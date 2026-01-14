Luxusní elektrické BMW jsme vzali do sněhu. Těžké SUV nastartujete šperkem od Swarovskiho

Petr Holeček
Petr Holeček
  16:58
BMW iX ukázalo, že elektřina má čtyřkolku v genech. Prémiový elektrický obr z Bavorska kombinuje špičkovou techniku s luxusními detaily – včetně ovládacích prvků z křišťálového skla Swarovski – a nezalekne se ani závějí na poli.
Na sněhu i v lese. BMW iX ukazuje sílu elektrického xDrivu. Pohon všech kol...

Na sněhu i v lese. BMW iX ukazuje sílu elektrického xDrivu. Pohon všech kol vylepšuje BMW už od roku 1985, xDrive od roku 2003. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

5 fotografií

Ještě než se BMW iX rozjede, dává jasně najevo, že tohle není obyčejné elektrické SUV. Křišťálové ovládací prvky od společnosti Swarovski se jemně lesknou v ambientním osvětlení interiéru a připomínají, že prémiovost se tady neřeší okázale, ale v detailech, kterých se řidič dotýká každý den. Přesto jsme si o velkých elektrických SUV BMW iX nikdy moc nemysleli – více než dvoutunové auto na baterky? Spíš sen než realita.

Swarovski v autě?

Podívejte se v instagramovém videu, jak BMW proměnilo luxusní šperk v každodenní ovládací prvek.

Jenže ono to funguje. Model iX po faceliftu navíc vypadá skvěle a v lednovém sněžení a plískanicích funguje lépe než kdy dřív. Testovaný model s cenovkou kolem tří milionů korun má na zádi dvě písmena X – to první odkazuje na verzi iX60, to druhé na pohon všech kol xDrive.

Papírově velké, těžké elektrické SUV, v realitě ale překvapivě jisté, klidné a až nečekaně schopné i tam, kam by si ho leckdo netroufl vzít. My jsme ho vzali na zasněženou Vysočinu – na okresky, dálnici, lesní cesty i pole. A BMW znovu ukázalo, proč označení pohonu všech kol xDrive používá hrdě už od roku 2003.

Bez kardanu, bez prodlevy

Zásadní rozdíl oproti klasickému xDrivu u spalovacích BMW je technický základ. Zatímco u benzinových a naftových verzí se výkon rozděluje mechanicky přes převodovku, spojky a kardan, u iX je to čistě elektronická záležitost. Jeden elektromotor vpředu, druhý vzadu. Žádné mechanické propojení, žádné ztráty, žádná prodleva.

Na sněhu i v lese. BMW iX ukazuje sílu elektrického xDrivu. Pohon všech kol...

Výsledkem je extrémně rychlá reakce systému. Auto nečeká, až se kola protočí – xDrive pracuje preventivně. Na kluzkém sněhu to znamená plynulý rozjezd bez cukání a bez zbytečných zásahů stabilizačních systémů. Na lesních cestách pokrytých uježděným sněhem bylo znát, že systém nehasí výkon, ale inteligentně ho rozděluje tam, kde je zrovna potřeba.

Les, pole, sníh a žádný stres

Světlá výška 202 mm dává iXu reálné předpoklady opustit asfalt.
Nejde o off-road, ale v zimních podmínkách působí tohle SUV velmi sebejistě. Na lesních cestách ani na poli jsme nenarazili na moment, kdy by auto zaváhalo. Podvozek má dostatek zdvihu, kola zůstávají v kontaktu s povrchem a elektronika pracuje hladce, bez dramatických zásahů.

Hodně pomáhá nízké těžiště díky baterii uložené v podlaze. I když iX váží přes 2,5 tuny, v pohybu to není znát. Auto je perfektně vyvážené, v zatáčkách klidné a čitelné. Na sněhu se chová spíš jako těžký, ale velmi dobře naladěný touring než jako neohrabané SUV.

