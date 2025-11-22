Listopad je pro lov štik jedním z nejzajímavějších období roku. Rychlé útoky střídá dlouhé vyčkávání

Autor: Karel Kopeček
Rybářský magazín   16:27
Voda se ochlazuje, vegetace na mělčinách mizí a rybky – hlavní kořist štik – se stahují do hlubších a stabilnějších částí vod. Právě v těchto dnech, kdy teploty spadly až k bodu mrazu a občas i pod něj, se to projevuje ještě výrazněji. Štiky jsou sice aktivní, ale šetří energií. Rychlé útoky střídá dlouhé vyčkávání, takže rybář musí být přesný a trpělivý.

Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce. | foto: Petr Janík

Na řece se štiky pohybují často na hraně proudné vody, vyhledávají tiché zálivy, místa za překážkami a hlubší jámy. Právě proud přináší přirozenou potravu. Nástrahu je dobré vést pomalu, klidně i těsně u dna. Na stojatých vodách se po prvních mrazech ryby stahují z mělčin do středních partií – většinou dva až čtyři metry hluboko, podle typu nádrže. Hladinové útoky jsou na konci podzimu spíše výjimkou – úspěch přinášejí nástrahy vedené nízko nebo těsně nad překážkami.

Reaguje na líný pohyb kořisti

Co se týče nástrah, pozdní podzim výrazně nahrává gumám, tedy twistrům – ideálně deset až patnáct centimetrů dlouhým – a také woblerům. A platí totéž co při lovu na řece. Důležité je zpomalit: štika v chladné vodě nechce plýtvat energií, proto spolehlivě reaguje na „líný“ pohyb kořisti. V zakalené či podmračené vodě se osvědčují tmavé a kontrastní barvy: černá, tmavě zelená. Zkrátka nepříliš výrazné odstíny. Když se ale na chvíli ukáže slunce a voda získá trochu světla, dobře fungují přírodní tóny – stříbrná, perleť, okounové nebo cejnové vzory. Nebojte se však experimentovat. Rybářské štěstí je ovšem nevyzpytatelné.

Královna sežere i drobného savce

Když se vám pak podaří štiku chytit, je dobré také o ní něco vědět. Je to královna, která opravdu rychle roste. Během prvního roku se z malého plůdku dostane na délku až třicet centimetrů a ve třech letech může mít klidně půl metru. Její potravu tvoří hlavně rybky – perlín, plotice, okoun, ježdík či menší boleni – ale nepohrdne ani žábou nebo drobným savcem spadlým do vody. V listopadu už neloví tak často jako v létě; někdy jí stačí jedna pořádná kořist denně. K zachování kondice musí ale přijmout přiměřenou dávku energie, proto se často vydává za větší rybkou a menší nástrahy nemusí být vždy výhodou.

Až 130 centimetrů

Velikostní potenciál štik je impozantní. Běžně se chytají ryby kolem šedesáti až osmdesáti centimetrů, trofejní kusy mají přes metr. Opravdové rekordní štiky mohou atakovat hranici 130 centimetrů a váhy kolem patnácti až dvaceti kilogramů, ale tyto obry vidí rybář spíše ve statistikách než u podběráku – v přírodních vodách jde o mimořádnou vzácnost. Celkově je pozdní podzim časem pro pomalé vedení nástrahy, důraz na hloubku a trpělivost. V chladné listopadové vodě už štiky tolik nehoní, ale když udeří, bývá to rána, na niž se nezapomíná.

22. listopadu 2025  16:27

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...

22. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Požár chaty na Bruntálsku způsobil škodu dva miliony, žena se nadýchala kouře

ilustrační snímek

Škodu předběžně vyčíslenou na dva miliony korun způsobil dnes ráno požár dřevěné chaty v Dětřichovicích, části Světlé Hory na Bruntálsku. Obyvatelka chaty se...

22. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Středočeši nominovali na předsedu ODS Kupku, Skopeček obhájil krajský post

ilustrační snímek

Středočeští občanští demokraté dnes na regionálním sněmu v Kutné Hoře nominovali na předsedu ODS Martina Kupku. Celostátní sněm rozhodne o nástupci Petra Fialy...

22. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  14:28

Ludvíka Svobodu soudí ti, kteří o něm nic neví, míní historik Jiří Fidler

Ludvíka Svobodu jako normalizačního prezidenta soudí především ti, kteří o něm nic nevědí, řekl dnes ve Svobodově rodném Hroznatíně na Třebíčsku historik Jiří...

22. listopadu 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

22. listopadu 2025  14:22

Putin slíbil Rusům, že se dožijí 150 let. „Ale i to je málo, stejně jako je vždy málo peněz,“ žertuje

Válka a tvrdý alkohol devastují ruskou populaci.

Nejen biblický Metuzalém a Čapkova Věc Makropulos. Mezi rekordmany v délce života se zařadí i Rusové. Slíbil jim to jejich vůdce Vladimir Putin poté, co poslední údaje hovoří o hlubokém propadu délky...

22. listopadu 2025  14:15,  aktualizováno  16:15

Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidovali rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

22. listopadu 2025  7:52,  aktualizováno  14:14

Do ulic Olomouce v neděli vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvaje

ilustrační snímek

Do olomouckých ulic v neděli odpoledne vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvajové soupravy, které budou vozit cestující na linkách číslo 2, 4, 3 a 5. V...

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Do ulic Olomouce v neděli vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvaje

ilustrační snímek

Do olomouckých ulic v neděli odpoledne vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvajové soupravy, které budou vozit cestující na linkách číslo 2, 4, 3 a 5. V...

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  13:23

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí uřízli dřevorubci v Jiřetíně pod Jedlovou

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vysoký byl 26 metrů a vážil kolem...

22. listopadu 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

