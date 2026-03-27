Liga výjimečných šla do kin před 23 lety. Jednalo o propadák, který ukončil kariéru Seana Conneryho

Filip Jaroševský
  5:00
Liga výjimečných není coby filmová podívaná kdovíjak výjimečná, i přesto však tajemně přitahuje stále nové a nové diváky. Většinou snímek považují za takzvané guilty pleasure. Co se před třiadvaceti lety nepovedlo?
Poslední roli měl ve filmu Liga výjimečných (2003).

Nyní si mohou fanoušci Ligy složené z dobrodruha a vůdce týmu Allana Quatermaina (ve filmu sir Sean Connery), Kapitána Nema (Naseeruddin Shah), upírky Miny Harker (Peta Wilson), neviditelného Rodneyho Skinnera (Jason Flemyng), Toma Sawyera (Shane West), nesmrtelného Doriana Graye (Stuart Townsend) a dr. Henryho Jekylla/pana Hydea (Jason Flemyng) nyní spravit chuť novým komiksovým omnibusem od vydavatelství Crew.

Velké ambice

Aby bylo dostatečně zřejmé, do jak velké míry byli tvůrci Ligy výjimečných ambiciózní, přikládám původní synopsi snímku v její mírně zkrácené podobě: Světu opět hrozí zánik. Kdo ho zachrání před geniálním šílencem, který si říká Fantom? Jediný, kdo může uspět, je dobrodruh Allan Quatermain a jeho Liga výjimečných. Na záchranu Benátek před totální zkázou zbývá jenom 96 hodin.

První týmovka od osvědčeného režiséra

Pokud nepočítáme X-Meny, kteří si v kinosálech odbyli premiéru celé tři roky před Quatermainovou partičkou, byla Liga výjimečných svého času první filmovou komiksovou týmovkou, jež to dotáhla na velké plátno. Diváci tehdy nebyli zvyklí chodit v houfech na Avengers, Ligu spravedlnosti či Fantastickou čtyřku. Studio se tedy muselo v rámci propagace snímku snažit dvojnásob. V promo materiálech vypichovalo, že skupince literárních postav, které byly dříve spojeny v komiksu Alana Moorea, vdechl jejich filmový život režisér například úspěšného komiksového Bladea (1998) Stephen Norrington. Ten si měl prý dávat při natáčení záležet na tom, aby zaujal nejen příznivce komiksů, ale i milovníky filmových dobrodružství.

Pro našince bylo na celé věci zajímavé také to, že se točilo mimo jiné v Praze, konkrétně v roce 2002, v době povodní. Connery byl údajně tak šokován vodním živlem, že se rozhodl v srpnu uspořádat v hlavním městě charitativní světovou premiéru a výtěžkem městu pomoci.

Drtivá porážka

Téměř ihned po premiéře snímku 25. září 2003 bylo zřejmé, že film Liga výjimečných brutálně narazil. Při rozpočtu okolo sedmdesáti osmi milionů dolarů utržil zhruba 179 milionů celosvětově, což sice znamená, že si na sebe v hrubých číslech vydělal, ale po započtení marketingu a podílů kin šlo spíš o slabý výsledek. Důsledky byly citelné. Plánovaná franšíza nevznikla a Sean Connery po tomto filmu ukončil hereckou kariéru. Connery sám k tomuto kroku později uvedl, že „nechtěl strávit zbytek života natáčením filmů, které považuje za špatné“. Liga výjimečných nebyla vyloženě příčinou, spíše rozhodujícím impulzem, který přiměl tehdy sedmdesátiletého (nyní již zesnulého) herce k rozhodujícímu kroku.

Sean Connery a manželé Havlovi na evropské premiéře Ligy výjimečných v Praze (12. srpna 2003).

Kritický pohled

Ještě hůř dopadl film po kritické stránce. Recenze byly převážně negativní a film byl často kritizován za nepřehledný děj, nevýrazné postavy a nevyužitý potenciál předlohy od Alana Moorea, který se od adaptace navíc zcela distancoval.

„V kreslených seriálech jsou crossovery (díla, ve kterých se setkávají postavy – pozn. redakce) dost časté. Ve filmové Lize je podobných postav rovnou hromada, což je zároveň její největší slabina. Ani Tom Sawyer, Jekyll a Hyde, kapitán Nemo, neviditelný Skinner, upírka Harker, nesmrtelný Gray nebo dobrodruh Allen Quatermain totiž na plátně nemají dost prostoru, takže se scvrknou v poloprázdné skořápky hrdinů se zajímavou představovačkou. Na víc se nezmohou, takže pak souboj s šíleným Fantomem, který hodlá zničit svět, vyzní doztracena. Liga výjimečných je podivná to spatlanina bez hlavy a paty,“ kritizovali svého času redaktoři filmového webu moviezone.cz.

