Magistr ze studia videoher. Univerzita Karlova rozšiřuje nabídku programů, nově má obor Game Studies

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  8:00
Mezi sedmi programy, které se rozhodla Univerzita Karlova (UK) od akademického roku 2026/2027 zařadit do svého studijního plánu, je mimo jiné navazující magisterský obor Game Studies, který bude vyučován v angličtině na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměří se na digitální hry jako kulturní, ekonomický a společenský fenomén.

Dvouletý magisterský program v angličtině se věnuje digitálním hrám jako kulturnímu a společenskému fenoménu. Vznikl na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky ve spolupráci s výzkumnou skupinou Prague Game Production Studies. | foto: Univerzita Karlova

Magisterský obor Game Studies je nový program, který vznikl na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky ve spolupráci s výzkumnou skupinou Prague Game Production Studies. Jeho ředitelem a koordinátorem bude mediální teoretik Jaroslav Švelch, který se dlouhodobě věnuje výzkumu digitálních her a herních kultur. Podle něj je cílem programu nabídnout systematické porozumění hernímu médiu. „Nejde o to hry jen hrát nebo hodnotit, ale porozumět tomu, jak vznikají, jak fungují a jak ovlivňují společnost,“ konstatuje koordinátor. Studium je ukotveno především v mediálních a kulturních studiích, zároveň však propojuje poznatky ze sociologie či ekonomie.

V prvním ročníku se studenti seznámí s historií digitálních her, fungováním herního průmyslu a výzkumem hráčských komunit. Druhý ročník nabídne větší prostor pro specializaci a vlastní výzkumný projekt. Součástí programu mají být také stáže a spolupráce s odborníky z praxe.

Trend ze zahraničí

Studium her jako samostatný akademický obor není ve světě novinkou. Specializované programy existují například na finské University of Tampere, kde se výzkum her rozvíjí v rámci interdisciplinárních studií, nebo na maltské univerzitě, která nabízí programy zaměřené na herní design a vývoj. Ve Spojených státech patří mezi průkopníky například University of Southern California, kde je herní studium součástí širších mediálních a interaktivních oborů.

Obor Game Studies se v zahraničí etabloval jako respektovaná disciplína kombinující humanitní a společenskovědní přístupy s analýzou technologického vývoje a kreativního průmyslu. Rostoucí význam herního průmyslu, který celosvětově generuje vyšší příjmy než filmový a hudební sektor dohromady, přispívá k rostoucímu zájmu o akademickou reflexi tohoto odvětví.

Od her k dalším oborům

Vedle herních studií se na světových univerzitách objevují i další méně tradiční programy. Britská University of the Highlands and Islands nabízí obor Adventure Education, zaměřený na outdoorové vzdělávání. Na Kalifornské univerzitě lze studovat obor zaměřený na pop kulturu, včetně analýzy komiksu a fandomu. Některé univerzity ve Spojeném království otevřely programy věnované například studiu sociálních sítí, influencer marketingu nebo e-sportu.

Udržitelnost či fytochemie

  • Kromě Game Studies UK otevírá další programy.
  • Transnational History (navazující magisterský) – zaměřuje se na moderní dějiny v širších, nadnárodních souvislostech.
  • Sustainability in Marketing and Media Communication (bakalářský) – propojuje marketing, mediální studia a otázky udržitelnosti.
  • Management udržitelnosti (navazující magisterský)– reaguje na rostoucí potřebu propojovat ochranu životního prostředí s praktickým řízením organizací.
  • Fytochemie (navazující magisterský) – zaměřuje se na chemii přírodních látek a jejich biologické účinky.
  • Specializovaná právnická studia (postgraduální program) – určen těm, kteří si chtějí prohloubit právní znalosti v mezinárodním a evropském kontextu.
  • Psychology (bakalářský) – první plně akreditovaný anglický program psychologie na české veřejné vysoké škole.
  • Přihlášky na bakalářské programy je možné podat většinou do 28. 2., na magisterské do 31. 3.

