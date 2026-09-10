Lunetic splní fanouškům velké přání. V O2 universu se na pódiu objeví i Martin Kocián

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  12:06
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Oslavy třiceti let kapely Lunetic problěhly už vloni ve vyprodaném O2 universu....

Oslavy třiceti let kapely Lunetic problěhly už vloni ve vyprodaném O2 universu. Letos se tento velký koncert zopakuje | foto: Jiří Baran

Oslavy třiceti let kapely Lunetic problěhly už vloni ve vyprodaném O2 universu....
Oslavy třiceti let kapely Lunetic problěhly už vloni ve vyprodaném O2 universu....
Oslavy třiceti let kapely Lunetic problěhly už vloni ve vyprodaném O2 universu....
David Škach, Václav Jelínek a Aleš Lehký z kapely Lunetic
5 fotografií
Byl to tehdy v 90. letech úkaz. První český boyband Lunetic vzbudil úplnou mánii. Hity jako Máma, Ať je hudba tvůj lék či Only you znal snad každý. Čtveřice Václav Jelínek, David Škach, Aleš Lehký a Martin Kocián se stala idoly mnoha dívek. Když potom kvůli problémů s drogami Kocián kapelu opustil, rozpadla se začátkem tisíciletí i celá kapela.

Ačkoliv se Lunetic zkoušeli později vrátit, a to na pár měsíců i v původní sestavě, neklaplo to. Zlom přišel v roce 2018, od té doby kapela pravidelně vystupuje napříč republikou. Ale už jenom ve třech – Václav Jelínek, Aleš Lehký a David Škach už vloni, v roce oslav 30 let existence kapely, vyprodali pražské O2 universum.

Pro velký zájem přidali ještě jeden koncert v této hale, ten proběhne 2. října. A na jeden song se čas vrátí o 30 let zpět, zazpívá ho totiž celá čtveřice. „Máme radost, že se pro tenhle výjimečný okamžik sejdeme všichni čtyři,“ říkají v rozhovoru pro Metro.

Oslavy třiceti let kapely Lunetic problěhly už vloni ve vyprodaném O2 universu. Letos se tento velký koncert zopakuje

Loni jste O2 universum vyprodali, letos tam jdete znovu. Čekali jste po těch letech takový zájem, nebo vás pořád dokáže překvapit, co se kolem Lunetic dokáže strhnout?
Václav Jelínek: Koncertujeme po celé republice často, takže víme, že fanoušci chodí a mají o nás stále zájem. Udělat ale takto velký koncert v Praze je vždy risk. Přijedou za námi, naplní se takto velká hala? O to víc nás potěšilo, že bylo vyprodáno, že byli všichni spokojení, a ano, vždy nás to překvapí.
Aleš Lehký: Lunetic je pro nás stále zázrak, který začal v roce 1995, a nikdo z nás tenkrát netušil, že i po 30 letech budeme prožívat takové silné momenty. Nechápali jsme to tenkrát ani teď.

Co rozhodlo, že si koncert letos zopakujete?
David Škach: Určitě ten zážitek, atmosféra byla neuvěřitelně silná, emotivní.
Aleš Lehký: Navíc psalo hodně fanoušků, že loni nemohli, byl to totiž čtvrtek, tak letos máme pátek, aby mohly ty naše, v současnosti už většinou maminky, sehnat hlídání a užít si jízdu jako zamlada.

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Na co byste nalákali lidi, kteří vloni nebyli, ale i ty, kteří ano?
Aleš Lehký: Opět na výlet v čase zpět. Klidně do roku 1998, všichni jsme byli mladí, bezstarostní a vypuklo šílenství. Opět bude parádní scéna, vzpomínky v projekcích, velká živá kapela, tanečníci, hosté, naše kamarádky Holki, Tereza Pergnerová, Deph ze skupiny Chaozz a hlavně hity, které už zlidověly.
Václav Jelínek: Navíc jsme rádi, že se povedlo, že se pro tento večer na jeden song k nám přidá i Martin Kocián. Máme radost, že se pro tenhle výjimečný okamžik sejdeme všichni čtyři. Jaký song společně zazpíváme, si ale ještě necháme pro sebe.
David Škach: Navíc poprvé naživo zahrajeme i nový singl „Odlož tíhu světa“, jsme zvědaví, jak ho posluchači přijmou.

