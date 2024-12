Lidské detektory lži i chlápek, co ho sežral červ. Seriálová Duna chytne a nepustí

Seriálový prequel Duny čtenáře zavádí před události z filmů Denise Villeneuvea, Davida Lynche i kultovních Herbertových předloh. V kostce sledujeme příběh Valyi Harkonnenové, které se rozhodne stát se součástí tajemného a mocného sesterstva Bene Gesserit, jenž je složené z žen s nadpřirozenými schopnostmi. Prakticky jsou tyto ženy chodící detektory lži. Jejich řád odpradávna tahá za nitky v zákulisí vládnoucího Impéria. V hlavních rolích se představuje Emily Watson, Mark Strong či Travis Fimmel alias Ragnar z Vikingů či Caleb z Vychováni vlky.

Mark Strong a Jodhi May v seriálu Duna: Proroctví

Seriál Duna: Proroctví nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Podojme to!

Seriálové universum světa Star Wars se na streamovacích službách pořádně rozvětvuje. Značka zaručuje snadný zisk a proto ji studio Disney dojí jak jen to jde. Kupříkladu seriálový Pán prstenů od Amazonu, tedy Prsteny moci, to však z rozvětvování filmy načrtnutého světa nemá u diváků ani u kritiků zrovna dvakrát jednoduché. Společnost dosud investovala miliardu dolarů, což je sice rekordní částka, bohužel zároveň čelí fakt, že jde o propadák. Prsteny moci nejsou koukatelné ani pro diváky, ani pro kritiky. A se svou troškou do mlýna dojení úspěšné filmové franžízy nyní přispěchal i Max.

Emily Watsonová a Olivia Williamsová v seriálu Duna: Proroctví

Vychování Herbertem

Duna je, alespoň co se kvality týče, výrazně výš, než zmiňované tituly výše. Hodně mi připomíná jiný seriál - Vychováni vlky, který rovněž jakoby rozvětvoval svět známý z velkých pláten. Zmiňovaný seroš, který má pod svými křídly otec Vetřelce Ridley Scott, má s Dunou: Proroctví společné hlavně to, že se zde vyskytuje prakticky totožná postava.

Jihae v seriálu Duna: Proroctví

Australan Travis Fimmel zde hraje vojáka Desmonda Harta, který jako jediný ve vesmíru přežil spolknutí obřím písečným červem. Jeho postava má v sobě podobnou živočišnost a maniakálnost jako Caleb z Vychováni vlky. Oba navíc nosí hodně podobné oblečení. Hart je v seriálu tím, kdo jde po krku sesterstvu, v jehož čele stojí právě Valja Harkonnenová. Právě s její rodinou má Hart, jak se později ukáže, opravdu hodně společného.

Je libo detektor?

Seriálová Duna má, stejně jako filmy od Villeneuvea, super atmošku plnou vážnosti, tradic, brutality, ale i celkové fatálnosti. Osobně nejsem moc velký fand Lynchovi Duny a Villeneuveovi filmy jsem svého času zkouknul spíše jako jednohubky, než adaptace nedotknutelné klasiky. O to více mě těší, že mě Proroctví takhle chytlo a koukám na něj se zájmem díl po dílu každý týden. Od některých kolegů jsem nicméně četl texty, které svědčí o tom, že v seriálu podobně jako já nespatřují seriálový drahokam.

Ze seriálu Duna: Proroctví

Jsou to ale ti samí, kteří adorují Šoguna od FX, což je sice solidní atmosferický seriál, všichni ale tak nějak víme, že je trochu přeceňovaný. Konečný verdikt tedy nad seriálem vyneste vy sami. Za sebe jsem si jistý, že sestry Harkonnenovi ještě zdaleka neřekli poslední slovo. A v případě Valyi mohou být tato slova doslova a do písmene smrtící.