Majitelé hradů a zámků odemykají svá panství. Brány 18 z nich se otevřou už brzy

Autor: Metro.cz
  15:17
Také majitelé soukromých hradů a zámků se s jarem těší na návštěvníky. Blatná, Dobříš, Kost, Líšno, Neustupov, Karlova Koruna nebo Žďár nad Sázavou – to jsou jen některé z objektů, které je možné navštívit, a třeba se tam i potkat s jejich majiteli.
Ostře sledovanou událostí je letos bezesporu otevření zámku Líšno na Benešovsku. | foto: Asociace majitelů hradů a zámků

I letos se budou konat Dny soukromých hradů a zámků, které nabídnou speciální prohlídky s majiteli, koncerty anebo zpřístupnění jinak uzavřených, často soukromých interiérů. Jsou naplánované na dny 22.-24. května a své brány během nich otevře osmnáct soukromých památkových objektů. Budou to zámky Lobkovice, Blatná, Palupín, Hrádek u Sušice, Chyše, Stránov, Karlova Koruna, Neustupov, Všechovice, Štáblovice, Vilémov, Líšno, Dobříš a Žinkovy, hrad a zámek Dolní Kounice a hrady Houska, Děvičky a Kost.

Nejnavštěvovanější

Nejnavštěvovanějším soukromým objektem byl vloni zámek Blatná, kam zavítalo 195 tisíc návštěvníků. Následovaly hrad Kost (62 tisíce), hrad Děvičky (50 tisíc) a zámek Dobříš (47 tisíc).

Vodní zámek Blatná

Blatná je nejen domovem rodu Hildprandtů, ale i sídlem s bohatou kulturní nabídkou. Nabízejí tam tři prohlídkové trasy pro dospělé a jednu speciální dětskou, otevřeno mají v dubnu o víkendech. Vedle nádherných zámeckých interiérů stojí v Blatné za návštěvu i anglický park kolem zámku, jehož chloubou je stádo daňků skvrnitých, stejně jako hejno pávů a stádečko jihoamerických alpak.

Boskovice na Moravě a Častolovice

Pro objednané skupiny nad patnáct osob bude od dubna otevřen i empírový zámek Boskovice na Moravě, sídlo rodiny Mensdorff-Pouilly. Na Velikonoce první návštěvníky uvítá také zámek Častolovice na východě Čech, v jehož nádherných dobových interiérech se nacházejí cenná umělecká díla renesance, baroka, empíru a biedermaieru. K vidění bude i chlouba tohoto zámku Rytířský sál, jedna z největších renesančních prostor v České republice, s rodovou galerií Šternberků.

Kam s dětmi v Praze o Velikonocích? Vezměte je za zvířaty, na tvořivé dílny nebo do muzea

Dětenice

Na barokním zámku Dětenice na Nymbursku je možné vidět čtrnáct plně zařízených pokojů, kde návštěvníkům ukazují vkus a životní styl šlechty na typickém vesnickém panství. Vedle klasických prohlídek nabízejí také prohlídky čarodějnické nebo pohádkové. Od dubna je tam otevřeno po celý týden, od pondělí do neděle. Každý den v týdnu je možné si od dubna prohlédnout i zříceninu hradu Děvičky na Pálavě.

Dobříš

Zámek rodiny Colloredo-Mannsfeld v Dobříši ve středních Čechách lze navštívit celoročně. V zámecké expozici se střídají dobově vybavené pokoje tak, jak pravděpodobně vypadaly v 17. – 18. století, s moderně pojatými expozicemi, ve kterých jsou využity velkoplošné dotykové displeje a plošná projekce. V zámecké oranžérii se navíc nachází galerie Zdeňka a Emilie Milerových a expozice zámeckého zahradnictví. K prohlídce v Dobříši láká také úchvatná barokní zámecká zahrada a zámecký park na ploše 30 hektarů.

