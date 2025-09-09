Pro Prahu je to výjimečná příležitost a například Prague City Tourism čeká, že vlna zájmu o místa spojená s dalším tajemným příběhem amerického spisovatele Dana Browna přitáhne nové turisty. Překvapením pro čtenáře určitě bude, že těžiště příběhu není soustředěno jen na historická místa z bedekrů, ale vede čtenáře ve značné míře i do Nuslí. Takže hurá na Folimanku!
Překlad vznikal na utajeném místě
Kniha se rodila asi rok, včetně překládání, které měli na starosti Michala Marková a David Petrů. „Rukopis jsme překládali na utajeném místě, ale aspoň odtud byl krásný výhled na Prahu. Nesměli jsme mít mobily a měli i omezený přístup k internetu. Každý večer jsme ukládali rukopis do trezoru,“ říká Marková s tím, že obdobné utajení se mi asi už nikdy v životě už nepoštěstí.
Zájemci, kteří chtěli získat výtisk nejen za sníženou cenu 700 korun (v běžném prodeji za 749 korun), museli počítat minimálně s hodně brzkým budíčkem. Kniha se totiž křtila v jeden čas po celém světě, začínaly Spojené státy a Praha měla čas jasný – sedm ráno.
Čekal na knihu dvanáct hodin, přes noc a na skládací židli
Takže rozhodnutí studenta ČVUT Jana Kratochvíla vzít si skládací židli, teple se obléct a posadit se před Staroměstskou radnici, kde se druhý den v sedm ráno měla kniha začít prodávat, bylo moudré. Byl první, kdo si knížku v Česku koupil, navíc s autogramem. Ten byl v každém ze stovky exemplářů na samolepce, protože posílat sto knížek do Ameriky a pak čekat, až je Brown pošle zpět s podpisem, by bylo logisticky útrpné i drahé. „Teď se hlavně vyspat, začnu číst asi až večer,“ svěřil se unavený student.
Přesto jásání a oslavných tanečků mezi první stovkou šťastlivců bylo dost a dost. Tetelení nad podpisem i tím, že kdekdo překonal lenost a únavu a vystál frontu, byla bezmezná. Mezi čekajícími zněla čeština, ukrajinština, angličtina a další jazyky. Na koho nevyšel podepsaný exemplář, ten si měl možnost od rána v improvizovaném knihkupectví nakladatelství Argo na radnici koupit alespoň exemplář za sníženou cenu.
Ověřovaly se vzdálenosti i časy
Kdo nedorazil na Staroměstskou radnici, ten už může kdykoli do knihkupectví a pak jen číst a číst. Ti pohybově zdatnější potom mohou vyrazit na všechna místa, kde se nový tajemný příběh s profesorem Robertem Langdonem v Praze odehrává. Nabízí se mu například Klementinum, Staroměstský orloj, Black Angel´s Bar, socha Franze Kafky na Starém Městě, ale i zmiňovaná Folimanka nebo Strahovský plavecký bazén.
„Musel jsem někdy na základě Danovy prosby ověřovat detaily, jestli odpovídá vzdálenost a čas, odkud a kam se dá dojít, jestli apoštolové na orloji začínají chodit v osm nebo v devět ráno a podobně,“ říká Petr Onufer, odpovědný redaktor knihy, konzultant a pražský přítel Dana Browna. Jestli právě čtenáři objeví nějakou nesrovnalost, je připraven sypat si popel na hlavu on. „Dan Brown je v tom případně nevinně,“ dodává Onufer s tím, že snad v knize všechno vypiplali do dokonalosti.
A kolik je vlastně profesoru Langdonovi v této knize let? „Myslím, že něco přes padesát, určitě v příbězích po celou tu dobu stárne pomaleji, než by tomu bylo ve skutečnosti,“ usmívá se Petr Onufer.