Místo ráje miliony pavouků. Luxusní dovolená influencerů se změnila v peklo

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  13:19
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Ve snímku Osm nohou a milion followerů si pochutnají na influencerech. | foto: FORUM FILM CZ

Luxusní resort, tyrkysové moře a skupina světových influencerů. Dovolená snů se během několika hodin promění v boj o přežití. Do českých kin včera vstoupila hororová komedie Osm nohou a milion followerů. A jak je již zřejmé, arachnofobiky v kinech „vomejou“.

Na soukromý tropický ostrov přijíždí skupina známých influencerů z celého světa. Důvod je jednoduchý – slavnostní otevření luxusního resortu a pořádná dávka publicity na sociálních sítích. Hosté si užívají bílé pláže, bazén, koktejly a dokonalé kulisy pro své příspěvky. Jenže pod idylickým povrchem se skrývá problém. Práce při budování hotelu narušily podzemní jeskyně a probudily kolonii smrtelně nebezpečných pavouků. Zatímco influenceři řeší obsah na sociální sítě, na ostrov se začínají hrnout miliony nevítaných návštěvníků.

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Kdo to točí?

Za filmem stojí britský režisér Christopher Smith, který má na kontě horory Creep nebo Triangle. Jeho novinka má kombinovat klasické survival prvky s černým humorem a zároveň si pohrávat se světem sociálních sítí a posedlostí po pozornosti.

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Kdo v tom hraje?

V hlavních rolích se představí Rose Williams, Tim McInnerny, Andy Nyman, Avani Gregg a Owen Warner. Právě obsazení skutečných internetových hvězd má dodat filmu další rozměr. Internetoví tvůrci totiž částěčně hrají sami sebe.

Instafilmy

  • Osm nohou a milion followerů není prvním filmem, který si bere na mušku svět influencerů. Ti se z telefonů přesouvají na plátna už pěkných pár let. Pro Hollywood mají dvojí hodnotu: přivádějí vlastní miliony sledujících a zároveň představují fajn terč pro satiru.
  • Snímků, v nichž se hvězdy sociálních sítí stávají hlavními postavami nebo přímo součástí děje, už vznikla celá řada. Například Spree (2020), Sickhouse (2016), Deadstream (2022), Influencer (2023) a Influencers (2025).
  • Co se pavoučího tématu týče, osminohé potvory v kinech letos uvidíme i v hororu Crawlers.
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