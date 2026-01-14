Ještě než se BMW iX rozjede, dává jasně najevo, že tohle není obyčejné elektrické SUV. Křišťálové ovládací prvky od společnosti Swarovski se jemně lesknou v ambientním osvětlení interiéru a připomínají, že prémiovost se tady neřeší okázale, ale v detailech, kterých se řidič dotýká každý den. Přesto jsme si o velkých elektrických SUV BMW iX nikdy moc nemysleli – více než dvoutunové auto na baterky? Spíš sen než realita.
Swarovski v autě?
Podívejte se v instagramovém videu, jak BMW proměnilo luxusní šperk v každodenní ovládací prvek.
Jenže ono to funguje. Model iX po faceliftu navíc vypadá skvěle a v lednovém sněžení a plískanicích funguje lépe než kdy dřív. Testovaný model s cenovkou kolem tří milionů korun má na zádi dvě písmena X – to první odkazuje na verzi iX60, to druhé na pohon všech kol xDrive.
Papírově velké, těžké elektrické SUV, v realitě ale překvapivě jisté, klidné a až nečekaně schopné i tam, kam by si ho leckdo netroufl vzít. My jsme ho vzali na zasněženou Vysočinu – na okresky, dálnici, lesní cesty i pole. A BMW znovu ukázalo, proč označení pohonu všech kol xDrive používá hrdě už od roku 2003.
Bez kardanu, bez prodlevy
Zásadní rozdíl oproti klasickému xDrivu u spalovacích BMW je technický základ. Zatímco u benzinových a naftových verzí se výkon rozděluje mechanicky přes převodovku, spojky a kardan, u iX je to čistě elektronická záležitost. Jeden elektromotor vpředu, druhý vzadu. Žádné mechanické propojení, žádné ztráty, žádná prodleva.
Výsledkem je extrémně rychlá reakce systému. Auto nečeká, až se kola protočí – xDrive pracuje preventivně. Na kluzkém sněhu to znamená plynulý rozjezd bez cukání a bez zbytečných zásahů stabilizačních systémů. Na lesních cestách pokrytých uježděným sněhem bylo znát, že systém nehasí výkon, ale inteligentně ho rozděluje tam, kde je zrovna potřeba.
Les, pole, sníh a žádný stres
Světlá výška 202 mm dává iXu reálné předpoklady opustit asfalt.
Nejde o off-road, ale v zimních podmínkách působí tohle SUV velmi sebejistě. Na lesních cestách ani na poli jsme nenarazili na moment, kdy by auto zaváhalo. Podvozek má dostatek zdvihu, kola zůstávají v kontaktu s povrchem a elektronika pracuje hladce, bez dramatických zásahů.
Hodně pomáhá nízké těžiště díky baterii uložené v podlaze. I když iX váží přes 2,5 tuny, v pohybu to není znát. Auto je perfektně vyvážené, v zatáčkách klidné a čitelné. Na sněhu se chová spíš jako těžký, ale velmi dobře naladěný touring než jako neohrabané SUV.
BMW iX xDrive60
Výkon, který má smysl
Systémový výkon 400 kW (544 koní) a točivý moment 765 Nm nejsou samoúčelné. Nejde o to, že by iX byl sportovní, ale o rezervu, kterou má kdykoliv k dispozici. Předjíždění na mokré okresce, výjezd ze zasněženého kopce nebo svižný nájezd na dálnici – to vše probíhá s naprostým klidem.
Zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,6 sekundy je spíš bonus. Důležitější je, že výkon je dávkovatelný, kultivovaný a nikdy nepůsobí přehnaně.
Na dálnici se iX mění v typický manažerský křižník. Ve 130 km/h panuje v kabině ticho, podvozek žehlí nerovnosti a auto působí neochvějně stabilně. Přes svou výšku netrpí na boční vítr a řízení zůstává přesné, i když komfortně naladěné. Velkým plusem je vzduchový podvozek, který dokáže být měkký na rozbitých cestách a zároveň jistý ve vyšších rychlostech.
Zima a dojezd: realita
Velké mrazy se samozřejmě podepisují na spotřebě. To je fakt, se kterým musí počítat každý elektromobil. Přesto nás iX příjemně překvapil. V zimních podmínkách, se sněhem a častým topením, jsme se dostali na reálný dojezd kolem 450 kilometrů na plné nabití. To je hodnota, která dává smysl i pro delší cesty.
Na rychlonabíječce zvládne iX nabíjení z 15 na 85 procent za zhruba 30 minut, což je v praxi přesně ten čas, kdy si dáte kávu a protáhnete nohy. Maximální výkon DC nabíjení dosahuje až 195 kW.
Z domácí zásuvky je to samozřejmě běh na delší trať – z 15 na 55 procent trvalo nabíjení zhruba 15 hodin. Pro každodenní provoz ale dává větší smysl wallbox.
Interiér je typicky BMW – moderní, vzdušný a precizně zpracovaný. Místa je dost vpředu i vzadu, kufr nabízí 500 litrů a díky rovné podlaze se s ním dobře pracuje. Právě tady se znovu vrací motiv detailů: křišťálové ovladače Swarovski nejsou samoúčelnou ozdobou, ale funkčním prvkem, který dotváří pocit klidného, prémiového prostoru.
BMW iX xDrive60 po faceliftu ukazuje, že elektrický pohon a pohon všech kol k sobě patří možná víc než kdy dřív. Funguje rychleji, chytřeji a plynuleji – a to jak na dálnici, tak hluboko za hranicí asfaltu.
Detail, který necítíte, ale vidíte