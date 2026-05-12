V rozhovoru pro deník Metro Tóth mluví o vlastní definici luxusu, o hledání autorského rukopisu a také o nové kolekci ONE, kterou představil na nedávném Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.
Vaše značka stojí na precizním zpracování a luxusních materiálech. Jak definujete luxus v kontextu současné módy?
O moji vlastní definici luxusu jsem se pokusil v manifestu, který jsem zveřejnil na svém instagramu v den představení mé nové kolekce ONE na pražském fashion weeku. Hedvábí není luxus pro svoji cenu. Je jím, protože dokáže proměnit pohyb větru ve hmotu. Luxus není cena. Luxus je hloubka pocitu a prožitku. Luxus je vědomí materiálu, vztah k tělu. Pokud se ptáte na luxus v kontextu současné módy, tak bych za něj neoznačil ani materiál, ani preciznost šití, ale pocit z oděvu. Protože s tím je propojený dobrý pocit ze sebe sama.
Vaše tvorba je popisována jako lehká, vzdušná a ženská. Jak tento autorský rukopis vznikal?
V nové kolekci jsou i kousky pro muže, ale i ty jsou lehké, vzdušné. Tyhle vlastnosti jsou pro mě odmalička tím, co mě na látce upoutá jako první. Proto tak rád pracuji s hedvábím. Ono skutečně dokáže zachytit pohyb i toho nejslabšího vánku. Vítr je můj oblíbený živel. Kdybychom měli schopnost jej vidět, tak žijeme ve světě plném úžasných proudů, vírů, uprostřed tance. Tohle vnímání vzduchu jako hmoty, jako živé bytosti, která je neustále v pohybu, dokonce i ve zdánlivém bezvětří, se do mého rukopisu vepisuje samo od sebe, není to konstrukt. To, co nazýváte rukopisem, je způsob, jakým s touto inspirací pracuji. A jsem moc rád, že je i díky tomu můj rukopis čitelný, respektive že vůbec nějaký mám. Toho si totiž moc cením i na jiných tvůrcích, a nejen mezi módními návrháři.
Absolvoval jste stáž u Ann Demeulemeester v Antverpách. Jak vás ovlivnila?
Naučila mě skoro všechno o tom, co to znamená mít vlastní značku. Uvedla mě do velkého světa módy, což se samozřejmě také odrazilo na mém sebevědomí a následně nějaké elementární odvaze postavit se na vlastní nohy, překonat obavy, ale také nejistotu. Dala mi pocit, že móda je i mým světem, což zpětně považuji za to nejdůležitější, co jsem si z Antverp přivezl.
Studoval jste u Liběny Rochové na UMPRUM. Jak vás vedla k tomu, abyste svůj vlastní rukopis objevil a rozvíjel?
Budu upřímný. To říkám proto, že vím, jak má odpověď asi bude znít. Už jen když slyším to jméno, tak mnou prostoupí úcta, obdiv, vděčnost. Já si paní profesorky nesmírně vážím a mám ji moc rád. To je výjimečná žena. V mnoha ohledech tak inspirativní. Řeknu vám to naprosto konkrétně, abych jen nesypal lichotky. Jsou dvě věci, které jsem díky ní získal a bez nichž bych nebyl ani návrhářem, a obávám se, že ani sám sebou. Učila nás otevřít své vědomí, otevřít se inspiraci zvenčí i uvnitř sebe.
Jakým způsobem?
Svým příkladem, svým nenápadným, ale přitom pevným vedením. Jí se opravdu podařilo podělit se s námi o to nejcennější, k čemu si v profesi došla, a to je, myslím, celkem vzácné. Ona mě skutečně vedla k tomu, abych objevil sám sebe, to, co nazýváte rukopisem, a když jsem to našel, tak mě nechala to svobodně rozvíjet. Cítil jsem důvěru, která s časem nezmizela, naopak. Je to pro mě nesmírně důležitý člověk, zásadní. Kdykoli si s něčím nevím rady nebo mě přepadnou pochybnosti, jsem v myšlenkách u ní.
Na pražském Fashion Weeku jste představil novou kolekci. Jaký příběh nebo emoci jste chtěl divákům předat?
Dělal jsem kolekci, kterou definuje slogan „Obleč se do sebe“. I proto jsem sepsal manifest a ze stejného důvodu jsem si dovolil porušit několik dogmat, která podle mnohých definují svět módy. Ale když to cítíte jinak, tak buď to i budete dělat jinak, anebo se přizpůsobíte a potlačíte samy sebe. Přehlídku uvedl krátký film, který všechny ty myšlenky a pocity vyjádřil, a teprve potom na molo vpluly modelky a modelové.
Móda je čím dál více propojená s dalšími značkami. Jak přistupujete ke spolupracím, aby zůstaly autentické a nepůsobily pouze komerčně?
Jsem v tom velice opatrný. Nikdy bych nešel do spolupráce, která by mi nedávala smysl, i kdyby byla jakkoli lákavá. I proto jsem vděčný, že mě ke spolupráci oslovilo Coccolino. Požádal jsem o vzorky jejich nových produktů, určených přesně na ty materiály, které používám. Všechno hedvábí i len jsem před šitím vypral, a výsledek rozhodl. Coccolino se stalo i partnerem zmiňovaného filmu.
