Filmový festival Litoměřice proběhne od 29. do 31. srpna a ponese všestranně uchopitelné téma Ztráty a nálezy.
O slavnostní zahájení v kině Máj se postará celovečerní debut režisérky Zuzany Kirchnerové s Annou Geislerovou v hlavní roli. Snímek Karavan měl světovou premiéru na festivalu v Cannes, kde se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Intimní road movie vypráví o nečekaném setkání dvou generací.
Těšte se na legendy
Program festivalu nabídne pestrý průřez současnou i klasickou světovou kinematografií. Diváci se mohou těšit na snímky, které zpracovávají téma ztráty a znovunalezení v nejrůznějších podobách – od osobních přes ekologické až po existenciální. Mezi vrcholy programu patří legendární snímek Paříž, Texas režiséra Wima Wenderse, vizuálně ohromující Playtime francouzského tvůrce Jacquese Tatiho nebo surrealistické Sanatorium na věčnosti Wojciecha Jerzyho Hase.
V dokumentární sekci zaujme například snímek Zkrocená zahrada gruzínské režisérky Salomé Jashi, který prostřednictvím monumentálního přesazování stromů reflektuje vztah člověka k přírodě a moci.
Filmový program neopomíjí ani animaci a tvorbu pro děti. Film Pes a jeho kamarád Robot, němá animovaná báseň o přátelství a osamění, okouzlil publikum po celém světě. Snímek Boys Go to Jupiter Juliana Glandera pak zaujme neotřelou vizuální estetikou a humorem, který osloví dospělé i teenagery.
Dorazí trio WWW Neurobeat i něco něco
Hudební část programu letos představí dvě výrazné a stylově odlišné kapely. Pražské trio WWW Neurobeat, které už od devadesátých let utváří podobu české alternativní scény, přiveze temnou směs rapu, elektroniky a industriálu s poetickými texty Lubomíra Typlta. O kontrastní polohu se postará zase elektropopové duo něco něco, jehož tvorba kombinuje taneční rytmy, osobní texty a chytlavé melodie.
Festival se tradičně odehraje v sále kina Máj, ale i v dalších litoměřických prostorách, které mu dodávají osobitou atmosféru. Návštěvníci mohou vyrazit i do Divadla Karla Hynka Máchy a do letního kina na Střeleckém ostrově. V sobotu 30. srpna se navíc v tržnici Felixe Holzmanna koná i Blešák. Akce symbolicky doplní festivalové téma Ztráty a nálezy.
Kompletní program a vstupenky jsou k dispozici na webových stránkách festivalu: www.fifeli.cz.