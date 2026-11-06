Pokud nejste Dalajláma či Matka Tereza, pak nejspíš existuje na světě jen málo zlodějů, kterým byste odpustili, že vám právě vykrádají byt. Novodobý Arsène Lupin, tedy Assane Diop však mezi podobně sympatické ptáčky nepochybně patří.
Protagonista francouzského seriálu Lupin si získal publikum především tím, že jeho podvody připomínají spíše dokonale sehrané divadelní představení než obyčejnou kriminální činnost.
|
Chris Pratt má nádor v hlavě a další seznam cílů. Druhá řada oblíbeného seriálu přitvrzuje
Nyní mají diváci znovu možnost sledovat pohádku o tom, co všechno dokáže dotyčný vymyslet. Zároveň je ale nasnadě se ptát: Je to i napočtvrté zábava? Za mě rozhodně ano. Musím ale přiznat, že čím dál tím oddychovější a vyprázdněnější.
Čtvrtý Lupin nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Lepší, než arsen do čaje
Legendární britský detektiv Sherlock Holmes se dočkal moderního pojetí hned několikrát. Proč by to nemohl u diváků zkusit jeho neméně slavný a všemi mastmi mazaný francouzský kolega – lupič gentleman Arsène Lupin? Tuhle otázku si nejméně před zhruba šesti lety položil tvůrčí tým tehdy první pětidílné první řady seriálu Lupin, kterou zásluhou původní produkce francouzského Netflixu bylo možné sledovat i na tom tuzemském. Nový kabát tehdy francouzské legendě, v tomhle případě skutečně doslova, sedl velice podobně jako té britské.
Omar Sy, v tuzemsku do té doby známý především z filmu Nedotknutelní, si zde zahrál obdivovatele slavného literárního zloděje - Assana Diopa. V úvodu celého příběhu se pokusil ukrást vzácný diamantový náhrdelník z Louvru. Jak se ale vzápětí ukázalo, jeho motivací nebyla touha po bohatství, ale pomsta rodině, která podle něj stála za tragickým osudem jeho otce.
Seriál tehdy fungoval především díky charismatu Omara Syho, důmyslným, avšak za všechny pačesy přitaženým loupežnickým plánům á la Dannyho Parťáci či Podfukáři, převlekům i atmosféře. Celkově šlo o svižnou, zábavnou a nenáročnou podívanou, která sice nepřinesla nic převratného, ale díky hlavnímu představiteli a hravému zpracování dokázala diváky dobře pobavit.
Stejná francouzská kuchařka, ale i zadnice
Totéž se dá prohlásit o dalších dvou navazujících sériích. Vařilo se podle stejné kuchařky, jen se postupně měnily ingredience a přibývalo komplikovanějších receptů. Assane znovu a znovu rozehrával podobnou hru: vymyslel důmyslný podvod, několikrát změnil identitu, zamotal hlavu policii a nakonec vytáhl z rukávu řešení, které mělo být celou dobu před očima. Jeho protivníci přitom během toho pravidelně vypadali, jako by Diopa kolem místa činu nikdy ani nezahlédli.
Dotyčný přitom, ačkoliv se převléká za číšníka, dělníka, úředníka nebo kohokoli dalšího, nedokáže zamaskovat jednu podstatnou věc. V každém převleku totiž vždycky bude vypadat jako skoro dvoumetrový černoch s pořádnou postavou (a zadkem). Žádný převlek tohle neschová. I proto mívá divák mnohdy jasno dávno předtím, než vyšetřovatelé.
Pokud bych směl odbočit a udělit „radu z gauče“ castingovému týmu okolo Jamese Bonda, ze stejného důvodu bych být vámi neobsazoval do role agenta 007 vysokého krasavce Jacoba Elordiho. Když někdo trčí až moc, je to někdy na škodu.
Počtvrté a zamotaně
Netflix uvedl čtvrtou řadu předminulý pátek a doposud trenduje. Nové epizody tentokrát zdánlivě nepřinášejí jen další hru na kočku a myš. Assane se ocitá v situaci, kdy by měl konečně dostat možnost začít znovu. Jenže jeho pověst a minulost mu nedovolují jednoduše zmizet ze scény. Vedle nebezpečných protivníků musí řešit také komplikovaný vztah se synem Raulem. Do příběhu se vrací i bejvalka Claire, kterou hraje Ludivine Sagnier. Rodinné vztahy přitom nejsou zrovna v ideálním stavu. Raul se musí vyrovnat s tím, co všechno mu otec zatajil, a také s jeho minulou i současnou nepřítomností. Pro muže, který dokáže naplánovat komplikovanou loupež do posledního detailu, je nyní nejtěžší výzvou obyčejná rodičovská zodpovědnost. Situaci navíc komplikuje postava falešného Lupina, z níž se vyklube někdo poměrně zásadní. Všechno se pochopitelně zamotá ještě mnohem více, ale byla by škoda více z děje prozrazovat. Tedy kromě cliffhangeru, na který prakticky bez příčiny dojde v závěru sezony.
Konec, který nenechá fanoušky v klidu
Tvůrci si pro závěr čtvrté řady připravili dramatickou situaci. Assana zasáhne kulka do hrudi a jeho další osud zůstává nejasný. Takový závěr, ze kterého se hrdina patrně vylíže už během prologu další sezony, pochopitelně vyvolává otázky. Je hlavní hrdina skutečně v ohrožení života? Seriál nicméně na podobných zvratech staví od začátku. Divák často ví, že se něco chystá, ale skutečný plán odhalí až ve chvíli, kdy už je pozdě. Právě proto by bylo poměrně překvapivé, kdyby tvůrci nechali takto důležitou postavu zmizet bez dalšího vysvětlení. Tomu nikdo nevěří..
Pátá řada nemá razítko
Největší otázník nyní visí nad budoucností seriálu jako takového. Netflix totiž zatím oficiálně nepotvrdil, že objednává pátou řadu. Fanoušci ale nemusí propadat panice. Scenárista Florent Meyer během pařížské akce Netflix Book Club Festival naznačil, že se tvůrci už zabývají přípravou navazující sezony. To je rozhodně zajímavější zpráva než pouhé neurčité přání, že by se někdy mohlo pokračovat.
|
Vision má v hlavě 6 umělých inteligencí. To, co se skrývá uvnitř, překvapí i fanoušky Marvelu
Samotná práce scenáristů ovšem ještě neznamená, že Netflix další epizody skutečně objedná. Streamovací platforma musí rozhodnout, zda se jí investice do pokračování vyplatí.
Dostane Assane další příležitost předvést své schopnosti? Něco mi říká, že určitě. Lupin koneckonců patří mezi nejúspěšnější neanglicky mluvené seriály Netflixu. A ani aktuální osmidílná a tedy dosud nejdelší čtyřka není výjimkou.
Lupin - série 4