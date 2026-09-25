Správa železnic chce zastavit vlaky pod Řípem mezi Straškovem a Zlonicemi. Obce se brání, spor míří na ministerstvo.
Zjednodušeně řečeno: zákon stanovuje, za jakých podmínek může být provoz na trati přerušen. Drážní úřad na svém webu uvádí, že u regionální dráhy se posuzuje mimo jiné, zda byla v každém ze dvou po sobě jdoucích let využita alespoň 300krát ročně pro přepravu cestujících nebo alespoň 12krát ročně pro přepravu nákladu. Současně ale zákon počítá i s tím, že kraj nebo obec může chtít na trati dopravní obslužnost dál zajišťovat. A právě o to se opírají obce.
Obce Loucká a Straškov-Vodochody mají schválené plány dopravní obslužnosti, které s využitím lokálky počítají. Podporují také projekt Podřipská střela. V roce 2026 jeho 15 vlaků podle podkladů obcí přepravilo 634 cestujících a obce chtěly zkušenosti využít při přípravě jízdního řádu na rok 2027.
Právě příprava jízdního řádu se stala jedním z důvodů, proč bylo správní řízení na několik měsíců přerušeno. Počátkem září byl zveřejněn projednaný návrh jízdního řádu s turistickými vlaky AŽD na trase Straškov–Zlonice v počtu přesahujícím předepsaných 300.
Trať má budoucnost, míní obce
Starosta Straškova-Vodochod Ondřej Švec argumentuje především tím, že jednou zrušený železniční koridor se bude obnovovat jen velmi těžko. Podle něj proto nejde jen o současné počty cestujících, ale také o to, zda si region zachová možnost železnici v budoucnu využívat.
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„Trať Straškov–Zlonice je důležité zachovat hlavně proto, že železniční koridor se po zrušení prakticky nedá obnovit. Nabízí obcím dopravní rezervu pro budoucnost, propojuje region a může podpořit místní turistiku i veřejný život,“ říká Švec.
Konkrétní představa obce přitom není založena pouze na nostalgických jízdách. Švec zmiňuje sezónní a víkendové spoje, historické a zážitkové vlaky, přepravu kol nebo mimořádné spoje při kulturních akcích, například při Řípské pouti či vinobraní. Do budoucna by podle něj měla zůstat otevřená také možnost pravidelné regionální dopravy.
„Chtěli bychom ji využívat zejména pro sezónní a víkendové spoje pro výlety do Zlonic a okolí, historické a zážitkové jízdy, přepravu kol a napojení na cyklotrasy nebo mimořádné spoje při kulturních akcích. Důležité je pro nás také zachování možnosti budoucího pravidelného regionálního provozu,“ popisuje Švec.
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Obec zároveň upozorňuje na širší rozvoj regionu a plánovanou vysokorychlostní trať Podřipsko s terminálem v Roudnici. Právě proto nechce dopravní infrastrukturu v podobě lokálky definitivně ztratit.
„Cílem není udržovat trať ‚pro trať samotnou‘, ale využít ji jako dostupnou infrastrukturu pro obyvatele, návštěvníky i budoucí rozvoj obcí,“ dodává starosta.
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Podporu zachování trati vyjadřuje také místostarostka Loucké Monika Pelichovská. Podle ní se o budoucnosti lokálky opakovaně jednalo na zasedání obce a zastupitelé se téměř jednomyslně shodli, že by byla škoda trať zrušit.
„Je nám jasné, že náklady na pořízení tratě jsou velké a pravděpodobně by v případě potřeby k obnově došlo velmi těžko. Proto jsme již několikrát podpořili akce Železničního muzea Zlonice, například v době konání Řípské pouti. Je nám jasné, že nedokážeme vše ovlivnit, ale pevně doufáme, že naše názory dokáží alespoň malinko pozměnit pohled na celou situaci,“ říká Pelichovská.
AŽD už na trati reálně jezdí
Jedním z hlavních argumentů obcí je turistický provoz. Ten přitom není jen na papíře. Motorové vlaky dopravce AŽD jezdí jako Podřipská střela v trase přes Zlonice a Straškov a dále směrem na Peruc a Louny. Letos například 12. září spojily turistické vlaky AŽD několik akcí v regionu – krajské dožínky v Peruci, Říp a Železniční muzeum Zlonice.
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Podřipská střela tak není jen jednorázovou jízdou pro železniční nadšence. Projekt se snaží využívat železnici jako dopravní prostředek pro výlety a návštěvu místních akcí. Už při přípravě provozu na rok 2026 se počítalo s propojením Loun, Zlonic a Straškova a s návaznostmi na další spoje a turistické cíle.
