Na soukromý tropický ostrov přijíždí skupina známých influencerů z celého světa. Důvod je jednoduchý – slavnostní otevření luxusního resortu a pořádná dávka publicity na sociálních sítích. Hosté si užívají bílé pláže, bazén, koktejly a dokonalé kulisy pro své příspěvky. Jenže pod idylickým povrchem se skrývá problém. Práce při budování hotelu narušily podzemní jeskyně a probudily kolonii smrtelně nebezpečných pavouků. Zatímco influenceři řeší obsah na sociální sítě, na ostrov se začínají hrnout miliony nevítaných návštěvníků.
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Kdo to točí?
Za filmem stojí britský režisér Christopher Smith, který má na kontě horory Creep nebo Triangle. Jeho novinka má kombinovat klasické survival prvky s černým humorem a zároveň si pohrávat se světem sociálních sítí a posedlostí po pozornosti.
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Kdo v tom hraje?
V hlavních rolích se představí Rose Williams, Tim McInnerny, Andy Nyman, Avani Gregg a Owen Warner. Právě obsazení skutečných internetových hvězd má dodat filmu další rozměr. Internetoví tvůrci totiž částěčně hrají sami sebe.
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