Magisterský obor Game Studies je nový program, který vznikl na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky ve spolupráci s výzkumnou skupinou Prague Game Production Studies. Jeho ředitelem a koordinátorem bude mediální teoretik Jaroslav Švelch, který se dlouhodobě věnuje výzkumu digitálních her a herních kultur. Podle něj je cílem programu nabídnout systematické porozumění hernímu médiu. „Nejde o to hry jen hrát nebo hodnotit, ale porozumět tomu, jak vznikají, jak fungují a jak ovlivňují společnost,“ konstatuje koordinátor. Studium je ukotveno především v mediálních a kulturních studiích, zároveň však propojuje poznatky ze sociologie či ekonomie.
V prvním ročníku se studenti seznámí s historií digitálních her, fungováním herního průmyslu a výzkumem hráčských komunit. Druhý ročník nabídne větší prostor pro specializaci a vlastní výzkumný projekt. Součástí programu mají být také stáže a spolupráce s odborníky z praxe.
Trend ze zahraničí
Studium her jako samostatný akademický obor není ve světě novinkou. Specializované programy existují například na finské University of Tampere, kde se výzkum her rozvíjí v rámci interdisciplinárních studií, nebo na maltské univerzitě, která nabízí programy zaměřené na herní design a vývoj. Ve Spojených státech patří mezi průkopníky například University of Southern California, kde je herní studium součástí širších mediálních a interaktivních oborů.
Obor Game Studies se v zahraničí etabloval jako respektovaná disciplína kombinující humanitní a společenskovědní přístupy s analýzou technologického vývoje a kreativního průmyslu. Rostoucí význam herního průmyslu, který celosvětově generuje vyšší příjmy než filmový a hudební sektor dohromady, přispívá k rostoucímu zájmu o akademickou reflexi tohoto odvětví.
Od her k dalším oborům
Vedle herních studií se na světových univerzitách objevují i další méně tradiční programy. Britská University of the Highlands and Islands nabízí obor Adventure Education, zaměřený na outdoorové vzdělávání. Na Kalifornské univerzitě lze studovat obor zaměřený na pop kulturu, včetně analýzy komiksu a fandomu. Některé univerzity ve Spojeném království otevřely programy věnované například studiu sociálních sítí, influencer marketingu nebo e-sportu.
Udržitelnost či fytochemie