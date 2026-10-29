Netflix nabízí další seznamovací reality show, ve kterých se hledá osudový partner i zkouší, kolik toho čerstvá láska vydrží. Co si pustit, až vila v reality show Love Island Česko a Slovensko osiří?
Romantika i taktika
Kdo si na Love Islandu oblíbil slunce a přeskupování dvojic, může zamířit k Perfect Match, které na Netflixu najdete pod českým názvem Jako ulití. Nejnovější čtvrtá řada vyšla letos v květnu. Známé tváře z dalších reality show vytvářejí páry a v úkolech prověřují vzájemné porozumění. Úspěšné dvojice navíc rozhodují o dalších schůzkách. Nabídnou ostatním šanci na lásku, nebo jim do vztahu pošlou někoho, kdo zamíchá kartami?
|
SuperStar, Love Island a Zrádci: Chcete stíhat všechny? Připravte si 8,5 hodiny
Zásnuby přes stěnu
Jinou cestu k partnerství nabízí Láska je slepá, v originále Love Is Blind. Na Netflixu odstartovala 14. října jedenáctá řada sledující nezadané z Bostonu. Účastníci spolu nejprve mluví přes stěnu a osobně se setkají až po zásnubách. Jenže hluboké rozhovory jsou teprve začátek. Následuje společné bydlení, plánování svatby a poznávání každodenních návyků. Před oltářem se ukáže, zda počáteční souznění stačilo. Pokud už americkou verzi znáte, stejný experiment můžete sledovat v novém prostředí. První řada Love Is Blind: Netherlands, měla na Netflixu premiéru 30. září. Do seznamovacích kabinek přivedla třicet nezadaných Nizozemců, kteří hledají protějšek bez možnosti vidět, kdo sedí na druhé straně. Pro diváky, kteří rádi odhadují, který pár má společnou budoucnost, je to další příležitost prověřit vlastní úsudek.
|
RECENZE: Hledání dokonalé lásky podle algoritmu? Are You The One? má potenciál i trhliny
Flirtování s pokutou
Slunce, luxusní prostředí a skupina nezadaných, mezi kterými to jiskří. Too Hot to Handle, které na Netflixu najdete pod původním názvem, ale přidává překážku: zákaz sexu a dalších intimností. Za porušování pravidel se společná finanční výhra ztenčuje, takže jediný polibek může rozčílit celou skupinu. Účastníci mají místo fyzického sbližování budovat hlubší vztahy. Pustit si můžete šest řad, nejnovější pochází z roku 2024. Vedle letošních novinek tak může posloužit třeba jako tip na dohnání starších dílů.