Luc Besson chystá šílené sci-fi. Diváci prý budou potřebovat lístek a aspirin

Metro.cz
  19:21
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Luc Besson na nedávném na festivalu v Benátkách prozradil, že připravuje novou sci-fi tak šílenou, že k ní „budete potřebovat aspirin“. | foto: Profimedia.cz

Režisér Pátého elementu a Leona Luc Besson se po letech znovu vrací k velkolepé vesmírné podívané a slibuje projekt, který má být podle jeho vlastních slov naprosto „šílený“. Konkrétní děj zatím tají, na festivalu v Benátkách ale naznačil, že chce ve svém věku konečně „prozkoumat všechno“. A nebojí se ani umělé inteligence, kterou hodlá během výroby brát jednoduše jako další filmový nástroj. Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu Kinobox.cz.

Luc Besson alias muž, který od devadesátých let udržuje v chodu větší část západoevropské filmové ekonomiky, nikdy nepracoval bezpečně a bez rizika. Režisér slavného Leona či Pátého elementu zanevřel na obří sci-fi poté, co v kinech neuspěl tehdy nejdražší evropský film všech dob, koprodukční blockbuster Valerian a město tisíce planet.

Milla Jovovich ve filmu Pátý element

Sedmašedesátiletý tvůrce loňského Drákuly ale na stará kolena hodlá „prozkoumat všechno“ a na festivalu v Benátkách prozradil, že připravuje novou sci-fi tak šílenou, že k ní „budete potřebovat aspirin“. Umělou inteligenci ostatně během výroby plánuje krotit bičem.

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Nikita i Johanka

Francouzský pracant režíroval dvě desítky celovečerních filmů, ale ještě mnohem nabitější portfolio má coby scenárista a producent. Jeho jméno tak nefiguruje pouze u Brutální Nikity, Johanky z Arku, sci-fi Lucy či akčního thrilleru Anna, ale též u sérií Taxi, Kurýr a 96 hodin. Stroj na populární žánrové látky se občas zasekne a vypadne z něj například zapomenuté Tajemství mumie nebo právě opulentní Valerian. Fantastické vesmírné dobrodružství s Carou Delevingne bylo roku 2017 podle Screen Daily s rozpočtem kolem 180 milionů dolarů nejdražším evropským filmem všech dob, což primárně zapříčinilo jeho finanční krach. Tržby v hodnotě 225 milionů zkrátka produkční a marketingové náklady pokrýt zdaleka nemohly.

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Od kultovního debutu k Pátému elementu

Besson tím na dlouho ukončil své stále epičtější bádání ve sci-fi rybnících, kam poprvé zaplul už ve svém kultovním postapokalyptickém debutu Poslední bitva z roku 1983. Renomé žánrového přeborníka si následně upevnil až o čtrnáct let později zásluhou Pátého elementu, v němž režíroval mezinárodní hvězdy Bruce Willise či Garyho Oldmana ke kasovnímu profitu. Doba se ale rychle mění a filmař se jí obratně přizpůsoboval hlavně psaním úderných akčních konceptů, které po přelomu tisíciletí ovládly evropský i americký trh. Horší to bylo s technologickým procesem výroby trikových filmů. Zatímco na Pátý element z roku 1997 padlo pouhých 182 trikových záběrů, Valerian a město tisíce planet jich měl čtyři tisíce.

Trailer k filmu Valerian a město tisíce planet

Besson znovu míří do vesmíru

Možná i z toho důvodu se Besson produkčně uskromnil, ačkoli jak mnohovrstevnatý akčňák DogMan, tak Drákulův gotický Příběh lásky rozhodně nejsou filmy, které by působily komorně a omšele. Besson se u nich ale přece jen dosyta nevyřádil a během masterclass na benátském filmovém festivalu se nechal slyšet, že v současnosti píše „šílený“ nový sci-fi scénář.

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Konkrétní dějové detaily si nechal pro sebe, přítomným ale adresoval poněkud bizarní varování. S nadsázkou uvedl, že jeho další sci-fi bude natolik intenzivní, že lidé možná budou potřebovat „lístek a aspirin zároveň“, aby vůbec dokázali zpracovat to, co uvidí. „Bude to šílené, věřte mi,“ řekl podle Variety a dodal: „Jsem starší, takže se teď snažím prozkoumat zkrátka úplně všechno.“

Umělá inteligence jako další filmový nástroj

Projekt dále nepitval, ale i taková reklama na úvod bohatě stačí. Besson tvoří v překotném tempu, takže čekání na další a konkrétnější zprávy nemusí být nekonečné. Filmař navíc neodmítá technologický progres, který v současnosti může jeho ambice cenově zaškrtit, a je připravený zkrotit i mnohdy kriticky posuzované nástroje umělé inteligence.

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„Celý tenhle technologický vývoj... Jako režisér to prostě vstřebáváte. Vždycky je to jen nástroj,“ prohlásil. „Vím, že se spousta lidí bojí umělé inteligence. Ale je to nástroj! Nebojte se. Je to tygr – ale vy jste chlap s bičem, který na něj mluví německy.“

S takovou kuráží ostatně pařížský rodák přistupoval ke všem profesním výzvám, a proto si také vybudoval postavení filmového magnáta, jenž posouvá a testuje především evropské produkční limity. Snad se mu to tentokrát vyplatí i po finanční stránce.

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