Houska a Chyše

Od dubna se o víkendech otevírá i tajemný hrad Houska, kde se podle pověstí nachází díra do pekel. Proto nepřekvapí, že tam uvidíte i Peklem, čili ručně vyřezávané lipové mechanické peklo volně inspirované Dantovou Božskou komedií. Pro návštěvníky se od dubna otevírá i zámek rodiny Lažanských v Chyších na Karlovarsku, sídlo ve stylu anglické gotiky s půvabnými interiéry, kde připomínají, že preceptorem na tomto zámku byl i Karel Čapek.

Krakov míří pod zem. Plány polské metropole na stavbu metra jsou velmi ambiciózní

Karlova Koruna a Kost

Hned na dva památkové objekty zve od jara rodina Kinský dal Borgo. Zatímco barokní Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou je architektonická perla z dílny Jana Blažeje Santiniho Aichla s dobovými interiéry a expozicí věnovanou i parforsním honům a Velké pardubické, hrad Kost v Českém ráji zaujme středověkou atmosférou, k níž patří i návštěva mučírny nebo černé kuchyně.

Neustopov a Stránov

Zámek Neustupov na Benešovsku se pro návštěvníky kvůli pokračující rekonstrukci otevře až 8. května. Na prohlídkové trase budou gotické sklepení, renesanční sály i nově zrekonstruované prostory. K návštěvám vybídne s jarem i zámek Stránov na Mladoboleslavsku, který svůj romantický vzhled získal při novorenesanční přestavbě na konci 19. století. V interiérech se připomíná staletá historie sídla i 20. století, kdy jej získala rodina Šimonkových, která jej vlastní i dnes.

Žďár nad Sázavou a Žinkovy

Po celý týden má od dubna otevřeno i zámek Žďár nad Sázavou, jehož neobyčejně zajímavé dějiny psali od 13. století nejprve cisterciáčtí mniši, pak geniální architekt Jan Blažej Santini Aichel a dnes současní majitelé, rodina Kinských. Ti zde v návaznosti na pestrou minulost budují živé, kreativní a přátelské prostředí otevřené pro všechny.

Velkým lákadlem je tam Muzeum nové generace, kde jedinečné multimediální prvky diváka doslova vtáhnou do děje. Na návštěvníky se těší též na zámku Žinkovy, který je romantickou perlou Plzeňska. I na tomto objektu, který patřil průmyslnické rodině Škodových, mohou návštěvníci vidět jak nádherně zrestaurované zámecké interiéry, tak prostory, které se teprve opravují.

Líšno

Ostře sledovanou událostí je letos otevření zámku Líšno na Benešovsku, přestavěného v romantickém stylu průmyslníkem Vincencem Čeňkem Daňkem na konci 19. století a velkoryse renovovaného současným majitelem. Objekt se otevře o Velikonocích a pak v dalších termínech během roku.

Ochrana historie v Česku

  • Cílem Asociace majitelů hradů a zámků je přispět k ochraně, uchování a zhodnocování soukromých historických objektů v České republice.
  • Jejími členy jsou majitelé z řad restituentů, ale i noví majitelé, kteří památky milují, koupili si je a pečují o ně. Asociace je členem European Historic Houses Association a Europa Nostra (www.europanostra.org), kterou v České republice zastupuje.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Policie vyšetřuje pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  9:06

Povodí Moravy kvůli ekologům stáhlo žádost o přístav na Pahrbku v Napajedlích

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Příprava plánovaného přístavu Pahrbek v Napajedlích na Baťově kanále se vrátila o krok zpět. Zatímco napajedelská radnice tam chce letos začít stavět sportovní halu, což by mělo podpořit cestovní...

14. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

V Mostě vybrali vítěze na proměnu Prioru, radnice si ho zatím nechává pro sebe

Budova obchodního domu Prior v Mostě (září 2024)

Radnice v Mostě vybrala vítěze architektonické soutěže na rekonstrukci obchodního domu Prior. Kdo jím je, ale magistrát zatím neřekl. V dominantní stavbě v centru města má každopádně vzniknout...

14. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