AŽD přitom na trati působí i mimo osobní turistické jízdy. V loňském roce se její vlaky podílely například na přepravě materiálu a exponátů pro Železniční muzeum Zlonice. Po trati se letos pohybovaly také nákladní vlaky s tisíci tun štěrku pro stavbu dálnice D8.
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Právě to podle zastánců lokálky ukazuje, že její využití nemusí být omezené na pravidelné osobní vlaky.
Podmínky byly splněny, tvrdí Správa železnic
Správa železnic ale případ vidí opačně. Trať se podle ní finančně nevyplatí udržovat v chodu a chce ji zakonzervovat. Podle jejího mluvčího Davida Kabeleho byly podmínky pro přerušení provozuschopnosti tratě splněny.
„Podle našeho názoru jsme splnili všechny zákonné podmínky pro přerušení provozuschopnosti tratě Straškov–Zlonice, nízké využití tratě odpovídá limitům daným zákonem o drahách.“
Kabele zároveň tvrdí, že kraje nemají zájem objednávat na trati pravidelnou železniční dopravu a že záměry obcí nejsou v souladu s platnými plány dopravní obslužnosti. Správa železnic podle něj obce oslovila také s možností odprodeje trati, zájem ale neprojevily.
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Právě tady se pohledy obou stran zásadně rozcházejí. Zatímco Správa železnic argumentuje současným využitím a stanoviskem krajů k pravidelné dopravě, obce upozorňují na turistický provoz a budoucí možnosti.
Hádka o počty vlaků
Spor se vede také o to, jak se mají počítat nákladní vlaky a za jaké období se má hodnotit využití trati. Podle podkladů obcí projelo v příslušných dvou letech po trati 14 nákladních vlaků ročně. Obce zároveň upozorňují na způsob, jakým Správa železnic zveřejnila statistiku provozu: podle jejich výkladu měla být statistika prodloužena o dny, kdy provoz znemožňovaly celodenní výluky.
Drážní úřad tuto výhradu zohlednil a právě kvůli nesplnění této podmínky žádost o přerušení provozu nepovolil.
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Podle předsedy Klubu Železničního muzea Zlonice Tomáše Čecha ale nejde jen o právní výklad. Čím déle řízení trvá, tím složitější může být podle něj plánování dalších vlaků a jejich financování.
„Přijde mi to jako opotřebovací válka, nikoli správní řízení. Čím déle se řízení protahuje, tím menší šanci mají obce na získání peněz na již do jízdního řádu zadané pravidelné turistické vlaky například z evropských fondů.“
Co bude dál?
Straškov-Vodochody chce podle Švece nyní od ministerstva dopravy potvrdit rozhodnutí Drážního úřadu, kterému již obec zaslala své podrobné stanovisko k odvolání Správy železnic. Současně s ní chce jednat, aby do rozhodnutí nedošlo k nevratným krokům, a pokračovat v jednáních s dalšími obcemi, kraji a dopravci.
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Správa železnic se 9. září proti rozhodnutí Drážního úřadu odvolala. Podle mluvčí Drážního úřadu Pavlíny Strakové bylo odvolání rozesláno účastníkům řízení k vyjádření. Po jejich vyjádření bude spis předán Ministerstvu dopravy, které se odvoláním bude zabývat.
„Drážní úřad přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy Straškov–Zlonice nepovolil z důvodu nedodržení požadavků stanovených v § 10a zákona o drahách. Správa železnic se proti rozhodnutí Drážního úřadu odvolala,“ potvrdila Straková. Zmíněný paragraf stanovuje podmínky, za kterých lze přerušit provozuschopnost a provozování železniční trati.
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A dodává: „Jak dlouho bude rozhodování trvat, nelze odhadnout.“
Na jaře 2025 přitom Správa železnic na trati provedla rozsáhlé opravy. Od března do dubna obnovovala traťový svršek v Loucké a Kmetiněvsi, kde navíc vzniklo nové nástupiště. V létě pak následovala výměna pražců v okolí Hospozína. Podle serveru Zdopravy.cz stála oprava dvou železničních přejezdů zhruba milion korun a další práce ve stanici Kmetiněves vyšly na 2,5 milionu korun.
Spor o jednu regionální trať tak pokračuje. Na jedné straně stojí argument nízkého využití a neobjednávání pravidelné dopravy kraji, na druhé konkrétní plány obcí, turistické vlaky AŽD a představa, že jednou zrušenou trať už region zpět prakticky nedostane. O tom, jestli koleje mezi Straškovem a Zlonicemi zůstanou součástí železniční sítě, se teď bude rozhodovat dál.