„Přes zimu je to u nás často jediná šance. Je to úplně jiná rybařina – stojíš u dírky a nevíš, co kdy přijde. Mnohem jemnější, s menšími háčky, nástrahami a pruty, kde je všechno krásně vidět,“ říká Bien. Na ledu se podle něj nejčastěji loví lososovité ryby – pstruzi, lipani či siveni. „Kapři a spol. v tu dobu odpočívají,“ říká k lovu na dírkách Michal Bien. Zážitky z dírek přitom často přinášejí adrenalinové momenty.
Bien vzpomíná na situaci, kdy mu na malý proutek zabrala obrovská ryba: „Měl jsem záběr na romadúr u dna. Když jsem zaseknul, bylo jasné, že to není malá ryba. Furt si odvíjela vlasec, tak třicet metrů… pak projela pod dírkou, dostala se úplně na konec navijáku a urvala to. Byl jsem bez šance a bál jsem se, že zlomím proutek.“ I to podle něj patří k dírkaření – křehká výbava, ale ryby, které dokážou pořádně prověřit vybavení i nervy.
Návnady a způsoby lovu: nejdůležitější jsou detaily
Michal Bien klade velký důraz na výběr nástrah a techniky. „Na jesetery rozhodně sýry – hlavně aby to bylo u dna,“ radí. Na pstruhy pak doporučuje aktivnější způsob lovu: „Používají se plandavky a vertikální přívlač. A nejrozšířenější je lov na splávek ve sloupci na červíky nebo pstruhové těsto – je různě barvené, třpytí se a rybu víc láká.“
Na rybičku se podle něj na dírkách chytají především štiky a candáti. Každá ryba, každá nástraha a každá hloubka vyžaduje jiný přístup – a právě v tom spočívá kouzlo této disciplíny.
Vybavení pod led: raději silnější vlasec než zklamaný rybář
I na první pohled „jemná“ rybařina může přinést sílu, se kterou by rybář nepočítal. Proto Bien doporučuje nepodcenit výbavu.
„Vlasec alespoň 0,22. Na jesetery pak rozhodně pletenka 0,14 až 0,18 – jinak není šance takovou rybu vytáhnout,“ říká. Naviják volí velikosti 2 000 až 3 000, ideálně s přední brzdou. „Na jesetery lovím u dna na vlasový kaprařský návazec, jinak třeba jen červíci na háčku,“ doplňuje. Právě jeseteři jsou jeho srdeční záležitostí. „Je to největší boj ze všech ryb, které se v zimě a na dírkách dají chytit,“ usmívá se. Dodává, že některé jedince dokonce eviduje Povodí Moravy: „Malého jesetera jsem chytil před třemi lety – měl 77 cm, letos 80. Tyto ryby se musí zdokumentovat a nahlásit. Málo lidí ví, že se tak na Dyji sleduje jejich návrat do českých vod.“
Bezpečnost na ledu: žádný kompromis
Bien opakovaně zdůrazňuje, že dírkaření je krásné – ale jen pokud je bezpečné. „Led musí mít alespoň deset centimetrů. Když je na něm sníh, mrzne pomaleji a zvyšuje se riziko. Vyhýbejte se přítokům nebo místům u stromů – tam je led slabší,“ varuje. Většina lovů probíhá na soukromých revírech, kde obsluha poradí, ale „vstup je vždy na vlastní nebezpečí“.
Důležité je dodržovat i odstupy: „Dírky navrtávat minimálně dva metry od sebe a nescházet se ve větším počtu na jednom místě.“
A praktická rada na závěr: „Vezměte si desku z tvrzeného polystyrenu pod nohy – při čekání na rybu bude právě polystyren fungovat jako izolace a tolik vám nepromrznou nohy. A do auta si určitě přibalte náhradní suché oblečení – včetně bot. Kdyby náhodou...“
Dírky jako radost pro děti
Kouzlo zimního lovu potvrzuje také další zkušený rybář Jan Zimmel, který vyrazil na dírky s přáteli a dětmi v pstruhařství Hůrka u Lipna. „Majitel nám zapůjčil vše potřebné – pruty na dírky, bižuterii i nástrahy. Děti krátké pruty s malým navijákem skvěle ovládaly,“ popisuje.
Lovili převážně siveny, postupně přešli i k pilkrování. „Za dvě hodiny jsme ulovili přes čtyřicet ryb a děti byly někdy až v euforii ze zážitku z lovu,“ dodává.
Jeho zkušenost potvrzuje, že dírkaření není jen technická disciplína – je to především radost z jednoduchého, bezprostředního kontaktu s rybou i přírodou.
Lov na dírkách je tedy podle rybáře Michala Biena rybařina jemná i dravá zároveň. Vyžaduje respekt k ledu, promyšlenou výbavu a cit pro detail, ale odměnou jsou neopakovatelné okamžiky – od tichého čekání nad dírkou až po souboj s rybou, která dokáže odmotat cívku až na doraz. A jak ukazuje příběh Jana Zimmela, může být zároveň skvělou zimní rybářskou školou pro děti i nezapomenutelným společným zážitkem.