Loutky vodili po lese zakuklenci. Dřevěný James Bond míří do tuzemských kin

Z názvu Velký Pán je nejspíš každému fanouškovi tuzemských snímků pro celou rodinu jasné, že jde o volné pokračování filmu Malý Pán z roku 2015. Snímek opět navazuje na tradici českého a slovenského loutkářství. Loutky od výtvarníka Františka Antonína Skály dal do pohybu režisér Radek Beran, který je zasadil do reálného prostředí živého lesa.

Snímek z loutkového filmu Velký pán

Nástrahy osudu

Hlavní hrdina, který má vstoupit do kin 3. října, žije poklidným životem se svojí vyvolenou Majolenkou. Jejich idylu a klidnou atmosféru jednoho dne naruší podivínský ochranitel doktor Zetek. Strach a panika lesních obyvatel na sebe nenechá dlouho čekat. Obavám podlehne i Malý Pán, naštěstí je kvůli své Majolence brzy překoná. Stejně jako hrdinové příběhu, tak i filmaři se někdy museli poprat s nečekanými, až nepříjemnými situacemi.

Koproducentem filmu je Česká televize. Hlavnímu hrdinovi propůjčil hlas herec a dabér Saša Rašilov.

„Velmi nás překvapil sníh, jenž napadl ze dne na den v dubnu a pokryl celý plac filmové vesničky, který jsme museli vysoušet,“ popisuje producent Jakub Červenka s tím, že největším překvapení byly pro štáb drobné mušky, které se jednoho dne zjevily.

„Byly všude a bylo jich moc. Létaly do očí, do nosu, do uší. Zkuste si vodit oběma rukama soustředěně loutku nebo obsluhovat kameru a zároveň odhánět hejna žíznivých mušek. Po různých pokusech jsme použili všichni černé dámské punčochy přes hlavu. To jediné fungovalo,“ vzpomíná se smíchem režisér snímku Radek Beran a dodává: „Představte si, že dospělí lidé s punčochami na hlavě se krčí s loutkami nasvícení reflektory, nemají zbraně, nejsou v bance, ale tvoří loutkový film pro děti.“

Loutky od Skály

Dobrodružný film pro malé i velké navazuje na tradici českého a slovenského loutkářství, které je zapsáno na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Loutky od výtvarníka Františka Antonína Skály jsou ve snímku přiznané a zasazené do reálného prostředí živého lesa. Velký Pán je natáčen v exteriérech, což není u loutkové pohádky obvyklé. Třiceticentimetrové loutky mají produkci a štáb. Na rozdíl od živých herců jsou ale méně náročné na stravu a odpočinek, jinak s nimi mají společného víc, než se zdá.

Saša Rašilov s loutkovým hrdinou filmu Velký pán

„Celý svět Malého i Velkého Pána je uchován v depozitáři Muzea loutek v Chrudimi. Určitě bude opět jednou vystaven v expozici,“ upřesňuje Červenka.

„Samotné natáčení bylo intenzivní, na můj vkus krátké. Víc bych si užil interiéry i exteriéry. Hlavně spolu s kameramanem Janem Basetem Střítežským je hraní si v lese opravdu rozkoš. To tedy platí o celém týmu – stavba, výtvarníci, loutkoherci, byl to skvělý tým. Byl to takový rychlý mejdan,“ uzavírá režisér Beran.