I letos se budou konat Dny soukromých hradů a zámků, které nabídnou speciální prohlídky s majiteli, koncerty anebo zpřístupnění jinak uzavřených, často soukromých interiérů. Jsou naplánované na dny 22.-24. května a své brány během nich otevře osmnáct soukromých památkových objektů. Budou to zámky Lobkovice, Blatná, Palupín, Hrádek u Sušice, Chyše, Stránov, Karlova Koruna, Neustupov, Všechovice, Štáblovice, Vilémov, Líšno, Dobříš a Žinkovy, hrad a zámek Dolní Kounice a hrady Houska, Děvičky a Kost.
Nejnavštěvovanější
Nejnavštěvovanějším soukromým objektem byl vloni zámek Blatná, kam zavítalo 195 tisíc návštěvníků. Následovaly hrad Kost (62 tisíce), hrad Děvičky (50 tisíc) a zámek Dobříš (47 tisíc).
Vodní zámek Blatná
Blatná je nejen domovem rodu Hildprandtů, ale i sídlem s bohatou kulturní nabídkou. Nabízejí tam tři prohlídkové trasy pro dospělé a jednu speciální dětskou, otevřeno mají v dubnu o víkendech. Vedle nádherných zámeckých interiérů stojí v Blatné za návštěvu i anglický park kolem zámku, jehož chloubou je stádo daňků skvrnitých, stejně jako hejno pávů a stádečko jihoamerických alpak.
Boskovice na Moravě a Častolovice
Pro objednané skupiny nad patnáct osob bude od dubna otevřen i empírový zámek Boskovice na Moravě, sídlo rodiny Mensdorff-Pouilly. Na Velikonoce první návštěvníky uvítá také zámek Častolovice na východě Čech, v jehož nádherných dobových interiérech se nacházejí cenná umělecká díla renesance, baroka, empíru a biedermaieru. K vidění bude i chlouba tohoto zámku Rytířský sál, jedna z největších renesančních prostor v České republice, s rodovou galerií Šternberků.
Dětenice
Na barokním zámku Dětenice na Nymbursku je možné vidět čtrnáct plně zařízených pokojů, kde návštěvníkům ukazují vkus a životní styl šlechty na typickém vesnickém panství. Vedle klasických prohlídek nabízejí také prohlídky čarodějnické nebo pohádkové. Od dubna je tam otevřeno po celý týden, od pondělí do neděle. Každý den v týdnu je možné si od dubna prohlédnout i zříceninu hradu Děvičky na Pálavě.
Dobříš
Zámek rodiny Colloredo-Mannsfeld v Dobříši ve středních Čechách lze navštívit celoročně. V zámecké expozici se střídají dobově vybavené pokoje tak, jak pravděpodobně vypadaly v 17. – 18. století, s moderně pojatými expozicemi, ve kterých jsou využity velkoplošné dotykové displeje a plošná projekce. V zámecké oranžérii se navíc nachází galerie Zdeňka a Emilie Milerových a expozice zámeckého zahradnictví. K prohlídce v Dobříši láká také úchvatná barokní zámecká zahrada a zámecký park na ploše 30 hektarů.
Houska a Chyše
Od dubna se o víkendech otevírá i tajemný hrad Houska, kde se podle pověstí nachází díra do pekel. Proto nepřekvapí, že tam uvidíte i Peklem, čili ručně vyřezávané lipové mechanické peklo volně inspirované Dantovou Božskou komedií. Pro návštěvníky se od dubna otevírá i zámek rodiny Lažanských v Chyších na Karlovarsku, sídlo ve stylu anglické gotiky s půvabnými interiéry, kde připomínají, že preceptorem na tomto zámku byl i Karel Čapek.
Karlova Koruna a Kost
Hned na dva památkové objekty zve od jara rodina Kinský dal Borgo. Zatímco barokní Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou je architektonická perla z dílny Jana Blažeje Santiniho Aichla s dobovými interiéry a expozicí věnovanou i parforsním honům a Velké pardubické, hrad Kost v Českém ráji zaujme středověkou atmosférou, k níž patří i návštěva mučírny nebo černé kuchyně.
Neustopov a Stránov
Zámek Neustupov na Benešovsku se pro návštěvníky kvůli pokračující rekonstrukci otevře až 8. května. Na prohlídkové trase budou gotické sklepení, renesanční sály i nově zrekonstruované prostory. K návštěvám vybídne s jarem i zámek Stránov na Mladoboleslavsku, který svůj romantický vzhled získal při novorenesanční přestavbě na konci 19. století. V interiérech se připomíná staletá historie sídla i 20. století, kdy jej získala rodina Šimonkových, která jej vlastní i dnes.
Žďár nad Sázavou a Žinkovy
Po celý týden má od dubna otevřeno i zámek Žďár nad Sázavou, jehož neobyčejně zajímavé dějiny psali od 13. století nejprve cisterciáčtí mniši, pak geniální architekt Jan Blažej Santini Aichel a dnes současní majitelé, rodina Kinských. Ti zde v návaznosti na pestrou minulost budují živé, kreativní a přátelské prostředí otevřené pro všechny.
Velkým lákadlem je tam Muzeum nové generace, kde jedinečné multimediální prvky diváka doslova vtáhnou do děje. Na návštěvníky se těší též na zámku Žinkovy, který je romantickou perlou Plzeňska. I na tomto objektu, který patřil průmyslnické rodině Škodových, mohou návštěvníci vidět jak nádherně zrestaurované zámecké interiéry, tak prostory, které se teprve opravují.
Líšno
Ostře sledovanou událostí je letos otevření zámku Líšno na Benešovsku, přestavěného v romantickém stylu průmyslníkem Vincencem Čeňkem Daňkem na konci 19. století a velkoryse renovovaného současným majitelem. Objekt se otevře o Velikonocích a pak v dalších termínech během roku.
