ztuhlostí, zpomaleností pohybů a nestabilitou.
Naděje možná už letos
U obou onemocnění, která se v minulosti považovala za v podstatě neléčitelná, dospěl výzkum a praktické poznatky lékařů k metodám, kdy lze s pomocí různých druhů stimulací mozku a nervové soustavy a také léky tyto neurologické nemoci podstatněji omezovat a zpomalovat. U alzheimera se nyní objevují právě nové léky, které dokážou zpomalit jeho průběh. „Poprvé budeme mít k dispozici léčbu, která míří na mechanismus onemocnění, neřeší jenom jeho důsledky. Očekává se, že první pacienti by se mohli i v České republice léčit již v tomto roce,“ uvádí přednosta pražské neurologie VFN Jech.
|
Roska není konec. Dá se s ní žít i pracovat
Mezi choroby, v jejichž léčbě neurologové za posledních třicet let významně pokročili, se řadí také roztroušená skleróza, stručně nazývaná „roska“. Chronické onemocnění se objevuje u mladých lidí, v Česku evidují lékaři asi 25 tisíc pacientů. Ročně jich až tisícovka přibude.
Ještě před třiceti či dvaceti lety znamenala pro většinu nemocných postupnou stopku v jejich pracovním i osobním životě, choroba postupně omezovala jejich fyzický pohyb. „Díky včasné a účinné léčbě dokážeme tuto nemoc u řady pacientů výrazně zpomalit a oddálit jejich invaliditu,“ upozorňuje Eva Kubala Havrdová, vedoucí centra pro demyelinizační onemocněné neurokliniky VFN. V registru dat pacientů s roskou evidují přes polovinu těch, kteří pracují ne na čtvrt či půl, ale naplno.
Téměř 200 tisíc ztracených let