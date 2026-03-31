Počet obyvatel Česka na konci roku 2025 dosáhl 10 915 839, což představuje meziroční nárůst o 6,3 tisíce lidí. Populace tak roste nepřetržitě od roku 2014. V posledních letech však tento trend drží výhradně zahraniční migrace. Přirozený přírůstek zůstává výrazně záporný – v roce 2025 převýšil počet zemřelých narozené o 35,7 tisíce osob, což je podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) nejvyšší rozdíl od roku 1919.
Historické minimum narozených dětí
Pokles porodnosti pokračoval už čtvrtým rokem v řadě. Narodilo se pouze 77,6 tisíce dětí, meziročně o 6,7 tisíce méně, což představuje historicky nejnižší hodnotu (data se vedou od roku 1785). Úbytek se projevil napříč všemi skupinami. Podíl dětí narozených mimo manželství činil 46,8 procenta, mírně méně než o rok dříve. Nejvíce dětí přivedly na svět ženy ve věku kolem 30 až 32 let.
Počet zemřelých naopak mírně vzrostl. V roce 2025 zemřelo 113,3 tisíce lidí, o 1,1 tisíce více než v předchozím roce. Nárůst se týkal především žen, zatímco u mužů byl jen minimální. Nejčastěji umírali muži ve věku 75 až 79 let a ženy ve věku 80 až 84 let. Téměř 35 procent všech úmrtí připadlo na věkovou skupinu 75–84 let.
Sňatků ubylo, rozvodů naopak přibylo
Pokles zaznamenaly také sňatky. „Počet sňatků v roce 2025 poklesl třetím rokem v řadě. Do manželství vstoupilo 42,5 tisíce párů snoubenců, o 1,9 tisíce méně než o rok dříve a vůbec nejméně od konce první světové války. Bylo tak překonáno dosavadní minimum 43,5 tisíce z roku 2013,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Tři ze čtyř snoubenců uzavřeli manželství poprvé.
Naopak rozvodů mírně přibylo – bylo jich 21,2 tisíce, což je o 2 % více než o rok dříve. Nejčastěji se manželství rozpadala po 5 až 9 letech, přičemž nejvíce rozvodů připadlo na šestý rok. Rozvody se dotkly minimálně 20,3 tisíce dětí, přičemž více než polovina rozvádějících se párů měla nezletilé potomky.
Ze zahraničí do Česka se v průběhu roku 2025 přistěhovalo 110,6 tisíce osob. Jednalo se tedy o 11,2 tisíce méně cizinců než v roce 2024. Přesto však jde o číslo, které výrazně převyšuje roky před vypuknutím války na Ukrajině. Opačným směrem, z Česka do zahraničí, se v roce 2025 stěhovalo 68,6 tisíce obyvatel, meziročně o 16,4 tisíce méně. Saldo zahraničního stěhování dosáhlo 42,0 tisíce a oproti roku 2024 vzrostlo o 5,2 tisíce. Výrazně vyšší byl přírůstek osob zahraničním stěhováním u mužů (33,7 tisíce) než u žen (8,3 tisíce).
Z pohledu pětiletých věkových skupin bylo saldo zahraničního stěhování nejvyšší ve skupině 20–24 let, odrážejíce výrazný nárůst přistěhovalých ve věku 21 a 22 let. Největší část salda migrace připadla na občany Ukrajiny (23,1 tisíce), Slovenska (5,9 tisíce) a Filipín (3,9 tisíce).