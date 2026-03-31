Loni byla porodnost v Česku nejnižší od roku 1785. Na minimu byl také počet sňatků

Lukáš Karbulka
  11:48
Česká populace sice dál roste, ale jen díky migraci. Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) za rok 2025 ukazují rekordně nízkou porodnost, rostoucí počet úmrtí i historické minimum sňatků. Meziročně také přibylo rozvodů.

Počet obyvatel Česka na konci roku 2025 dosáhl 10 915 839, což představuje meziroční nárůst o 6,3 tisíce lidí. Populace tak roste nepřetržitě od roku 2014. V posledních letech však tento trend drží výhradně zahraniční migrace. Přirozený přírůstek zůstává výrazně záporný – v roce 2025 převýšil počet zemřelých narozené o 35,7 tisíce osob, což je podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) nejvyšší rozdíl od roku 1919.

Historické minimum narozených dětí

Pokles porodnosti pokračoval už čtvrtým rokem v řadě. Narodilo se pouze 77,6 tisíce dětí, meziročně o 6,7 tisíce méně, což představuje historicky nejnižší hodnotu (data se vedou od roku 1785). Úbytek se projevil napříč všemi skupinami. Podíl dětí narozených mimo manželství činil 46,8 procenta, mírně méně než o rok dříve. Nejvíce dětí přivedly na svět ženy ve věku kolem 30 až 32 let.

Svátky 2026 přehledně: Kdy si užijete prodloužené víkendy a kdy si v obchodech nenakoupíte

Počet zemřelých naopak mírně vzrostl. V roce 2025 zemřelo 113,3 tisíce lidí, o 1,1 tisíce více než v předchozím roce. Nárůst se týkal především žen, zatímco u mužů byl jen minimální. Nejčastěji umírali muži ve věku 75 až 79 let a ženy ve věku 80 až 84 let. Téměř 35 procent všech úmrtí připadlo na věkovou skupinu 75–84 let.

Sňatků ubylo, rozvodů naopak přibylo

Pokles zaznamenaly také sňatky. „Počet sňatků v roce 2025 poklesl třetím rokem v řadě. Do manželství vstoupilo 42,5 tisíce párů snoubenců, o 1,9 tisíce méně než o rok dříve a vůbec nejméně od konce první světové války. Bylo tak překonáno dosavadní minimum 43,5 tisíce z roku 2013,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Tři ze čtyř snoubenců uzavřeli manželství poprvé.

Naopak rozvodů mírně přibylo – bylo jich 21,2 tisíce, což je o 2 % více než o rok dříve. Nejčastěji se manželství rozpadala po 5 až 9 letech, přičemž nejvíce rozvodů připadlo na šestý rok. Rozvody se dotkly minimálně 20,3 tisíce dětí, přičemž více než polovina rozvádějících se párů měla nezletilé potomky.

Pan Zajíc ovládne Palackého náměstí. Velikonoční zastávka 2026 bude plná čokoládových překvapení

Ze zahraničí do Česka se v průběhu roku 2025 přistěhovalo 110,6 tisíce osob. Jednalo se tedy o 11,2 tisíce méně cizinců než v roce 2024. Přesto však jde o číslo, které výrazně převyšuje roky před vypuknutím války na Ukrajině. Opačným směrem, z Česka do zahraničí, se v roce 2025 stěhovalo 68,6 tisíce obyvatel, meziročně o 16,4 tisíce méně. Saldo zahraničního stěhování dosáhlo 42,0 tisíce a oproti roku 2024 vzrostlo o 5,2 tisíce. Výrazně vyšší byl přírůstek osob zahraničním stěhováním u mužů (33,7 tisíce) než u žen (8,3 tisíce).

Z pohledu pětiletých věkových skupin bylo saldo zahraničního stěhování nejvyšší ve skupině 20–24 let, odrážejíce výrazný nárůst přistěhovalých ve věku 21 a 22 let. Největší část salda migrace připadla na občany Ukrajiny (23,1 tisíce), Slovenska (5,9 tisíce) a Filipín (3,9 tisíce).

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

ÚS zrušil trest prodavači, který vzal na zákaznici pálku. Točila bez dovolení

Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad prodavačem vietnamského původu, jenž se v pražském obchodě s konopnými produkty dostal do sporu s návštěvnicí prodejny. Bez dovolení si natáčela interiér a...

31. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:54

RSE zahájila dodávky mobilních dieselových modulů na Ukrajinu

31. března 2026  13:46

Prostějov získal stavební povolen na bazén, stavbu může zahájit až po referendu

ilustrační snímek

Prostějovská radnice získala stavební povolení pro chystanou stavbu krytého bazénu s 25metrovými drahami. Město ale musí s přípravou stavby počkat na výsledek...

31. března 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Bazén, o nějž se vedou spory, má stavební povolení. Rozhodující ale bude referendum

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Dlouho připravovaný projekt nového bazénu v Prostějově získal stavební povolení. Jde o důležitý posun v jedné z nejsledovanějších městských investic posledních let, kterou provázejí spory. Jde o to,...

31. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

31. března 2026  12:31,  aktualizováno  13:35

Ukrajinci v Česku slaví Velikonoce s rodinou a připravují tradiční pokrmy

Ukrajinci v ÄŚesku slavĂ­ Velikonoce s rodinou a pĹ™ipravujĂ­ tradiÄŤnĂ­ pokrmy

Pro Ukrajince, kteří přišli do Česka po začátku ruské invaze na Ukrajinu, zůstávají Velikonoce důležitým svátkem, i když je dnes slaví v jiném prostředí a...

Konec projektu největšího českého větrného parku v Ralsku. Slabý vítr, zdůvodnil ČEZ

Větrný park v Hrádku nad Nisou. Pohled od jedné z věží.

Skupina ČEZ nebude pokračovat v přípravě větrného parku v Ralsku na Českolipsku. Hlavním důvodem je malá rychlost větru, která nezaručuje udržitelnost ekonomiky. Ukázala to měření.

31. března 2026  13:32

Lidovci zřejmě postaví na Vysočině svého kandidáta do Senátu jen na Žďársku

ilustrační snímek

Lidovci zřejmě na Vysočině postaví svého kandidáta do senátních voleb jen na Žďársku. ČTK to řekl senátor Josef Klement, který bude za KDU-ČSL svůj mandát na...

31. března 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dále klesá

ilustrační snímek

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dále klesá. Na konci minulého týdne v kraji stonalo 1051 lidí v přepočtu na 100.000...

31. března 2026  11:46,  aktualizováno  11:46

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vodafone PLAYzone Arena oslaví 4 roky svého fungování turnajem světových hvězd

31. března 2026  13:30

Kožešnickou Karu Trutnov koupila skupina SPM někdejších herních vývojářů

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla koupila kožešnickou a oděvní obchodní společnost Kara Trutnov. Podíly jim prodali zakladatel Kary Zdeněk Rinth a investiční...

31. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