Vím, že poslední léta hrajete i s kapelou a že jste si pochvalovali, že vaše písničky a vystupování tím dostaly nový náboj. Pořád to vás i kapelu baví, to harcování se napříč republikou? Co je na tom za vás to krásné, proč to pořád děláte?
Václav Jelínek: Ano, to cestování je na tom nejtěžší. Někdy jedete kvůli hodinovému koncertu na Moravu i osm hodin a to nám teď v těch největších letošních pařácích nešla dva víkendy po sobě klimatizace. Pak ale vylezeme před lidi a únava je pryč, všichni zpívají, baví se a zapomenou na svět okolo.
Aleš Lehký: Hudba má neuvěřitelnou moc lidi spojovat, nemyslet na povinnosti a uvolnit se. Hlavně jsme ale dobrá parta, spolu s doprovodnou kapelou jsme kamarádi, nebo spíš rodina, už skoro 20 let.

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Současná doba, hlavně na sociálních sítích, je často dost nekompromisní a jistě jsou i lidé, kteří vám vmetou, že vaše písničky nejsou „dost“ – dobré, kvalitní… doplňte cokoliv. Dokáže vás to zasáhnout, nebo už nemáte zapotřebí svou tvorbu nějak obhajovat?
Václav Jelínek: Pokud by nám bylo 18, jako tenkrát, a měli bychom sociální sítě, asi by nás to bolelo. My už jsme ale velcí kluci, zažili jsme dobu bez internetu, a tak se nenávistným komentářům od lidí na sociálních sítích nevěnujeme.
David Škach: Je to zvláštní místo, lidi si napíšou tak hrozné věci, které by si do očí nikdy neřekli. Víme, co jsme dokázali, proč to děláme, a hlavně pro koho.
Aleš Lehký: Bereme nějakou konstruktivní kritiku, ale věci typu „Na to bych nikdy nešel“ nebo „Stejně jsou to gayové“ už nás nerozhází.

David Škach, Václav Jelínek a Aleš Lehký z kapely Lunetic

Tehdy to byla opravdu mánie, v současnosti má vaše kariéra asi jiné parametry. Co teď cítíte a prožíváte během koncertu na pódiu třeba jinak a v čem jste naopak pořád zůstali ti stejní kluci jako tehdy?
Aleš Lehký: Bylo to tenkrát neuvěřitelné, tisíce pištících dívek, doslova mánie, to ano, ale teď si to užíváme asi víc. Naše fanynky jsou už dospělé, přicházejí často s partnery, dětmi a je to mnohem víc v klidu. Můžeme si spolu popovídat, vyfotit se, zavzpomínat. Na druhou stranu, když za to dámy vezmou, musí být slyšet až doma.
Václav Jelínek: My si to jen užíváme, hrajeme naše písničky, které publikum miluje, máme báječnou živou kapelu, zažíváme stále nové příběhy, a hlavně jsme kamarádi. Sice šedivější, ale vlastně stále stejní kluci, kteří si plní svůj dětský sen.

V kapele jste toho spolu zažili opravdu hodně. Hádali jste se vlastně někdy? Vzpomínáte si na něco, možná už zpětně vtipného? A dokáže vás něco naštvat na sobě teď?
Aleš Lehký: Dříve jsme se hádali asi víc, mládí je bojovnější. Například když nám tehdejší manažer řekl, že by první písničku udělal o mámě, David chtěl hned skončit. Nakonec jsme ho přesvědčili a napsal náš největší hit.
David Škach: Po těch 30 letech známe navzájem své chyby a přednosti. Umíme si hlavně ze sebe udělat navzájem srandu a odlehčit tak situaci, myslím, že je to vidět i na našich koncertech, nebereme se moc vážně.

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Kdyby vám před 30 lety někdo řekl, že Lunetic budou stále takto šlapat a fungovat a dělat vám radost, věřili byste mu? Jak by vaše mladší já hodnotila pozici kapely, jaká aktuálně je?
Václav Jelínek: Dobrá otázka, myslím, že bychom mu řekli, že to je přece jasný. Byli jsme naivní a mysleli, že dobyjeme svět, budeme mít koncert ve Wembley v Anglii a Backstreet Boys nás vezmou na turné.
Aleš Lehký: Stále vlastně nechápeme, že se to povedlo právě nám, čtyřem naprosto obyčejným klukům z malého města. Doba, díra na trhu, nebo to pověstné štěstí? Myslím, že by z nás, těch tehdejších kluků, kterými jsme byli, měli radost, už jen proto, že stále koncertujeme a jsme spolu rádi.

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