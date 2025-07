Císařskou louku najdete na žluté turistické značce z Hlásné Třebaně nebo okolí golfového hřiště na protějším břehu řeky Berounky. Když přijde řeč na nejkrásnější výhledy na hrad Karlštejn, jako první člověka napadnou právě tahle dvě místa. Je tu ale ještě jedna, méně známá „karlštejnská“ vyhlídka – najdete ji na úbočí kopce Mramor nad Litní.

Vlevo Karlštejn, vpravo Cukrák

Přes Mramor, vysoký 470 metrů, vede zeleně značená trasa. Nádherné výhledy se začnou servírovat, hned jak cesta opustí les, který roste na vrcholu. Liteň máte nějakých sto výškových metrů pod sebou a Karlštejn na horizontu připomíná model z papírové vystřihovánky. Tím to ale nekončí. Vpravo se hřeben Brd táhne až směrem k Praze, a když je nebe jako vymetené, je dobře vidět i tubus vysílače Cukrák. Už jen kvůli tomuhle pohledu by výlet stal zato.

Kam to ten vlak couvá?

O nic méně poetická není ani další možnost, jak se do středočeského městysu dostat. Do Litně vede podbrdská železnice zvaná Liteňka, po které vlaky ze Zadní Třebaně šplhají do kopců na Berounkou od roku 1901. Liteňské nádraží je výjimečné, jedná se o jednu z mála takzvaných úvraťových stanic v Česku. Vlaky městysem neprojíždí. Koleje tady končí a strojvedoucí musí ve stanici přejít z jedné kabiny motoráčku do druhé. Přehodí se výhybka a z pohledu cestujícího jako by vlak z Litně dál směrem do Lochovic pokračoval couváním. Stejně kdysi železniční inženýři vyřešili stanice třeba v Zásmukách u Kolína, Žlebech u Čáslavi, Stupně u Plzně, Tachově či Dubí.

Azyl ve stínu pípy

Přímo v centru Litně najde člověk už od jedenácti dopoledne příjemný azyl v hostinci Ve Stínu lípy. Kdo dával pozor v hodinách literatury, ví, že vývěsní štít odkazuje na jedno z nejznámějších děl básníka a prozaika Svatopluka Čecha. Že hospoda tohoto jména stojí zrovna tady, samozřejmě není náhoda. Otec Svatopluka Čecha se jako panský správce často stěhoval po šlechtických sídlech a mezi lety 1853 a 1856 byl zaměstnán na liteňském zámku. Právě mezi zámkem, hospodou, farou a kostelem rostla staletá lípa, pod níž si sousedé vyprávěli příběhy, které Čech zveršoval do své knihy.

Kmet v kamenném křesle

Původní lípa už je minulostí. V roce 1914 ji kopáči při stavbě kanalizace poškodili kořeny a strom začal usychat. Dnes na jeho místě roste lípa nová, vysazená v padesátých letech minulého století, a naproti stojí básníkův pomník z hořického pískovce odhalený koncem let třicátých. Čech jako vousatý kmet sedí v kamenném křesle a zrovna sepisuje příběhy, které jako dítě poslouchal od liteňských sousedů. Dříve býval středočeský městys kvůli Čechově památce rušným poutním místem nejrůznějších vlasteneckých spolků, dnes tu vládne ospalá nálada. Prostranství, oficiálně se jmenuje Sady Svatopluka Čecha, úplně stejně jako park v Praze na Vinohradech, nejvíc láká místní kluky, kteří si z něj udělali improvizovaný bikepark. A pahorek, na němž stojí pomník velkého českého barda, to je pro ně úplně ideální skokánek.

Žačka Emy Destinnové

Komu se zasteskne po starých časech, měl by si zajít do muzea sídlícího v budově bývalé fary. Otevřeno má pouze v sobotu a vstupenka pro dospělého vyjde na příjemných čtyřicet korun. Také v muzeu má Svatopluk Čech svůj koutek, nejpodivnějším „čechovským“ exponátem je torzo původní liteňské lípy přiklopené obří vitrínou. Hlavní hvězdou expozice je ale operní pěvkyně, žačka Emy Destinnové, prvorepubliková Mařenka z Prodané nevěsty a dlouholetá sólistka newyorské Metropolitní opery Jarmila Novotná. Ta se do Litně provdala v roce 1931, kdy si vzala dědice panství Jiřího Daubka, a i když velkou část život strávila v emigraci, na střední Čechy nezapomněla. Zemřela v roce 1994 v New Yorku, ale pohřbená je v rodové hrobce na okraji Litně. Zámek má dnes nové majitele, kteří ho čas od času otevírají pro veřejnost. Letos to bude 30. srpna na akci Loučení s létem a potom 6. září, kdy se na počest Novotné koná Letní noc světových árií a písní.

Ani kámen nazmar!

Karlštejnem jsme začali a také jím skončíme. Na liteňské faře jako kněz krátce působil spisovatel a národní buditel Václav Beneš Třebízský, autor historické fikce Povídky karlštejnského havrana. A o zdejším kostele sv. Petra a Pavla se traduje, že ho nechal stejně jako hrad nad Berounkou vystavět císař Karel IV. Zbyl mu prý nepoužitý stavební materiál z Karlštejna a rozhodl, že by byla škoda ho nevyužít.