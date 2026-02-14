Na olympiádě reprezentuje Francii, k Česku má ale hodně blízko. Část rodiny má v Jihlavě a jeho přítelkyně pochází z Hradce Králové. Řeč je o Martin Neckář. Osud tomu chtěl, že se na olympijském turnaji postavil i proti Česku. Pikantní duel pro něj ale neskončil dobře – po šestém inkasovaném gólu byl střídán.
V mládí se mihl i v české mládežnické reprezentaci, kariéru však rozjel ve Francii a následně ve Švýcarsku. Momentálně působí v Langnau a na olympiádě sbírá cenné zkušenosti.
Na masce chtěl mít původně český nápis „Díky, tati!“. Nakonec prošla jen francouzská varianta „Merci Papa“ – vzkaz otci Františkovi, jihlavskému rodákovi, který ho k hokeji přivedl.
Švýcarská hvězda s českými kořeny
Další známé jméno má český původ jasně vepsaný v rodokmenu. Kevin Fiala, jedna z největších ofenzivních hvězd Švýcarska, je synem českého hokejisty Jana Fialy.
Fiala vyrůstal ve Švýcarsku, ale k Česku má silný vztah. Když se před časem hrálo mistrovství světa v Praze, pobavil fanoušky historkou, že ho na letišti v Ruzyni vyzvedla česká babička. Mimochodem, jeho hokejovým vzorem je Jaromír Jágr.
Na letošní olympiádě měl být jednou z klíčových postav švýcarského týmu, a to i v zítřejším duelu proti Česku. Turnaj pro něj ale předčasně skončil. Kvůli zranění nohy už do turnaje nezasáhne – v zápase s Kanadou ho dokonce museli odnést na nosítkách.
Z Plané až ke stříbru
Také třetí příklad pochází z hokeje. Dominik Kahun mluví česky bez problémů, přesto reprezentuje Německo. S rodinou se za hranice přestěhoval už jako dítě a tam také odstartoval svou kariéru.
Prosadil se v EHC Mnichov, se kterým třikrát ovládl tamní nejvyšší soutěž, a postupně se stal pevnou součástí německé reprezentace. Vrchol přišel na Zimní olympijské hry 2018, kde Němci senzačně vybojovali stříbrné medaile.