BMW iX xDrive60

  • Pohon: dva elektromotory, pohon všech kol xDrive
  • Výkon: 400 kW / 544 k
  • Točivý moment: 765 Nm
  • Zrychlení 0–100 km/h: 4,6 s
  • Max. rychlost: 200 km/h
  • Baterie (využitelná): cca 109 kWh
  • Dojezd WLTP: až 700 km
  • Reálný zimní dojezd: cca 450 km
  • DC nabíjení: až 195 kW (15–85 % za ~30 min)
  • Světlá výška: 202 mm
  • Hmotnost: cca 2 550 kg
  • Objem kufru: 500 l

Výkon, který má smysl

Systémový výkon 400 kW (544 koní) a točivý moment 765 Nm nejsou samoúčelné. Nejde o to, že by iX byl sportovní, ale o rezervu, kterou má kdykoliv k dispozici. Předjíždění na mokré okresce, výjezd ze zasněženého kopce nebo svižný nájezd na dálnici – to vše probíhá s naprostým klidem.

Zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,6 sekundy je spíš bonus. Důležitější je, že výkon je dávkovatelný, kultivovaný a nikdy nepůsobí přehnaně.

Na dálnici se iX mění v typický manažerský křižník. Ve 130 km/h panuje v kabině ticho, podvozek žehlí nerovnosti a auto působí neochvějně stabilně. Přes svou výšku netrpí na boční vítr a řízení zůstává přesné, i když komfortně naladěné. Velkým plusem je vzduchový podvozek, který dokáže být měkký na rozbitých cestách a zároveň jistý ve vyšších rychlostech.

Zima a dojezd: realita

Velké mrazy se samozřejmě podepisují na spotřebě. To je fakt, se kterým musí počítat každý elektromobil. Přesto nás iX příjemně překvapil. V zimních podmínkách, se sněhem a častým topením, jsme se dostali na reálný dojezd kolem 450 kilometrů na plné nabití. To je hodnota, která dává smysl i pro delší cesty.

Na sněhu i v lese. BMW iX ukazuje sílu elektrického xDrivu. Pohon všech kol...

Na rychlonabíječce zvládne iX nabíjení z 15 na 85 procent za zhruba 30 minut, což je v praxi přesně ten čas, kdy si dáte kávu a protáhnete nohy. Maximální výkon DC nabíjení dosahuje až 195 kW.

Z domácí zásuvky je to samozřejmě běh na delší trať – z 15 na 55 procent trvalo nabíjení zhruba 15 hodin. Pro každodenní provoz ale dává větší smysl wallbox.

Interiér je typicky BMW – moderní, vzdušný a precizně zpracovaný. Místa je dost vpředu i vzadu, kufr nabízí 500 litrů a díky rovné podlaze se s ním dobře pracuje. Právě tady se znovu vrací motiv detailů: křišťálové ovladače Swarovski nejsou samoúčelnou ozdobou, ale funkčním prvkem, který dotváří pocit klidného, prémiového prostoru.

BMW iX xDrive60 po faceliftu ukazuje, že elektrický pohon a pohon všech kol k sobě patří možná víc než kdy dřív. Funguje rychleji, chytřeji a plynuleji – a to jak na dálnici, tak hluboko za hranicí asfaltu.

Detail, který necítíte, ale vidíte

  • BMW iX patří k málu aut, kde se prémiovost neřeší jen kůží a displeji, ale i detaily, kterých se řidič dotýká každý den. Vybrané ovládací prvky v interiéru – například otočný ovladač iDrive nebo volič převodovky – jsou vyrobeny z křišťálového skla dodávaného společností Swarovski.
  • Nejde o efektní ozdobu, ale o funkční prvek: sklo má příjemný chladný povrch, vysokou odolnost proti poškrábání a díky preciznímu broušení se krásně rozptyluje ambientní podsvícení.
  • V noci tak interiér působí jako decentně nasvícený lounge, nikoli jako technologická laboratoř. Je to detail, který výkon auta nezrychlí – ale pocit z každé jízdy ano.
Témata: sníh, BMW, SUV, BMW iX

