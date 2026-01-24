Lov na dírkách povolen: na rybníku Jankovák u Milína je bezpečný led i dost ryb

Na rybníku Jankovák u Milína mají rybáři i v mrazivém lednu dobrou zprávu – je zde povolený lov ryb pod ledem (lov na dírkách). Tento mimopstruhový revír spravuje Územní svaz města Prahy a díky výjimce z opatření je vstup na led a rybolov povolen, pokud tloušťka ledu dosáhne alespoň 10 centimetrů a sportovci dodržují stanovená pravidla o bezpečné vzdálenosti a velikosti otvorů pro dírky.

Siven americký | foto: profimedia.cz

Začátek zimního rybolovu byl umožněn po vysazení 100 kilogramů sivenů amerických v tržní velikosti. Díky tomu se lov na dírkách mohl spustit, protože led na vodní ploše už bezpečně držel. V polovině ledna následovalo další zarybnění – dalších 100 kilogramů sivenů bylo přidáno do revíru a tloušťka ledu se pohybovala kolem 15 centimetrů, což potvrzuje dlouhodobě dobré podmínky pro tuto formu zimního rybolovu.

Lov na dírkách. Jemná zimní rybařina, která přináší adrenalin i souboje s obřími rybami

Řada rybářů si už lov na Jankováku užívá a kontrolní služby hlásí úspěšné úlovky. Rybáři si mohou odnést maximálně tři siveny za den. Revír má rozlohu zhruba 4,8 hektaru a pro sportovce je k dispozici i parkoviště u osady Buk, takže k vodě se dá pohodlně dostat i s výbavou. Pro všechny, kdo rádi zkouší něco jiného než klasické zimní přívlače nebo lov z břehu, je Jankovák vhodnou volbou pro dírky. Podle předpovědí by mráz měl vydržet až do konce ledna, takže letošní sezonu na ledu si rybáři mohou ještě dobře užít.

