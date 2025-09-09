Majitel první podepsané nové knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství čekal na svůj výtisk od sedmi od večera

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:28
Kdy jste byli naposledy šťastní, že jste skončili poslední? Není to blbost? Adriana Jirkovská z Prahy se ale tetelila štěstím. Byla totiž poslední, na kterou vyšel jeden ze sta výtisků nového bestselleru, do kterého se slavný spisovatel podepsal. Bylo úterý 9. září 2025, 8 hodin, 5 minut a 54 vteřin.
Jan Kratochvíl, student ČVUT, „bivakoval před Staroměstskou radnicí od sedmi od...

Jan Kratochvíl, student ČVUT, „bivakoval před Staroměstskou radnicí od sedmi od večera do sedmi do rána. Ale stálo to za to, byl prvním, kdo si koupil knihu i s podpisem. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Jan Kratochvíl, student ČVUT, „bivakoval před Staroměstskou radnicí od sedmi od...
Fronta na knihu
První zájemci o knihu
Šťastná poslední majitelka podepsané knihy.
12 fotografií

Pro Prahu je to výjimečná příležitost a například Prague City Tourism čeká, že vlna zájmu o místa spojená s dalším tajemným příběhem amerického spisovatele Dana Browna přitáhne nové turisty. Překvapením pro čtenáře určitě bude, že těžiště příběhu není soustředěno jen na historická místa z bedekrů, ale vede čtenáře ve značné míře i do Nuslí. Takže hurá na Folimanku!

Dan Brown byl na zahájení prodeje. Ale jen jako papírový panák.

Překlad vznikal na utajeném místě

Kniha se rodila asi rok, včetně překládání, které měli na starosti Michala Marková a David Petrů. „Rukopis jsme překládali na utajeném místě, ale aspoň odtud byl krásný výhled na Prahu. Nesměli jsme mít mobily a měli i omezený přístup k internetu. Každý večer jsme ukládali rukopis do trezoru,“ říká Marková s tím, že obdobné utajení se mi asi už nikdy v životě už nepoštěstí.

Podpis Dana Browna byl jen ve stovce výtisků.

Zájemci, kteří chtěli získat výtisk nejen za sníženou cenu 700 korun (v běžném prodeji za 749 korun), museli počítat minimálně s hodně brzkým budíčkem. Kniha se totiž křtila v jeden čas po celém světě, začínaly Spojené státy a Praha měla čas jasný – sedm ráno.

Čekal na knihu dvanáct hodin, přes noc a na skládací židli

Takže rozhodnutí studenta ČVUT Jana Kratochvíla vzít si skládací židli, teple se obléct a posadit se před Staroměstskou radnici, kde se druhý den v sedm ráno měla kniha začít prodávat, bylo moudré. Byl první, kdo si knížku v Česku koupil, navíc s autogramem. Ten byl v každém ze stovky exemplářů na samolepce, protože posílat sto knížek do Ameriky a pak čekat, až je Brown pošle zpět s podpisem, by bylo logisticky útrpné i drahé. „Teď se hlavně vyspat, začnu číst asi až večer,“ svěřil se unavený student.

Jan Kratochvíl, student ČVUT, „bivakoval před Staroměstskou radnicí od sedmi od večera do sedmi do rána. Ale stálo to za to, byl prvním, kdo si koupil knihu i s podpisem.

Přesto jásání a oslavných tanečků mezi první stovkou šťastlivců bylo dost a dost. Tetelení nad podpisem i tím, že kdekdo překonal lenost a únavu a vystál frontu, byla bezmezná. Mezi čekajícími zněla čeština, ukrajinština, angličtina a další jazyky. Na koho nevyšel podepsaný exemplář, ten si měl možnost od rána v improvizovaném knihkupectví nakladatelství Argo na radnici koupit alespoň exemplář za sníženou cenu.

Ověřovaly se vzdálenosti i časy

Kdo nedorazil na Staroměstskou radnici, ten už může kdykoli do knihkupectví a pak jen číst a číst. Ti pohybově zdatnější potom mohou vyrazit na všechna místa, kde se nový tajemný příběh s profesorem Robertem Langdonem v Praze odehrává. Nabízí se mu například Klementinum, Staroměstský orloj, Black Angel´s Bar, socha Franze Kafky na Starém Městě, ale i zmiňovaná Folimanka nebo Strahovský plavecký bazén.

Fronta na knihu

„Musel jsem někdy na základě Danovy prosby ověřovat detaily, jestli odpovídá vzdálenost a čas, odkud a kam se dá dojít, jestli apoštolové na orloji začínají chodit v osm nebo v devět ráno a podobně,“ říká Petr Onufer, odpovědný redaktor knihy, konzultant a pražský přítel Dana Browna. Jestli právě čtenáři objeví nějakou nesrovnalost, je připraven sypat si popel na hlavu on. „Dan Brown je v tom případně nevinně,“ dodává Onufer s tím, že snad v knize všechno vypiplali do dokonalosti.

A kolik je vlastně profesoru Langdonovi v této knize let? „Myslím, že něco přes padesát, určitě v příbězích po celou tu dobu stárne pomaleji, než by tomu bylo ve skutečnosti,“ usmívá se Petr Onufer.

Kniha je už v prodeji.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:42,  aktualizováno  10:20

Šumperk znovu hostí filmový festival, který dává prostor tvůrcům za kamerou

Na neviditelné hrdiny filmové tvorby se znovu zaměří letošní ročník mezinárodní filmové přehlídky s názvem Middle Art Festival Šumperk. Prostor dá tentokrát...

9. září 2025  8:39,  aktualizováno  8:39

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hisense představuje průlomové technologie displejů RGB-MiniLED a inovace v oblasti imerzivního zvuku na veletrhu IFA 2025

9. září 2025  9:59

Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže

Netradičně řešené domy dokončuje společnost JTH mezi největšími českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava. Většina z dvou set bytů už je prodaných. V sousedství chce stavět bytové domy i radnice.

9. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

V Moravskoslezském kraji našla policie několik nelegálně pracujících cizinců

Při rozsáhlé kontrolní akci v Moravskoslezském kraji našla cizinecká policie mimo jiné několik cizinců, kteří nelegálně pracovali a budou muset opustit Českou...

9. září 2025  7:59,  aktualizováno  7:59

Majitel první podepsané nové knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství čekal na svůj výtisk od sedmi od večera

Kdy jste byli naposledy šťastní, že jste skončili poslední? Není to blbost? Adriana Jirkovská z Prahy se ale tetelila štěstím. Byla totiž poslední, na kterou vyšel jeden ze sta výtisků nového...

9. září 2025  9:28

U mostu v Uherském Hradišti začala sloužit nová autobusová zastávka Rybárny

Cestujícím v Uherském Hradišti začala u opravovaného mostu Jana Antonína Bati sloužit nová autobusová zastávka ve čtvrti Rybárny. Je součástí sítě městské hromadné dopravy Poulička i meziměstské...

9. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Podzimní Palladium Shopping Weekend se koná 12.–14. 9. 2025

9. září 2025  9:15

Poklady měšce kronikáře Kosmy: výstava k 900. výročí jeho úmrtí

9. září 2025  8:55

Patrick Hemingway, americký spisovatel, ochránce přírody a poslední žijící syn nositele Nobelovy ceny Ernesta Hemingwaye, zemřel ve věku 97 let

9. září 2025  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.