Procházka po Vltavě s Karlovým mostem v pozadí patřila k technicky nejnáročnějším scénám nové rodinné fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží. Filmaři kvůli ní nechali pod hladinou řeky vybudovat speciální pochozí platformy, po kterých se herci skutečně pohybovali. Výsledná scéna tak nevznikla pouze pomocí digitálních triků.
Tvůrci totiž chtěli co nejvíce kouzel vytvořit přímo před kamerou. „Všechno, co šlo, jsme chtěli vytvořit přímo na place kvůli autenticitě. Zbytek jsme pak doladili v postprodukci. U fantasy žánru je klíčové, aby vizuální efekty podporovaly vyprávění, a ne ho přebíjely,“ vysvětlil producent snímku Petr Kubík, který stojí také za fantasy sérií Princezna zakletá v čase.
|
Velký návrat české fantasy: Marek Lambora přijde o dceru a rozpoutá boj s časem
Kerekes stála na hraně skály
Hlavní role rodičů Novotných ztvárnili Vica Kerekes a Petr Lněnička. Oba si při natáčení vyzkoušeli situace, se kterými se při běžné herecké práci nesetkávají.
Kerekes hraje matku, do níž vstoupí temná bohyně Černaja. Kvůli této proměně musela zvládnout také náročné trikové scény. „Jako bohyně jsem musela levitovat mezi nebem a zemí. Nechci prozradit, jak to vymysleli, ale stát na úplné hraně skály nad propastí byl opravdu nezapomenutelný zážitek,“ vzpomíná herečka.
Petr Lněnička se ve filmu představí jako otec rodiny, který se promění ve slovanského boha Peruna. Pro herce šlo o první výraznější zkušenost s fantasy žánrem, při němž si musel řadu věcí pouze představovat.
|
(Ne)jen česká bublina tvrdě drtí Prsteny moci. Drahá fantasy od Amazonu sklízí kritiku
„Fantazie mi jela v hlavě na plné obrátky. Vždycky jsem si říkal, jak asi vypadalo natáčení Pána prstenů před zeleným pozadím, když si herci věci a triky okolo sebe musí jenom představovat. Tak jsem to konečně zažil,“ popsal Lněnička.
Rodiče zachraňují děti. Tentokrát je to naopak
Film vypráví příběh obyčejné rodiny, jejíž život převrátí naruby tajemný amulet a setkání se světem slovanských legend. Rodiče získají nadpřirozené schopnosti, jejich děti ale brzy zjistí, že tentokrát budou muset zachraňovat právě ony je.
TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Filmové potomky ústřední dvojice ztvárnili Anna Dvořáková a Jakub Jenčík. V dalších rolích se objeví Anna Vyčítalová a Jiří Chadraba.
Snímek režisérské dvojice Adama Hobzika a Jana Chramosty do českých kin vstoupí 19. listopadu 2026.