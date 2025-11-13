Lidské plíce nejsou ještěrčí ocásek. Když se „porouchají“, poškozené se neobnoví ani nedorostou

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:00
Zkuste si představit, že bydlíte v bytě 3 plus 1. A najednou vám z něho začnou, kousíček po kousíčku, ubourávat. Po centimetrech, po decimetrech. Každým rokem se plocha obydlí zmenšuje. Snažíte se redukovat věci, nábytek, najednou je pro čtyřčlennou rodinu v bytě těsno. Z třípokojáku se postupně stane dvoupokoják s kuchyní, pak už jen s kuchyňským koutem, a než se nadějete, bydlíte v garsonce...
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sci-fi? Takhle nějak je to s plícemi, do kterých se zakousla chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Jednotlivé plicní sklípky ztrácejí schopnost dýchat. Člověk se zadýchává, kopec, který dříve vyšel v tempu, nyní zdolává natřikrát. Na rozdíl od některých nemocí plic, například zápalu, se ale jednou poškozené plochy centrálního dýchacího orgánu už neobnoví. Je to jako s tím bytem.

Na prvním místě příčin, proč si člověk vybuduje CHOPN, je kouření. „Ke mně přijde ale drtivá většina pacientů až s těžce omezenými plicními funkcemi. Když se CHOPN rozvíjí, plíce mají stoprocentní funkci, nemoc se dlouho vůbec neprojevuje. pak se to pomalu horší, ale pro léčbu si přicházejí velmi pozdě a plíce už nelze přimět k tomu, aby fungovaly jako dříve,“ varuje Norbert Pauk, přednosta Kliniky pneumologie pražské Fakultní nemocnice Bulovka.

Brala jsem to jako socializaci, říká herečka

Byl to on, kdo nabídl po návštěvě divadla herečce Petře Hřebíčkové, jestli si nechce nechat zkontrolovat plíce. Před několika dny jí odhalili počáteční stadium choroby. „Ještě nemám za sebou všechna vyšetření, je to hodně čerstvé. Že jsem měla příznaky CHOPN, to jsem si uvědomila až zpětně,“ říká herečka. Patří do skupiny kuřáků, kteří jsou nejčastěji postižení. Ona sama kouřila od mládí, skoncovat se zlozvykem ji nyní donutilo až vyšetření. V hereckém prostředí, kde se pohybuje, je cigareta stejným vybavením jako kulisy na scéně nebo kamery během natáčení filmu.

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

Prověrka

  • Zkontrolujte si od 19. do 21. 11. své plíce.
  • Vyšetření nabídnou v Praze, Hradci Králové, Olomouci a Brně. Více na www.copn.cz.

„Máte pocit, že se díky společné cigaretě socializujete, ale je to naopak. Jako závislý člověk často odcházíte, protože si potřebujete zapálit,“ přiznává herečka. Se závislostí se v minulosti snažila bojovat, nejdelší, tříletou pauzu měla po narození dítěte, když na delší dobu opustila prostředí, kde je kouření běžnou záležitostí.

Ve světě zemře na následky kouření ročně ke čtyřem milionům lidí, v Česku to je kolem pěti tisíc. Vedle kouření klasických cigaret si lidé způsobují nevratné poškození plic, jako je CHOPN, častým pobytem v zamořeném ovzduší, nebezpečné je také „hulení“ marihuany, doutníků, dýmek a samozřejmě i pasivní kouření.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.