Mají česká jména, ale jiný znak na prsou. Kdo na olympiádě nehraje za Česko?

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   15:44
Mluví česky nebo v tuzemsku mají část rodiny. Přesto na zimní olympiádě v Miláně nastupují v dresech jiných zemí. Hokejový turnaj ZOH 2026 nabízí hned několik příběhů hráčů s českými kořeny.

Kevin Fiala na mistrovství světa v roce 2024 | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Na olympiádě reprezentuje Francii, k Česku má ale hodně blízko. Část rodiny má v Jihlavě a jeho přítelkyně pochází z Hradce Králové. Řeč je o Martin Neckář. Osud tomu chtěl, že se na olympijském turnaji postavil i proti Česku. Pikantní duel pro něj ale neskončil dobře – po šestém inkasovaném gólu byl střídán.

V mládí se mihl i v české mládežnické reprezentaci, kariéru však rozjel ve Francii a následně ve Švýcarsku. Momentálně působí v Langnau a na olympiádě sbírá cenné zkušenosti.

Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem

Na masce chtěl mít původně český nápis „Díky, tati!“. Nakonec prošla jen francouzská varianta „Merci Papa“ – vzkaz otci Františkovi, jihlavskému rodákovi, který ho k hokeji přivedl.

Švýcarská hvězda s českými kořeny

Další známé jméno má český původ jasně vepsaný v rodokmenu. Kevin Fiala, jedna z největších ofenzivních hvězd Švýcarska, je synem českého hokejisty Jana Fialy.

Fiala vyrůstal ve Švýcarsku, ale k Česku má silný vztah. Když se před časem hrálo mistrovství světa v Praze, pobavil fanoušky historkou, že ho na letišti v Ruzyni vyzvedla česká babička. Mimochodem, jeho hokejovým vzorem je Jaromír Jágr.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Na letošní olympiádě měl být jednou z klíčových postav švýcarského týmu, a to i v zítřejším duelu proti Česku. Turnaj pro něj ale předčasně skončil. Kvůli zranění nohy už do turnaje nezasáhne – v zápase s Kanadou ho dokonce museli odnést na nosítkách.

Z Plané až ke stříbru

Také třetí příklad pochází z hokeje. Dominik Kahun mluví česky bez problémů, přesto reprezentuje Německo. S rodinou se za hranice přestěhoval už jako dítě a tam také odstartoval svou kariéru.

Prosadil se v EHC Mnichov, se kterým třikrát ovládl tamní nejvyšší soutěž, a postupně se stal pevnou součástí německé reprezentace. Vrchol přišel na Zimní olympijské hry 2018, kde Němci senzačně vybojovali stříbrné medaile.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Mají česká jména, ale jiný znak na prsou. Kdo na olympiádě nehraje za Česko?

Kevin Fiala s pukem na holi v zápase s Německem.

Mluví česky nebo v tuzemsku mají část rodiny. Přesto na zimní olympiádě v Miláně nastupují v dresech jiných zemí. Hokejový turnaj ZOH 2026 nabízí hned několik příběhů hráčů s českými kořeny.

14. února 2026  15:44

Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině

Policisté museli řidiče v protisměru zablokovat. (14. února 2026)

V protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb se v sobotu hnal řidič pod vlivem alkoholu, který měl 1,33 promile alkoholu v krvi. Místy jel rychlostí 190 kilometrů v hodině a ohrozil...

14. února 2026  15:22

Méně odkladů, více prvňáků. Zlínské školy se připravují na nový režim

Zápisy do prvních tříd na ZŠ Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)

Ve Zlíně se v pátek konaly zápisy do prvních tříd, míst je podle vedení města dostatek. Ubylo odkladů, podmínky jsou totiž přísnější. Školy zároveň hledají asistenty pedagoga, kteří budou od září...

14. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

14. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Smíchovského nádraží unikl plyn, plynaři prověřují metro i vlaková nástupiště

U Smíchovského nádraží unikl plyn, hasiči prověřují metro i vlaková nástupiště....

Pražští hasiči zasahují u smíchovského nádraží, kde došlo k narušení plynového potrubí. Omezené jsou kvůli tomu spoje městské hromadné dopravy. Podle hasičů už na místě pracují plynaři a kontrolují...

14. února 2026  14:32

Areál Ševčinského dolu v Příbrami zaplnily masopustní maškary

ilustrační snímek

Areál Ševčinského dolu v Příbrami dnes oživil masopustní rej. V čele průvodu kráčel tradičně duch okolních brdských lesů Fabián, doprovázela ho kapela a důlní...

14. února 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Ostravská zoo odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského

OstravskĂˇ zoo odchovĂˇvĂˇ dalĹˇĂ­ dvÄ› mlĂˇÄŹata vzĂˇcnĂ©ho varana papuĂˇnskĂ©ho

Ostravská zoologická zahrada odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského. Zatím pobývají v chovatelském zázemí, dospělé varany mohou návštěvníci...

14. února 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Olympijský vítěz Metoděj Jílek znovu otevřel otázku výstavby rychlobruslařské haly v Česku. Po zlaté a stříbrné medaili z Milána věří, že úspěchy Čechů mohou pomoci změnit dlouholetý paradox českého...

14. února 2026  12:39

Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky

Reklama na streamovací službu Disney+ v New Yorku. (12. listopad 2019)

Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc zažité. Co když vám ale řekneme, že se trend krátkých videí „na výšku“, který v současnosti frčí typicky...

14. února 2026  12:09

Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí

Lochkovský tunel uzavřela nehoda kamionu a osobního auta (20.8.2018)

I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo stávající osmdesátky by mohli projet řidiči Lochkovským a Cholupickým tunelem, a to zřejmě již za pár...

14. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jablonec nad Nisou podpoří sousedské akce, v programu je 400.000 korun

ilustrační snímek

Sousedské slavnosti a pikniky, drakiády, pohádkové cesty lesem, veřejná čtení, workshopy a tvůrčí dílny, komunitní zahradnické projekty, dobrovolnické úklidy,...

14. února 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

14. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.