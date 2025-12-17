Luxus, nebo dříč? Transporter 4MOTION vyzval na souboj Land Rover Defender 130 D300

Petr Holeček
Petr Holeček
  18:01
Dvě auta, dvě tratě a jeden společný cíl: dojet dál, než končí asfalt. Volkswagen Transporter Kombi 2.0 TDI 4MOTION s osmistupňovým automatem v expediční přestavbě od SICAR absolvoval těžké blátivé podmínky na polygonu v Bělé pod Bezdězem a nezahrabal se. Land Rover Defender 130 D300 rovněž v osmimístné specifikaci X-Dynamic HSE se ukázal na lesních a polních cestách v Brdech, kde se terén nejezdí na efekt, ale poctivě kilometr za kilometrem.
foto: Metro.cz

Polygon je zkouška schopností v koncentrované podobě. V blátě se rychle ukáže, jestli auto umí přenést sílu na zem, jestli má správné obutí a jestli je chráněné tam, kde to bolí nejvíc. Brdy jsou naopak test použitelnosti: šotolina, vyjeté koleje, rozbité přejezdy, kluzké úseky ve stínu lesa a občas prudší výjezd nebo sjezd. Terén, který většina lidí potká častěji než extrémní překážky.

Transporter na polygonu

Bláto na polygonu má jednu vlastnost: neodpouští. Jakmile se kola protočí, povrch se „vyleští“ a každý další pokus je horší. Právě proto je největší pochvala pro Transporter jednoduchá a zároveň výmluvná: v těchhle podmínkách se nezahrabal. Máme video jako důkaz.

Velkou část zásluh mají pneumatiky BFGoodrich All Terrain T/A KO2 (235/65 R17) na discích Brock. V blátě sice žádná all-terrain pneumatika neudělá z auta bahenní speciál, ale tyhle daly víc záběru, a hlavně čitelnost. Auto se tolik „neurve“ do prokluzu a řidič má čas pracovat s plynem. V kombinaci s pohonem všech kol 4MOTION to znamená, že Transporter umí jet plynule tam, kde by na silničních gumách rychle začal jen hrabat.

Rozjezd do kluzkého úseku, kde se povrch mění z pevného na mazlavý. S osmistupňovým automatem se dá jet plynule a bez nervózních změn tempa, a když se to nepřepálí, 4MOTION si trakci poskládá, aby auto pokračovalo. Ne rychle, ale jistě.

Druhá scéna: koleje a skryté hrany pod blátem. Tady přestavba od SICAR mění psychologii jízdy. Zvýšení podvozku o 25 mm vpředu a 15 mm vzadu pomáhá průchodnosti, ale klíčová je ochrana: originální kryt motoru a převodovky v rámci offroad paketu doplňují 6mm kryty od Almont 4WD (AdBlue, palivová nádrž, zadní diferenciál) a rockslidery o průměru 40 mm. V praxi to znamená, že i když se ozve kontakt se stopou nebo ztvrdlou hroudou, není to okamžitá stopka.

Defender v Brdech

Land Rover Defender 130 D300 je jiné zvíře. Řadový třílitrový šestiválec biturboturbodiesel s mild-hybridem (221 kW/300 koní, 650 Nm) působí suverénně a klidně a v Brdech je to přesně to, co chcete. Ne honit čas, ale mít rezervu.

Vzduchový podvozek umí žehlit rozbitou cestu, a když přijde vyjetá kolej nebo zlom, stačí přepnout do terénního nastavení: světlá výška jde z 218,5 mm až na 293 mm. No není to krása?

Typická brdská scéna: polní cesta po dešti, koleje po traktoru a kluzká hlína ve stínu lesa. Defender tady těží z kombinace pohonu všech kol, terénních režimů a redukce, a hlavně z toho, že umí jet pomalu a přesně. Místo „hledám správnou rychlost“ přijde „jedu přesně tak, jak chci“. To je v reálném terénu často důležitější než maximální průchodnost.

Druhá scéna: rozbitá šotolina s ostrými kameny a výmoly. Defender je v této specifikaci na 22" kolech s celoročními pneumatikami, což je spíš silniční volba. V Brdech to funguje, ale řidič si víc hlídá ostré hrany a nechce zbytečně trefovat kameny. Auto má techniku na víc, než dovolí obutí, a to je poznámka pro každého, kdo chce Defender používat v terénu často.

A třetí scéna: úzké lesní pasáže a ostré zatáčky. Defender 130 je velký (5 358 mm na délku se započtenou rezervou na zadních dveřích, 2 105 mm na šířku včetně zrcátek, obrysový průměr otáčení 13,1 m), takže vyžaduje víc plánování stopy.

Není to slabina, spíš daň za osm míst a velkou karoserii. Tohle je terénní autobus! Podívejte se na video!

Expedice a každodennost

Defender 130 nabídne osm míst, což je zásadní výhoda pro velkou posádku. Při plném obsazení je ale zavazadelník omezený: 290 litrů (suchá metoda), případně 389 litrů (mokrá). Na delší cestování v osmi už to znamená řešit logistiku.

Transporter je v tomhle přirozeně pragmatický, vždyť je to vysoká dodávka. Má také celkem osm sedaček, ovšem posuvné dveře vlevo i vpravo. A expediční přestavba přidává střešní transportní koš s pochozí plošinou a vyprošťovací desky, které však nebyly potřeba, ale už jen to, že jsou po ruce, je součást expedičního klidu.

Dlouhatánský Defender v této specifikaci vychází na 3 107 939 Kč. Volkswagen Transporter Kombi má uvedenou cenu 1 745 269 Kč, ale připočtěte ještě vysokou částku (přibližně 300 tisíc korun) za přestavbu na expediční speciál. Defender je hotové luxusní řešení s terénní technikou, Transporter je platforma, kterou si stavíte podle vlastního cestování.

Bláto versus Brdy

Bláto na polygonu v Bělé pod Bezdězem potvrdilo, že Transporter po přestavbě není jen „drsný na fotku“. Díky gumám se špalky, zvýšení a ochraně spodku funguje v těžkých podmínkách.

Brdy naopak řekly, že Defender 130 D300 umí udělat z terénu součást cesty. Vzduchový podvozek, redukce a terénní režimy přinášejí klid, a přitom zůstává komfortní. Chtělo by to ale pořádné pneumatiky.

